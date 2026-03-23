कन्या राशिफल 23 मार्च 2026: कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। आज आपके पास पैसा आएगा, आपको बुरे समय के लिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च का दिन
Virgo Horoscope for Today 23rd March 2026 : प्रैक्टिकल स्टेप्स से आपको तरक्की का अंदाजा मिल जाएगा। आुको आपको एक छोटा एरिया आर्गनाइज रकना है। आज क्लियर प्लान आपके काम को सही समय पर करने में मदद करेगा। आपका अच्छा व्यवहार आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। आज आपको सावधानी से प्लानिंग और क्लियर एक्शन से लाभ होगा। बड़ा काम मिल गया है तो उसके छोटे भागों में तोड़ें। एक-एक करके उन्हें पूरा करें। ईमानदारी से कामकरें और चिंताओं को कम से कम करें। काम में एक अच्छी लिस्ट बनाएं इससे काम जल्दी कर पाएंगे।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल आज का
अगर आप सिंगल हैं, तो आपको फ्रेंडली मैसेज करने हैं। पोलाइट इनविटेशन से आपके नए कनेक्शन करने चाहिए। अगर आपका पार्टनर है, तो आपको उसके छोटे कामों में मदद करनी चाहिए। आपको हार्श आलोचना से इस समय बचना है और अपनी भाषा को कोमल रखना है, खासतौर पर जब आप प्लान को लेकर डिस्कस कर रहे हों। आपको कोई शानदार याद या छोटे जोक्स से अपने पार्टनर का मूड ठीक करना होगा। आपसी सम्मान और प्रैक्टिकल केयर से विश्वास और गहरा होगा। अच्छे से रिश्तों को चलाने के लिए एक प्लान बनाएं।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आज सावधानी से चेक करेंगे, तो काम में रिवार्ड मिलेगा। एक काम को करके रिपोर्ट बनाएं, इसके बाद ही नया काम शुरू करें, जिससे गलती कम से कम हों। आप किसी साथी से जल्दी में रिव्यू ले सकेंगे , खासतौर पर अगर आप श्योर नहीं है। आपको सिंपल टूल्स से लिस्ट बनाना है, अपनी तरक्की को देखना है। एक टाइमली मैसेज से आपके मैनेजर को स्टेट्स मिल जाएगा, इससे आपकी जिम्मेदारियां मिलेंगी। इस वीक मजबूत रैपोटेशन के लिए आपको नए यूजफूल असाइनमेंट करना होगा। आपको इस समय मल्टीटॉस्किंग नहीं होना है। आज छोटी और सही जीत के लिए सही से खास ध्यान दें।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
मनी मैटर्स आपके छोटे प्लान से इंप्रूव होगी। सावधानी से आपको सभी प्लान को ट्रैक करना है। आपको सिंपल बजट का प्लान बनाने की जरूरत है। आपको बिल को इस महीने के लिए जरूरी चीजों के लिए बना सकते हैं। इस समय आवेग में आकर चीजों को ना खरीदें। आपको प्राइज को कंप्येर करने हैं। अपनी हर इनकम से थोड़ा सा पैसा बचाना है। एक छोटा सा सिक्का भी आपको लाभ दिला सकता है। आपको अगर पेमेंट लेनी है, तो प्यार से फॉलो अप ले लें। अगर आप पैमेंच आपको क्लियर और बेसिक ऑफर रखनी है, आपको रिस्क वाली डील से आज सावधान रहा है। अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करें। अपने सब्सक्रिप्शन को अच्छे से रिव्यू करें।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आपकी हेल्थ रेगुलर की आदतों से बेहतर होगी। आपको दिन को शुरू करना है और स्ट्रेचिंग से और शार्ट वॉक से । इससे एनर्जी पूरे दिन बनी रहेगी। रोज सुबह गर्म पानी पिएं और वेज खाना खाएं। साबुत अनाज खाएं। आपको छोटे ब्रैक लेने हैं और अपनी आंखों को लगातार मोबाइल देखने से बचाना है। अगर आपमें तनाव आता है, तो शार्ट ब्रैक लें और रात को सही समय पर सोएं।
डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट