कन्या राशिफल (24 अक्टूबर 2026): राहु केतु दायित्व सुलझाने को बोल रहे, वक्री बुध सभी बातों को चेक करने के लिए
Virgo Horoscope in Hindi: व्यवहार की निरंतरता समझने के लिए समय और अलग परिस्थितियों में बातचीत की गुंजाइश रखें।
आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा। साझा काम, बातचीत और दूसरे व्यक्ति की जरूरत समझने पर ध्यान रह सकता है। सहयोग उपयोगी होगा, लेकिन उसकी उपलब्धता पहले पूछें। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और समझौतों में स्पष्ट सीमाएं, निभने योग्य वादे तथा जिम्मेदारी की निरंतरता महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ अलगाव की भविष्यवाणी नहीं है। किसी प्रस्ताव का अच्छा परिचय मिलने पर भी जरूरी शर्तें पढ़ें। अपनी अपेक्षा बताने के साथ सामने वाले की क्षमता भी जानें। जिस तैयारी को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकते हैं, उसे केवल मदद की प्रतीक्षा में न रोकें।
कन्या करियर राशिफल
नौकरी में साझा काम शुरू करने से पहले निर्णय लेने और अंतिम जांच करने की जिम्मेदारी तय करें। बैठक के बाद सहमति का संक्षिप्त लिखित विवरण उपयोगी हो सकता है। कारोबार में नई साझेदारी का प्रस्ताव आए तो संभावित लाभ के साथ लागत और समय की मांग देखें। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य की ओर प्रगति की संभावना है, लेकिन लाभ सुनिश्चित नहीं है। विद्यार्थी साथी के साथ प्रश्नोत्तर करें और फिर उत्तर स्वयं लिखकर समझ जांचें। बुध तुला राशि के दूसरे भाव में दिन के दौरान मार्गी से वक्री होता है। लिखित शर्तें, प्रस्तुति और मौखिक उत्तर सावधानी से जांचें। संशोधन करना पड़े तो नया विवरण स्पष्ट बताएं, ताकि पुरानी जानकारी के आधार पर काम आगे न बढ़े।
कन्या धन राशिफल
बचत तय करते समय आवश्यक भुगतान और नियमित जरूरतों का यथार्थ हिसाब रखें। संभावित साझेदारी की रकम को अभी उपलब्ध धन में न जोड़ें। किसी योजना की लागत कम दिखाई जाए तो अतिरिक्त शुल्क और बाहर निकलने की शर्त पूछें। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दैनिक दायित्व सुलझाने तथा अनावश्यक खर्च और थकान की सीमा पहचानने पर ध्यान दिलाती है। छोटे बकाये व्यवस्थित करना उपयोगी होगा, लेकिन मामूली अंतर पर लंबी बहस से बचें। जोखिम वाली योजना में केवल दूसरों की कमाई सुनकर रकम न लगाएं। संयुक्त भुगतान का विवरण संबंधित लोगों के पास स्पष्ट रहे।
कन्या लव राशिफल
साथी का सहयोग मिले तो आभार के साथ उसकी जरूरत भी पूछें। प्रेमपूर्ण मनोदशा को हर बात पर सहमति समझना उचित नहीं है। कोई संवेदनशील विषय सामने हो तो आरोप लगाने के बजाय अपनी परेशानी और अपेक्षित बदलाव बताएं। यदि संबंध नया है तो उपलब्ध समय, संपर्क के तरीके और अपेक्षाओं को धीरे स्पष्ट करें। परिवार में किसी महिला या किसी भी सदस्य से असहमति हो तो भाषा सम्मानजनक रखें। बात सुधारने से पहले उसे पूरा सुनना उपयोगी होगा। अकेले पाठक किसी नए परिचय को तुरंत गंभीर संबंध का नाम न दें।
कन्या हेल्थ राशिफल
दूसरों के कार्यक्रम के अनुसार दिन चल रहा हो तो अपना भोजन और आराम पूरी तरह न छोड़ें। बाहर व्यस्त रहने की स्थिति में पानी और नियमित आहार की व्यवस्था पहले करें। व्यायाम के लिए ऐसी गतिविधि चुनें जिसे अपनी क्षमता के अनुसार जारी रख सकें। केवल उत्साह में अचानक बहुत अधिक मेहनत करना जरूरी नहीं। लगातार बैठक या बातचीत से थकान हो तो कुछ देर शांत वातावरण में रहें। स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो तो वास्तविक लक्षण और उनकी अवधि नोट करें। सामान्य जानकारी को स्वयं का निदान न बनाएं। निर्धारित दवा या उपचार बदलने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साझा काम की जिम्मेदारी और पूरा होने की शर्त लिखें। पढ़ाई में चर्चा के बाद उत्तर खुद तैयार करें। अपने कार्यक्रम में भोजन, हल्की गतिविधि और विश्राम के लिए भी स्पष्ट जगह पहले से रखें।
क्या न करें
सहयोग के वादे को मिली हुई मदद न मानें। अस्पष्ट शुल्क वाले प्रस्ताव पर जल्द हस्ताक्षर न करें। किसी की गलती सुधारते समय अपमानजनक लहजे या सार्वजनिक टिप्पणी से अनावश्यक असहजता न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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