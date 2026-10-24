कन्या राशिफल (24 अक्टूबर 2026): राहु केतु दायित्व सुलझाने को बोल रहे, वक्री बुध सभी बातों को चेक करने के लिए

Virgo Horoscope in Hindi: व्यवहार की निरंतरता समझने के लिए समय और अलग परिस्थितियों में बातचीत की गुंजाइश रखें।

आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा। साझा काम, बातचीत और दूसरे व्यक्ति की जरूरत समझने पर ध्यान रह सकता है। सहयोग उपयोगी होगा, लेकिन उसकी उपलब्धता पहले पूछें। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में स्पष्ट सीमाएं, निभने योग्य वादे तथा जिम्मेदारी की निरंतरता महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ अलगाव की भविष्यवाणी नहीं है। किसी प्रस्ताव का अच्छा परिचय मिलने पर भी जरूरी शर्तें पढ़ें। अपनी अपेक्षा बताने के साथ सामने वाले की क्षमता भी जानें। जिस तैयारी को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकते हैं, उसे केवल मदद की प्रतीक्षा में न रोकें।

कन्या करियर राशिफल नौकरी में साझा काम शुरू करने से पहले निर्णय लेने और अंतिम जांच करने की जिम्मेदारी तय करें। बैठक के बाद सहमति का संक्षिप्त लिखित विवरण उपयोगी हो सकता है। कारोबार में नई साझेदारी का प्रस्ताव आए तो संभावित लाभ के साथ लागत और समय की मांग देखें। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य की ओर प्रगति की संभावना है, लेकिन लाभ सुनिश्चित नहीं है। विद्यार्थी साथी के साथ प्रश्नोत्तर करें और फिर उत्तर स्वयं लिखकर समझ जांचें। बुध तुला राशि के दूसरे भाव में दिन के दौरान मार्गी से वक्री होता है। लिखित शर्तें, प्रस्तुति और मौखिक उत्तर सावधानी से जांचें। संशोधन करना पड़े तो नया विवरण स्पष्ट बताएं, ताकि पुरानी जानकारी के आधार पर काम आगे न बढ़े।

कन्या धन राशिफल बचत तय करते समय आवश्यक भुगतान और नियमित जरूरतों का यथार्थ हिसाब रखें। संभावित साझेदारी की रकम को अभी उपलब्ध धन में न जोड़ें। किसी योजना की लागत कम दिखाई जाए तो अतिरिक्त शुल्क और बाहर निकलने की शर्त पूछें। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक दायित्व सुलझाने तथा अनावश्यक खर्च और थकान की सीमा पहचानने पर ध्यान दिलाती है। छोटे बकाये व्यवस्थित करना उपयोगी होगा, लेकिन मामूली अंतर पर लंबी बहस से बचें। जोखिम वाली योजना में केवल दूसरों की कमाई सुनकर रकम न लगाएं। संयुक्त भुगतान का विवरण संबंधित लोगों के पास स्पष्ट रहे।

कन्या लव राशिफल साथी का सहयोग मिले तो आभार के साथ उसकी जरूरत भी पूछें। प्रेमपूर्ण मनोदशा को हर बात पर सहमति समझना उचित नहीं है। कोई संवेदनशील विषय सामने हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी और अपेक्षित बदलाव बताएं। यदि संबंध नया है तो उपलब्ध समय, संपर्क के तरीके और अपेक्षाओं को धीरे स्पष्ट करें। परिवार में किसी महिला या किसी भी सदस्य से असहमति हो तो भाषा सम्मानजनक रखें। बात सुधारने से पहले उसे पूरा सुनना उपयोगी होगा। अकेले पाठक किसी नए परिचय को तुरंत गंभीर संबंध का नाम न दें।

कन्या हेल्थ राशिफल दूसरों के कार्यक्रम के अनुसार दिन चल रहा हो तो अपना भोजन और आराम पूरी तरह न छोड़ें। बाहर व्यस्त रहने की स्थिति में पानी और नियमित आहार की व्यवस्था पहले करें। व्यायाम के लिए ऐसी गतिविधि चुनें जिसे अपनी क्षमता के अनुसार जारी रख सकें। केवल उत्साह में अचानक बहुत अधिक मेहनत करना जरूरी नहीं। लगातार बैठक या बातचीत से थकान हो तो कुछ देर शांत वातावरण में रहें। स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो तो वास्तविक लक्षण और उनकी अवधि नोट करें। सामान्य जानकारी को स्वयं का निदान न बनाएं। निर्धारित दवा या उपचार बदलने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।

शुभ अंक

५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें साझा काम की जिम्मेदारी और पूरा होने की शर्त लिखें। पढ़ाई में चर्चा के बाद उत्तर खुद तैयार करें। अपने कार्यक्रम में भोजन, हल्की गतिविधि और विश्राम के लिए भी स्पष्ट जगह पहले से रखें।