आज का कन्या राशिफल (23 नवंबर 2026) : गुरु खर्च तथा आराम का विषय प्रमुख करेगा, खर्च बढ़ेगा
Virgo horoscope: घर में शांति की इच्छा होगी, फिर भी खुद बहस में खिंच जाने का मन होगा। संबंध में सहजता छोटे संवादों पर निर्भर रहेगी।
जीवनसाथी से बातचीत में आज अतिरिक्त धैर्य लगेगा और मन पर अनावश्यक तनाव रहेगा। कोई अप्रिय खबर निराश कर सकती है। प्रेम के मामले औसत रहेंगे, इसलिए छोटी बातचीत से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं बनेगी। रोज के परिचित काम दिन को अधिक सूट करेंगे। नई बड़ी दिशा तय करने की इच्छा और मन की बेचैनी में तालमेल कम रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम लागू होगा। इससे उदासी या अस्थिरता महसूस होगी, हालांकि हर बेचैन विचार किसी आने वाली घटना का संकेत नहीं है। आज अपने भीतर चल रही खींचतान साधारण बातों को भी भारी बनाएगी।
कन्या करियर लाइफ आज कैसी रहने वाली है?
काम पर नियमित जिम्मेदारियां निभाने की दिशा अधिक अनुकूल रहेगी। नए बड़े निर्णय की तुलना में परिचित काम पर पकड़ बेहतर महसूस होगी। तुला राशि के दूसरे भाव में बुध बातचीत, संदेशों और पढ़ाई को महत्व देगा। अपनी बात रखने का अवसर होगा, लेकिन मन की उलझन के कारण शब्द चुनने में समय लगेगा। दफ्तर के साथी से सामान्य चर्चा अनावश्यक बहस में बदलने की गुंजाइश रहेगी। विद्यार्थी किसी विषय पर बात करके अपनी समझ जांचना चाहेंगे। काम का अगला कदम शुरू करने से पहले वर्तमान काम पर ध्यान टिकाएं। आज कार्यस्थल पर सावधानी की जरूरत रहेगी। जल्दबाजी में एक काम से दूसरे पर जाना एकाग्रता को कमजोर कर सकता है।
कन्या मनी लाइफ आज कैसी रहने वाली है?
निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। खर्च ऊपर रहने की संभावना है और अपनी निजी जरूरतों पर रकम लगाने का विचार आएगा। सिंह राशि के बारहवें भाव में गुरु खर्च तथा आराम का विषय प्रमुख करेगा। किसी अच्छे काम में किया गया व्यय उचित लगेगा। दान की इच्छा भी हो सकती है। इसके बावजूद आज बड़ी आर्थिक पहल का समर्थन नहीं मिलता। उपलब्ध रकम की सीमा को ध्यान में रखकर दिन का खर्च तय करें। कोई संदेश या बातचीत पैसे के विषय को फिर सामने लाएगी। आपके लिए कठिनाई केवल खर्च की मात्रा नहीं होगी, उस समय मन का अस्थिर रहना भी निर्णय पर असर डालेगा। आर्थिक प्रश्न पर तत्काल अंतिम उत्तर देने का दबाव महसूस होगा।
कन्या लवलाइफ आज कैसी रहने वाली है?
जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने में सचेत प्रयास लगेगा। मन की उलझन के कारण साधारण सवाल भी टोका जाना लगेगा। प्रेम जीवन में दिन औसत रहेगा। बहुत उत्साह या किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। बातचीत होगी, लेकिन उसका सुख आपके मन के तनाव से प्रभावित होगा। किसी अप्रिय सूचना से निराशा की संभावना है और उसका असर आसपास के लोगों से व्यवहार में दिखाई देगा। असहमति पर बात छोटी रखें। आज अपने साथी की बात का अर्थ तुरंत तय करने की प्रवृत्ति रहेगी।
कन्या हेल्थ लाइफ आज कैसी रहने वाली है?
नींद और आराम की जरूरत अधिक महसूस होने की संभावना है। मन की बेचैनी से सामान्य काम भी लंबे लगेंगे। आज किसी बीमारी का निष्कर्ष निकालने का संकेत नहीं है। प्रमुख असर तनाव और थकान के अनुभव पर रहेगा। स्पष्ट चेतावनी है, वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते हुए ध्यान भटकने न दें। काम करते समय भी एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। विश्राम का समय पहले से तय करें। किसी खबर के बाद मन बार-बार उसी बात पर लौटेगा और आसपास के काम से जुड़ना कठिन लगेगा। अपने परिचित ढर्रे में रहने से दिन अधिक संभला हुआ महसूस होगा। शाम तक आराम की इच्छा और स्पष्ट होगी।
क्या करें
आज की नियमित जिम्मेदारियों में सबसे सरल काम से शुरुआत करें।
क्या न करें
काम के बीच आया अप्रिय संदेश पढ़कर तुरंत बहस भरा उत्तर न भेजें।
कल का राशिफल
कल कामों में सफलता के योग हैं। पढ़ाई में एकाग्रता और आत्मविश्वास रहेगा। जीवनसाथी से मिठास बढ़ेगी, प्रेमियों की मुलाकात संभव है। संतान अच्छा करेगी। सेहत अनुकूल रहेगी और मन प्रसन्न होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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