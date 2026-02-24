कन्या राशिफल 24 फरवरी 2026:कन्या राशि वाले रिस्की नए प्लान से आज बचें, साथ ही भटकाव वाली चीजों से बचना अच्छा है,
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope for Today 24th February 2026 : आज कन्या राशि वालों के लिए शांति से बनाई गए प्लानिंग और क्लियर स्टेप्स आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। सावधानी और केयरफुल प्लानिंग से और धैर्य वाले एक्शन से आपको लगातार लाभ होगा। आपको अपनी प्राथमिकताए तय करनी होगी। आपको हर छोटी मदद स्वीकार करनी चाहिए। आज शांत तरीके सेकाम में फोकस करेंगे, तो नतीजे भी सामने आएंगे। एक समय में एक काम करें और भटकाव वाली चीजों से बचें। खर्च से पहले अपने फाइनेंस तो चेक करें। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं।
कन्या लव राशिफल
आजकल प्यार आपको सही और आपके पार्टनर की सच्ची केयर करने और छोटे हेल्पफुल बातों से पनपता और आगे बढ़ता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सोच-समझकर सपोर्ट करें। किसी काम में मदद करना या धैर्य से अपने पार्टनर की बातों को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका लाइफ पार्टनर आपके विश्वास वाले स्वाभाव को खास समझता है और आपको वैल्यू देता है। सिंगल लोग आज किसी कन्युनिची प्रोग्राम ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो उनके नेचर की तारीफ करें। इसलिएदिल खोलकर उनसे मिलें। इस समय किसी की भी बुराई और आलोचना से बचें।
कन्या करियर राशिफल
आपको क्लियर आर्गनाइजेशन और स्टडी फोकस पर भरोसा करना है। आपको बड़े कामों को आज छोटे स्टेप्स में तोड़ना है और शार्ट टाइम में उन्हें फिनिश करना है। आज रिस्की नया प्लान ना बनाएं, इसे अवाइड करें। आपको केयरफुल रुटीन को इस समय फॉवो करना है। अपनी हर डिटेल्स को चेक करें। आप बड़ा काम पूरा कर लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप किसी समस्या से घिरे हैं, को आप अपने सीनियर्स से मदद मांग सकते हैं, उनकी मदद और सलाह से आपके चीजें स्पीड से सही होने लगेंगी। अपनी टीम से सिंपल अपडेट शेयर करें और अपनी तर्ककी को भी चेक करें।
कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वालों के मनी मैटर्स सावधानी से रिव्यू मांग रहे हैं, इसके अलावा आपको आपकी स्टडी चॉइस भी रखनी होगी। आपको बिल्स को देखना है और आने वाले पेमेंट्स को समय पर भरना है, जिससे आप सरप्राइज को अवाइड कर सकें। अगर आप कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको ऑप्शन को अच्छे से तुलना करनी होगी। किसी विश्वसनीय दोस्त से दूसरा ओपनियन लेना होगा। आपको इस समय लोन और क्रेडिट कार्ड को अवाइड करना चाहिए, ये आपके लिए कोई खास जरूरी नहीं। अपनी हर एकस्ट्रा इनमक से थोड़ा सा पैसा बचाएं। अपने खर्चों को रिकॉर्ड करें और वीकली बजट को मॉडेस्ट करें। आज कंस्रवेटिव स्टेप्स आपको फाइनेंस को आगे के लिए सिक्योर करेंगे।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों की हेल्थ लगातार आपकी आदतों से बदलेगी, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। आपको लाइट स्ट्रैचिंग से अपने दिन को शुरू करना है। सिंपल योग भी कर सकती हैं, जिससे आप बॉडी को जगा सकें। आपको खाने में पौष्टिक खाना खाना है, जिसमें दाल, सब्जियां और फल हों। आपको हैवी और फ्राइ स्नेक्स आज अवाइड करना है। हाइड्रेटिड रहें और काम के समय में छोटे ब्रैक लें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। शार्ट ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करें और पांच मिनट के लिए इसे जरूर करें, जब आपका तनाव बढ़ रहा हो। आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह अपना रुटीन बनाना है। आज ये छोटे स्टेप्स आपको लगातार एनर्जी तो देंगे ही साथ मानसिक तौर पर आपके लिए क्लिएरिटी भी लाएंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां