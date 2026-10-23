आज का कन्या राशिफल (23 अक्टूबर 2026):जरूरत से अधिक रकम लेने से बचें, शर्तों को साफ रखें

Virgo Horoscope in Hindi :आज कन्या राशि वाले जरूरी जानकारी संबंधित लोगों से साझा करें और असहमति आए तो उसके व्यावहारिक पक्ष को समझें।

आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में रहेगा। नियमित काम और व्यावहारिक समस्या सुलझाने पर ध्यान देना उपयोगी होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में आएगा। तब बातचीत और जिम्मेदारियां साझा करना जरूरी हो सकता है, हालांकि सहयोग निश्चित नहीं है। वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। रिश्तों और समझौतों में स्पष्ट सीमाएं तथा निभने योग्य वादे महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी मतभेद को संबंध के भविष्य का निश्चित संकेत न मानें। हर काम खुद संभालने से पहले तय करें कि किसकी क्या भूमिका है। छोटी कमी सुधारते हुए आवश्यक काम की समाप्ति न टालें।

आज का कन्या राशिफल करियर कार्यालय में अधूरे कामों से ऐसा कार्य चुनें जिसे स्पष्ट परिणाम तक पहुंचाया जा सके। सहकर्मी के साथ जिम्मेदारी साझा है तो अंतिम प्रति कौन भेजेगा, यह पहले तय करें। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य की ओर प्रगति के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन केवल परिचय लाभ की गारंटी नहीं है। नौकरी की तलाश में किसी से मदद मांगें तो भूमिका और अपनी योग्यता का संक्षिप्त विवरण भेजें। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास परीक्षा की गलतियां विषयवार बांटना उपयोगी रहेगा। प्रतियोगी परिणाम का अनुमान लगाने के बजाय कमजोर हिस्से पर काम करें। दोपहर के बाद शिक्षक, ग्राहक या सहयोगी से चर्चा के लिए प्रश्न तैयार रखें।

आज का कन्या राशिफल धन बुध तुला राशि के दूसरे भाव में है। बजट और भुगतान की शर्तों को स्पष्ट शब्दों में रखना उपयोगी रहेगा। उधार की जरूरत हो तो ब्याज, कुल लागत और चुकाने की वास्तविक क्षमता जांचें। जरूरत से अधिक रकम लेने से बचें। किसी मित्र या समूह से कमाई का प्रस्ताव मिले तो उसका कामकाज और भुगतान का आधार समझें। बकाया राशि के लिए लिखित याद दिलाना मौखिक अनुमान से बेहतर होगा। परिवार की खरीद पर चर्चा में जरूरी वस्तु और अतिरिक्त सुविधा अलग रखें। संभावित आय को निश्चित मानकर खर्च न बढ़ाएं। खाते में अनजान कटौती दिखे तो संबंधित संस्था से पुष्टि करें। बड़े निर्णय में स्वतंत्र सलाह लेना उपयोगी हो सकता है।

आज का कन्या राशिफल लव राहु कुंभ राशि के छठे भाव और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाने और उनसे अलग होकर विश्राम करने के बीच संतुलन मांगती है। हर बातचीत को सुधार की सूची में न बदलें। संबंध में हैं तो साथी के प्रयास को स्वीकार करने के बाद अपनी जरूरत बताएं। दोपहर के बाद साझा योजना पर बात हो तो बजट और उपलब्ध समय दोनों सामने रखें। नए परिचय में व्यवहार की निरंतरता देखें, तुरंत निष्कर्ष न निकालें। परिवार में छोटे मतभेद को पूरे संबंध का आकलन न बनाएं। कभी ध्यान से सुनना भी सहयोग है, हर बात का तुरंत समाधान देना जरूरी नहीं।

आज का कन्या राशिफल हेल्थ दिनचर्या की छोटी अनियमितताएं सुधारें, लेकिन हर शारीरिक बदलाव को बीमारी न समझें। भोजन, पानी और हल्की गतिविधि के लिए काम से अलग विराम रखें। उपचार या दवा का निर्धारित क्रम हो तो बिना सलाह न बदलें। लगातार दर्द, थकावट या दूसरी परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। काम की चिंता में बार बार संदेश जांचने के बजाय उन्हें देखने की सीमा तय करें। घर के काम भी हों तो सहयोग का अनुरोध कर सकते हैं। आराम को सारे काम खत्म होने की शर्त से न जोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधि चुनना कठिन कार्यक्रम पूरा करने से अधिक व्यावहारिक रहेगा।

शुभ अंक

५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें साझा काम की जिम्मेदारी और अपेक्षित परिणाम लिखकर स्पष्ट करें। पढ़ाई में गलत उत्तर का कारण पहचानें। आर्थिक फैसले से पहले कुल लागत निकालें और कार्यक्रम में काम के साथ विश्राम के लिए भी जगह रखें।