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कन्या राशिफल 23 जून 2026: आपकी बात आज दिल जीत सकती है, इसे छोटी दरार को भरने में लगाएं

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Kanya Rashifal: घर की कोई छोटी सफलता सामूहिक खुशी का कारण बन सकती है। बाहर जाकर खरीदारी या काम करने का प्लान टालकर घर में रहने का मन भी हो सकता है, और परिचित माहौल में संतोष मिलेगा।

कन्या राशिफल 23 जून 2026: आपकी बात आज दिल जीत सकती है, इसे छोटी दरार को भरने में लगाएं

दिन में उत्सव जैसा या सामाजिक गर्माहट वाला रंग रह सकता है। आप परिवार के किसी मिलन या सुखद सामुदायिक माहौल के बीच खुद को केंद्र में पा सकते हैं। मन सामान्य रूप से हल्का और प्रसन्न रहेगा। आपकी साफ और आकर्षक बातचीत लोगों से जुड़ना आसान बनाएगी। परिवार में किसी से अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी बात आज दिल जीत सकती है। इसे किसी छोटी दरार को भरने या किसी को हौसला देने में लगाएं। धन को लेकर संतोष रहेगा और संसाधन जरूरत के अनुसार पर्याप्त लग सकते हैं। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में सजगता बढ़ा रहा है, इसलिए दस्तावेज, बातचीत या सामाजिक माहौल में वह बारीकी भी दिख सकती है जो दूसरों से छूट जाए। बिना खुद को ज्यादा थकाए तालमेल बनाए रखने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें।

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जीवनसाथी या साथी परिवार के किसी काम या घरेलू जिम्मेदारी में आगे आकर मदद कर सकते हैं। उनका व्यावहारिक सहयोग रिश्ते को मजबूत करेगा। माहौल में टीमवर्क का भाव रहेगा और छोटा साझा काम भी अर्थपूर्ण लग सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सामाजिक मिलन या पारिवारिक कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसे आपकी बुद्धि और गर्मजोशी पसंद आए। यह जुड़ाव बहुत गहरा रोमांटिक होने के बजाय हल्का और दोस्ताना हो सकता है, लेकिन अच्छी शुरुआत दे सकता है। साथी की हर बात का ज्यादा विश्लेषण करने से बचें। सामान्य टिप्पणी में जरूरत से ज्यादा अर्थ न खोजें। आपकी वाणी आज खास असरदार है, इसलिए मीठा और साफ शब्द पुरानी छोटी गलतफहमी को भी हल्का कर सकता है। परिवार के किसी बड़े या रिश्तेदार से रिश्तों पर सलाह मिल सकती है। विनम्रता से सुनें, पर दिल की सुनें। बच्चे या घर के छोटे सदस्य आपसे दिशा चाह सकते हैं और आपका शांत जवाब उन्हें भरोसा देगा।

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विद्यार्थी आज अच्छा कर सकते हैं, खासकर उन विषयों में जिनमें विश्लेषण, भाषा या सामाजिक अध्ययन शामिल हों। एकाग्रता स्थिर रहेगी और हाल में जो विषय कठिन लग रहा था, वह अब थोड़ा आसान लग सकता है। किसी दोस्त के साथ चर्चा या ग्रुप स्टडी उपयोगी रहेगी। कामकाज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल उभरकर आएगी। मीटिंग, क्लाइंट कॉल या प्रेजेंटेशन अच्छे जा सकते हैं, अगर आप अपनी सामान्य बारीकी के साथ तैयारी करें। किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है जो आगे चलकर लाभ दे। कोई सीनियर आपकी शांत कार्यकुशलता पर ध्यान दे सकता है, भले खुली तारीफ तुरंत न मिले। ऑफिस राजनीति या फुसफुसाहट से दूर रहें। आपकी असली ताकत काम में है, गॉसिप में नहीं। अलग अलग स्रोतों से आय स्थिर दिख सकती है। साइड गिग या फ्रीलांस काम से छोटा लेकिन स्वागतयोग्य जोड़ भी संभव है।

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वित्तीय रूप से दिन संतोष देने वाला लग सकता है। पैसा एक से अधिक स्रोतों से आ सकता है। नियमित भुगतान के साथ पुराने प्रयास या परिवार की तरफ से छोटा अप्रत्याशित सहारा मिलना संभव है। आप भविष्य की किसी खरीदारी की योजना बनाने या किसी लक्ष्य के लिए थोड़ी राशि अलग रखने को लेकर आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। परिवार में साझा खर्च या बजट पर बातचीत अच्छे तालमेल से नतीजे तक पहुंच सकती है। सामाजिक कार्यक्रम या उपहार पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति से बचें। उदारता अच्छी है, पर सीमा में रहे तो बेहतर है। घर की जरूरतों की खरीदारी ठीक है, लेकिन बड़ी लग्जरी खरीद टालें। कोई दोस्त संयुक्त निवेश या सेविंग प्लान का सुझाव दे सकता है। हामी भरने से पहले ध्यान से परखें। मासिक बजट या बार बार होने वाले खर्च को देखना ऐसा व्यावहारिक संकेत दे सकता है जो आगे बचत कराए।

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दिन का सकारात्मक भावनात्मक माहौल आपके समग्र स्वास्थ्य का साथ देगा, फिर भी शरीर के छोटे संकेतों पर ध्यान रखें। स्क्रीन या धूल की वजह से आंखों में हल्की थकान या जलन जैसा महसूस हो सकता है। आंखों को बीच बीच में आराम दें। लंबे समय तक कंप्यूटर या पढ़ाई में लगे हों तो थोड़ी देर नजर हटाना जरूरी रहेगा। ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन सामाजिक गतिविधि रात तक हल्की थकान दे सकती है। दोपहर का छोटा विश्राम या कुछ देर शांत बैठना संतुलन लौटाएगा। बहुत भारी या तला हुआ पार्टी फूड लेने से बचें, तो पाचन ठीक रहेगा। भावनात्मक स्वास्थ्य परिवार और दोस्तों की गर्माहट से बेहतर होगा। खुशी लें, पर खुद को थकाकर नहीं। रात के खाने के बाद हल्की सैर नींद और मन दोनों को आराम दे सकती है।

आज की सलाह: घर में किसी छोटी गलतफहमी को अपनी साफ और गर्मजोशी भरी बात से सुलझाने की कोशिश करें।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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