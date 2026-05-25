कन्या राशिफल 25 मई 2026: कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। 25 मई में आपको ज्योतिष नरेंद्र उपाध्याय का भविष्यफल देगा आपको आज के दिन की जानकारी
Virgo Horscope today, aaj ka kanya rashifal 25 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा ऊपर नीचे होगा। किसी की बात आज आपके दिमाग में घर कर जाएगी, लेकिन आपको इस समय दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, किसी की बातों को दिल से ना लगाएं और समझदारी से काम कर आगे बढ़ें। पिता आज आपके लिए कुछ अच्छी खबर ला सकते हैं। आपको अपनी इनकम और खर्चों में बैलेंस करना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सतर्कता बरतें।
Virgo Love Horscope today कन्या लव राशिफल
प्रेम की स्थिति काफी अच्छी है। जो लोग प्रेम में हैं उनके रिश्ते विवाह की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी अच्छा समय बन रहा है। आज कन्या राशि वालों की लवलाइफ सानदार रहेगी। आप रोमांटिक रहेंगे और पार्टनर के लिए समय निकालकर उन्हें खुशनुमा माहौल देंगे। आज आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिंगल है, उन्हें ऐसा कोई मिलेगा, जो अंदर से आपके लिए फीलिंग रखेगा, लेकिन कह नहीं पाएगा। आज रिश्तों में विश्वास को जीतना जरूरी है, इसलिए अपने दिल की बात बताएं। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
Virgo career Horscope today कन्या करिया राशिफल
जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग आज नए स्किल सीखेंगे, जो आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे। आपको आपके ऑफिस में एक अलग पहचान मिल सकती हैं। आज जो भी बोलों नाप तोलके बोलें, वरना आप साथ काम करने वालें के साथ बात करके पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइर के फैसले ले रहे हैं, तो सीनियर्स की राय के बिना ना लें। अगर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको नए कांसेप्ट अच्छे से याद होंगे।
Virgo money Horscope today, कन्या मनी राशिफल
धन खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। इसलिए खर्चों को थोड़ा कम करें, देखें कि आपका पैसा कहां से लीक हो रहा है। सेविंग आपको आगे चलकर लाभ देगी,अचानक कोई खर्चा आ सकता है, इसलिए थोड़ा संभलकर चलें, इसके लिए इमरजेंसी फंड या कैश रखें। आपको उन चीजों को देखना होगा, जिनके बिना भी आपका काम चल सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन आदि। आपको आज बिजनेस में जो कानूनी दिक्कतें परेशान कर रही थीं, वो अब खत्म होंगी। सोशल लाइफ भी अच्छी होगी और आप दान भी करेंगे। सेविंग, शेयर मार्केट और बिजनेस में निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा।
Virgo health Horscope today कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि को मेंटली कुछ चीजों को दिमाग से निकालना होगा, अगर नहीं निकालेंगे, तो आप तनाव को और बढ़ा लेंगे। इसलिए जो कह रहा है, कहने दें, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर सोचना है। फिजिकल एक्टिव रहें। आप फिटनेस का ध्यान रखें, कहीं योग भी कर सकते हैं, इससे आपका शरीर सही रहेगाष खाने में पोषक तत्व लें, आपको समय-समय पर अपनी जांच भी करा लेनी चाहिए, इससे समय से पहले इलाज संभव हो पाएगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो संभलकर गाड़ी चलाएं, सभी रूल्स को फॉलो करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
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