कन्या राशिफल 25 मार्च 2026: कन्या राशि वाले आज कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट को शुरू करने से बचें, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दि
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। कन्या राशि वाले आज कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट को शुरू करने से बचें
Virgo Horoscope for Today 25th March 2026 : आज कन्या राशि वालों को प्रैक्टिकल तौर पर प्रोग्रेस शांति से फोकस करने पर मिलेगी। आज आपकी केयरफुल नजरें कुछ खास चीजें देखेंगे, आपको छोटे और साफ प्लान बनाने हैं। सिंपल स्टेप्स पर काम करना है और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। आपके प्रैक्टिकल नेचर के कारण आप काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। छोटी चीजों पर भी अच्छे से फोकस करें। टीम में कम्युनिकेशन रखें। इस तरह की प्लानिंग से आपको संतुष्टि वाला रिजल्ट मिल ही जाएगा।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज स्टडी केयर लवलाइफ में ड्रामा से अधिक मैटर करेगी। आपको पार्टनर में अपनी रूचि दिखानी है, वह क्या पहन रही है, ऐसे छोटे सवाल और छोटी छोटी अटेंशन दिखाएगी कि आप उनकी कितनी वैल्यू कर रहे हैं।आपको रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए प्लान बनाना चाहिए, फिर चाहे वो शार्ट वॉक हो या फिर एक साथ बैठकर चाय पीना, इससे आप दोनों में मजबूत कनेक्शन होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके फ्रैंडली बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए।आज ईमानदारी से काम करें और लगातार सभी चीजों का ध्यान रखें, इससे आप दोनों में इमोशंस और फीलिंग्स गहरी होगी और समय के साथ विश्वास बढ़ेगा।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों को लगातार प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। आपके एक काम पूरा करने के बाद नोट्स बनाने चाहिए और कुछ भी भूलना नहीं है।अगर आपको काम दिया जाता है तो साफ तरीके से बोलें और सिंपल सपोर्ट से आपके टीम के लोगों की मदद करें। आपको कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट को शुरू करने से बचना चाहिए, जिनमें अप्रूवल लेना हो। आपको केयरफुल रिव्यू के लिए समय निकालना है और हर छोटी चीज को फिक्स करना है। आपके अभी के एफर्ट बाद समस्याओं को कम करेगें। आपको आर्गनाइज्ड अप्रोच रखनी होगी, इससे आप रिलायब्ल तो बनेंगे, साथ ही आपको मैनेजर से तारीफ भी मिलेगी।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज पैसा स्टेबल रहेगा, अगर सिंपल प्लान फॉलो करेंगे। आपको सभी बिल्स को चेक करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट को लेकर कंफर्म करना है। आवेग में आकर इस समय खरीददारी ना करें। आपको बड़ी खरीददारी से भी बचना है, कोशिश करें कि सभी के प्राइज को कंप्येर करें। आपको सेविंग में से एक पैसा अलग निकालकर रखना है। यह भी देखना है कि आप कहां अपना पैसा बचा सकते हैं।अपने खर्चों को कम सकते हैं। इसके लिए किसी परिवार के सदस्य से सलाह लें, उन्हें लगातार लागतों के बारे में भी बताएं । सावधानी से सभी चीजों को ट्रैक करेंगे, तो आगे आने वाले समय में कंफर्ट तो रहेगा ही साथ ही आपको प्रैक्टिकल एडवाइज भी मिलेगी।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। आपको लाइट स्ट्रेचिंग से दिन को शुरू करना है। एक शार्ट वॉक करें , इससे आपकी बॉडी जाग जाएदी। आपके लगातार अच्छे से बैलेंस खाना लेना है, जिसमें ,सभी पौष्टिक तत्व हों? देर रात को हैवी खाना ना खाएं, इससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज की कोशिश करें, अगर आपको किसी बात की चिंता है तो। . Eat काम में बाकी सब सही है। अच्छे से आराम करें और स्टडी केयर से आप अपनी एनर्जी को सपोर्ट कर पाएंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट