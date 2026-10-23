आज का कन्या राशिफल (23 अक्टूबर 2026):जरूरत से अधिक रकम लेने से बचें, शर्तों को साफ रखें
Virgo Horoscope in Hindi :आज कन्या राशि वाले जरूरी जानकारी संबंधित लोगों से साझा करें और असहमति आए तो उसके व्यावहारिक पक्ष को समझें।
आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में रहेगा। नियमित काम और व्यावहारिक समस्या सुलझाने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में आएगा। तब बातचीत और जिम्मेदारियां साझा करना जरूरी हो सकता है, हालांकि सहयोग निश्चित नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। रिश्तों और समझौतों में स्पष्ट सीमाएं तथा निभने योग्य वादे महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी मतभेद को संबंध के भविष्य का निश्चित संकेत न मानें। हर काम खुद संभालने से पहले तय करें कि किसकी क्या भूमिका है। छोटी कमी सुधारते हुए आवश्यक काम की समाप्ति न टालें।
आज का कन्या राशिफल करियर
कार्यालय में अधूरे कामों से ऐसा कार्य चुनें जिसे स्पष्ट परिणाम तक पहुंचाया जा सके। सहकर्मी के साथ जिम्मेदारी साझा है तो अंतिम प्रति कौन भेजेगा, यह पहले तय करें। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य की ओर प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन केवल परिचय लाभ की गारंटी नहीं है। नौकरी की तलाश में किसी से मदद मांगें तो भूमिका और अपनी योग्यता का संक्षिप्त विवरण भेजें। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास परीक्षा की गलतियां विषयवार बांटना उपयोगी रहेगा। प्रतियोगी परिणाम का अनुमान लगाने के बजाय कमजोर हिस्से पर काम करें। दोपहर के बाद शिक्षक, ग्राहक या सहयोगी से चर्चा के लिए प्रश्न तैयार रखें।
आज का कन्या राशिफल धन
बुध तुला राशि के दूसरे भाव में है। बजट और भुगतान की शर्तों को स्पष्ट शब्दों में रखना उपयोगी रहेगा। उधार की जरूरत हो तो ब्याज, कुल लागत और चुकाने की वास्तविक क्षमता जांचें। जरूरत से अधिक रकम लेने से बचें। किसी मित्र या समूह से कमाई का प्रस्ताव मिले तो उसका कामकाज और भुगतान का आधार समझें। बकाया राशि के लिए लिखित याद दिलाना मौखिक अनुमान से बेहतर होगा। परिवार की खरीद पर चर्चा में जरूरी वस्तु और अतिरिक्त सुविधा अलग रखें। संभावित आय को निश्चित मानकर खर्च न बढ़ाएं। खाते में अनजान कटौती दिखे तो संबंधित संस्था से पुष्टि करें। बड़े निर्णय में स्वतंत्र सलाह लेना उपयोगी हो सकता है।
आज का कन्या राशिफल लव
राहु कुंभ राशि के छठे भाव और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाने और उनसे अलग होकर विश्राम करने के बीच संतुलन मांगती है। हर बातचीत को सुधार की सूची में न बदलें। संबंध में हैं तो साथी के प्रयास को स्वीकार करने के बाद अपनी जरूरत बताएं। दोपहर के बाद साझा योजना पर बात हो तो बजट और उपलब्ध समय दोनों सामने रखें। नए परिचय में व्यवहार की निरंतरता देखें, तुरंत निष्कर्ष न निकालें। परिवार में छोटे मतभेद को पूरे संबंध का आकलन न बनाएं। कभी ध्यान से सुनना भी सहयोग है, हर बात का तुरंत समाधान देना जरूरी नहीं।
आज का कन्या राशिफल हेल्थ
दिनचर्या की छोटी अनियमितताएं सुधारें, लेकिन हर शारीरिक बदलाव को बीमारी न समझें। भोजन, पानी और हल्की गतिविधि के लिए काम से अलग विराम रखें। उपचार या दवा का निर्धारित क्रम हो तो बिना सलाह न बदलें। लगातार दर्द, थकावट या दूसरी परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। काम की चिंता में बार बार संदेश जांचने के बजाय उन्हें देखने की सीमा तय करें। घर के काम भी हों तो सहयोग का अनुरोध कर सकते हैं। आराम को सारे काम खत्म होने की शर्त से न जोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधि चुनना कठिन कार्यक्रम पूरा करने से अधिक व्यावहारिक रहेगा।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साझा काम की जिम्मेदारी और अपेक्षित परिणाम लिखकर स्पष्ट करें। पढ़ाई में गलत उत्तर का कारण पहचानें। आर्थिक फैसले से पहले कुल लागत निकालें और कार्यक्रम में काम के साथ विश्राम के लिए भी जगह रखें।
क्या न करें
बिना प्रमाण किसी की मंशा पर निष्कर्ष न निकालें। प्रतियोगिता में सफलता तय मानकर तैयारी ढीली न करें। दूसरे की चुप्पी को असहमति समझने और छोटी गलती पर तुरंत बहस शुरू करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र