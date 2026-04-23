कन्या राशिफल 23 अप्रैल 2026: कन्या राशि की लाइफ में आज क्या रहेंगे हिडन चैलेंज, पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जन्म समय में चन्द्रमा अगर कन्या राशि में गोचर करता है, तो आपकी राशि कन्या राशि मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 अप्रैल का दिन
Virgo Horoscope Today for April 23, 2026: आज आपके दिमाग में प्रैक्टिकल इश्यू चल रहे हैं, अगर आप इन्हें गलत सिक्वेंस में हैंडल करेंगे, तो इधर-उधर चले जाएंगे।आपके लिए आज ये हिडन चैलेंज है। आज किसी ना किसी को समझना होगा कि जब तक वो करेक्शन के बारे में सुने, तब स्थिति को संभाल लेना है। आज बुध का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण आप सभी चीजें साफ देख पाएंगे। आपको स्किल शार्प रहेंगे और आपको पता रहेगा कि क्या करना है। अगर आप ऑर्डर को रिवर्स करते हैं तो छोटी चीजें फिर से आ जाएगीं और दोबारा टाइम मांगेगी।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि के लवर या पार्टनर को एजवाइज, दखल और किसी नतीजे की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप सोचते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सही से नोटिस करें कि वो किस तरह के अश्योरेंस की उ्ममीद आपसे कर रही हैं। आपको इसके लिए दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो स्टडीनेस और अटेंनटिवनेस से आप अपना इप्रेंशन दूसरों पर छोड़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग आज पाएंगे कि एक ऐसा वाक्य जो आपके लिए तारीफ में बोला गया है वो आपके लिए काफी मायने रखता है। प्यार आपके लिए आपके लिए मजबूती से खड़ा रहेगा।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
एक काम आपके लिए जब आसान होता है, जब लोग आपके आसपास ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्क प्रॉब्लम टेक्निकल हैं, इसका संबंध आपके काम करने के तरीके से है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो एक मैसेज जो दूसरे व्यक्ति की चिंता के बारे में बताता है और फिर आपको सोल्यूशन देता है, इससे आपमें विश्वास बढ़ता है। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन को दूर करके ही नए कान्सेप्ट पर जाने से लाभ होगा। आज का दिन उन लोगों को रिवार्ड देगा जो चीजों को सही क्रम में लगाते हैं।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वालों के लिए छोटे फाइनेंशियल डिस्आर्डर आपको इरीटेट करेंगे। आपके लिए यह बड़े फैसले लेने के लिए नहीं है, यह आपके लिए उन चीजों का पता लगाना है जो आपके पैसों को खराब कर रही हैं, जैसे ड्यू डेट पर भुगतान ना करना, स्लोपी सिस्टम, ऐसे खर्चे जो बढ़ रहे है, क्योंकि आपने चीजों को टाइट नहीं किया। अगर आप सेविंग, निवेश, और ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो आपको फैक्ट के साथ रहना चाहिए औरकिसी के इमोशन टोन में ना फंसे और अरजेंसी से भी दूर रहें। अगर आपके बजट को एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो आपके कैटेगरी से शुरू करना चाहिए जो रिपीट टकराव क्रिएट करीत हैष आज आप शांत फील करेगें। आपको समझना चाहिए कि पैसा करेक्शन से इंप्रूव होता है ड्रामे से नहीं।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज आपका नर्वस सिस्टम आज तनाव दिखा रहा है। आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जबड़े में खिंचाव है। आपके शरीर पर दवाब अधिक है। ये मामला कमजोरी का नहीं है। आपको आज अच्छे से वॉक करनी है, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। आपको अपने आपको अच्छे से ब्रैक देना है। आपके लिए आज का दिन सही आर्डर रिस्टोर किए हुए है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें