कन्या राशिफल 24 जनवरी 2026 : कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, सभी काम आसानी से होंगे पूरे

कन्या राशिफल 24 जनवरी 2026 : कन्या राशि वालों को आज मिलेगी सफलता, सभी काम आसानी से होंगे पूरे

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी 2026 का दिन। पढ़ें कन्या राशि का विस्तृत राशिफल…

Jan 24, 2026 06:20 am IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 24 जनवरी 2026: कन्या राशि वाले आज उन छोटी-छोटी बातें नोटिस करेंगे जो दूसरों की नजर से छूट जाती हैं। इससे काम अच्छे से पूरे होंगे। धैर्य रखें, सिंपल प्लान बनाएं और दोस्तों की मदद करें, लेकिन अपने लिए थोड़ा समय भी निकालें। आज आपकी बारीक नजर प्लान को सही करने और छोटे सिस्टम बेहतर करने में मदद करेगी। एक-एक कदम आगे बढ़ें, जरूरी काम पहले निपटाएं और डिटेल दो बार चेक करें। सही फैसले आज आगे का स्ट्रेस कम करेंगे और गोल धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे।

कन्या लव राशिफल: आज रिश्ते छोटे लेकिन सोच-समझकर किए गए कामों से मजबूत होंगे। पार्टनर या दोस्त को क्या पसंद है, उस पर ध्यान दें और बिना दिखावे के करें। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलते वक्त नरमी रखें और अपनी पसंद-नापसंद साफ लेकिन सरल शब्दों में बताएं। सामने वाले की फीलिंग्स की कद्र करें और हल्के सवाल पूछें। जरूरी बातों में जल्दबाजी न करें, सही समय देखकर शांत माहौल में बात करें। धैर्य और लगातार केयर से भरोसा बढ़ेगा।

कन्या करियर राशिफल: आज काम में प्लानिंग और धैर्य की जरूरत है। जरूरी कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें एक-एक करके पूरा करें। टीम के साथ साफ-साफ नोट्स शेयर करें और जरूरत पड़े तो मदद मांगें। एक साथ बहुत सारे नए काम शुरू करने से बचें, पहले जो चल रहा है उसे खत्म करें। सीनियर लोग भरोसेमंद और साफ काम की कद्र करेंगे। टेबल और फाइल्स व्यवस्थित रखें और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। आज की छोटी जीत आगे रास्ता आसान बनाएगी।

कन्या आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में साफ प्लानिंग फायदेमंद रहेगी। आने वाली इनकम और रोज के खर्च लिखकर देखें, इससे बचत समझ आएगी। बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें और बड़े फैसले एक दिन सोचकर लें। छोटे खर्च कम करने के तरीके देखें, जैसे बेकार की सब्सक्रिप्शन या फालतू ट्रैवल। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद परिवार वाले से सलाह लें। बिल और रसीद संभालकर रखें ताकि कोई पेमेंट मिस न हो। थोड़ी-थोड़ी बचत भविष्य को सुरक्षित बनाएगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। दिन की शुरुआत पानी पीने और छोटी वॉक से करें। पढ़ाई या काम के बीच स्ट्रेचिंग करें ताकि कोई भी शारीरिक परेशानी न हो। सोने का टाइम तय रखें और अच्छी नींद लें। घर का सादा शाकाहारी खाना खाएं और भारी स्नैक्स से बचें। बेचैनी लगे तो कुछ मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। अगर कोई पुराना दर्द परेशान करे तो परिवार की मदद से डॉक्टर को दिखाने का सोचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
