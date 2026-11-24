कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी बेचैनी भरी रह सकती है, लेकिन आगे चलकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है और संतान के प्रदर्शन से खुशी मिलेगी। करियर में नए प्रयासों के लिए समय अनुकूल है।

Virgo Horoscope Today 24 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: आज अपने प्रयास आगे बढ़ाने का फैसला भरोसा देगा और दिन सफलता के अनुकूल रहेगा। शुरुआत का मन कुछ बुझा हुआ होगा, लेकिन उसी भाव में पूरा दिन नहीं बीतेगा। पढ़ाई में एकाग्रता आएगी और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। संतान का प्रदर्शन संतोषजनक रहने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ मिठास रहेगी और प्रेम संबंधों में मिलने का अवसर आने की संभावना है। दिन का व्यापक रुख खुशी और अपने काम से संतोष का रहेगा। नियमित जिम्मेदारी निभाते हुए भी आगे बढ़ने का अनुभव होगा। किसी विषय को समझने की इच्छा बढ़ेगी और अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी लगेगी। अलग-अलग क्षेत्रों में आपके प्रयास अनुकूल दिशा लेंगे। मन की शुरुआती अनिश्चितता के बाद अपनी क्षमता पर भरोसा लौटेगा और दिन अधिक सहज महसूस होगा।

कन्या राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए एकाग्र होकर पढ़ने का दिन है। आत्मविश्वास के साथ तैयारी होगी और विषय पर टिकना सहज लगेगा। संतान अपने काम में संतोषजनक प्रदर्शन कर सकती है। नौकरी और दूसरे प्रयासों में सफलता के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु काम और प्रतियोगिता में आगे निकलने की भूख बढ़ाएगा। किसी जिम्मेदारी में अचानक रुचि जागेगी और उसे पूरा करने की बेचैनी भी रहेगी। प्रयास तेज करने का मन होगा। शुरुआत की अस्थिरता के दौरान नियमित काम अधिक अनुकूल रहेगा। बाद में सीखने का मन मजबूत होगा और किसी गुरुजन या बुजुर्ग की बात ध्यान खींचेगी। पढ़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा एक शांत बैठक में पूरा करें। अपनी तैयारी को लेकर संतोष होगा।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल धन के मामले में सोच-समझकर पहल करने के लिए दिन अनुकूल है। काम में आंका हुआ जोखिम लेने का विचार सामने आएगा और अपनी समझ पर भरोसा रहेगा। इसे निश्चित लाभ का वादा मानना ठीक नहीं होगा। तुला राशि के दूसरे भाव में अपनी राशि का मार्गी शुक्र परिवार के प्रति स्नेह और सुख-सुविधाओं पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। अपनी पसंद की चीज लेने का मन होगा। घर के किसी सदस्य की सुविधा पर भी ध्यान जाएगा। पैसे की चर्चा में अपनापन रहेगा और जरूरत को सहजता से रखा जा सकेगा। आज की आर्थिक सोच में संतोष और इच्छा दोनों साथ रहेंगे। केवल अच्छा लगने पर खर्च तेजी से बढ़ाने से सावधान रहें। नई पहल के लिए अपनी क्षमता की सीमा तय करें।

कन्या राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अपनी बात कहने में सहजता होगी और साथ बैठना अच्छा लगेगा। प्रेम संबंधों में मुलाकात का अवसर मिलने की संभावना है। उस संभावना से मन उत्साहित होगा। परिवार में संतान की प्रगति को लेकर संतोष रहेगा। शुरुआती बेचैनी कम होने के बाद अपनों के बीच खुलकर बातचीत होगी। किसी अनुभवी परिजन की बात का महत्व समझ आएगा। स्नेह जताने का मन होगा और घर के माहौल में जुड़ाव महसूस करेंगे। संबंधों की अच्छी स्थिति दिन के दूसरे कामों में भी मन लगाए रखेगी। प्रिय व्यक्ति के लिए समय अलग रखें। छोटी बातचीत भी निकटता का अनुभव देगी और अपनेपन का भाव देर तक रहेगा।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के नौवें भाव में आएगा। आरंभिक हिस्से में चंद्राष्टम लागू रहेगा, जिससे उदासी या बेचैनी होगी। उसके बाद सीखने का मन और बुजुर्गों की ओर ध्यान बढ़ेगा। इसलिए शुरुआती भाव को पूरे दिन का स्वास्थ्य संकेत समझना ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहने की संभावना है और मन प्रसन्न रहेगा। अपनी क्षमता को लेकर भरोसा बढ़ने से दिन हल्का लगेगा। कोई खास शारीरिक परेशानी इस संकेत में नहीं दी गई है। नियमित दिनचर्या बनाए रखें। दिन आगे बढ़ने के साथ अपने काम और संबंधों से खुशी मिलेगी तथा भीतर का संतोष मजबूत होगा।

शुभ अंक- 6 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी कठिन पाठ को ध्यान से दोहराने के लिए समय निकालें।

क्या न करें- दिन की शुरुआती बेचैनी में कोई बड़ा फैसला न लें।