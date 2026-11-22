22 नवंबर को कन्या राशि वालों का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। काम में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से मन निराश होगा। हालांकि लंबे समय से अटका धन मिलने की संभावना राहत दे सकती है। संतान की ओर से अच्छा प्रदर्शन और सहयोग मिलेगा।

Virgo Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: किसी काम का नतीजा उम्मीद से कम रहने पर आज मन खिन्न होगा। जिस मेहनत से अधिक आस थी, उसका फल अधूरा लगने से निराशा होगी। इसी बीच लंबे समय से रुका धन मिलने की संभावना राहत का आधार बनेगी। संतान बेहतर करेगी और उसका सहयोग मिलेगा। घर में उससे हुई बातचीत आपके मन को सहारा देगी। दिन में असंतोष और अपनापन दोनों महसूस होंगे। काम की कमी बार बार ध्यान खींचेगी, जबकि परिवार का साथ आपको रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जोड़े रखेगा। किसी भावुक पल में बड़ा निर्णय लेने की इच्छा होगी। सावधान रहें, उस समय की उदासी को स्थायी फैसले का आधार न बनाएं। आज परिचित कामों का क्रम अधिक सहज रहेगा। हर बात का निष्कर्ष तुरंत निकालने की बेचैनी भी होगी। किसी अधूरे परिणाम को लेकर खुद से नाराजगी रहेगी, पर बच्चे का साथ मिलने पर मन का बोझ कुछ हल्का होगा।

कन्या राशि का करियर राशिफल काम के परिणाम आपकी अपेक्षा से कम रहने की संभावना है। दफ्तर में अपने किए काम को देखते हुए ध्यान छूटे हुए हिस्से पर अधिक रहेगा। सहकर्मी से बातचीत में भी इसी असंतोष का असर होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा। इससे चंद्राष्टम लागू होगा और मन उदास या बेचैन रहेगा। नियमित काम दिन के अधिक अनुकूल होंगे। नई बड़ी जिम्मेदारी पर फैसला भारी लगेगा। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करते समय उत्साह में उतार चढ़ाव महसूस होगा। जो विषय परिचित हैं, उनमें बैठना अपेक्षाकृत सहज रहेगा। आज पहले से तय काम का एक हिस्सा पूरा करें। परिणाम को लेकर मन की कसक बीच बीच में लौटेगी।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना है। जिस रकम की प्रतीक्षा खिंच गई थी, उसे लेकर उम्मीद फिर मजबूत होगी। फिर भी आर्थिक स्थिति पर विचार करते समय मन पूरी तरह निश्चिंत नहीं रहेगा। काम के किसी असंतोषजनक परिणाम का असर पैसे से जुड़े विचारों पर भी होगा। सोच समझकर काम में सीमित आर्थिक जोखिम लेने के लिए दिन अनुकूल है। निवेश का विचार आएगा तो राहत की उम्मीद और भावनात्मक जल्दबाजी साथ महसूस होंगी। अभी संभावित रकम को उपलब्ध धन मानकर खर्च न बढ़ाएं। रुकी रकम की संभावना आपके लिए आज का महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष रहेगी। इससे आगे की जरूरतों के बारे में सोचने का मन होगा।

कन्या राशि का लव राशिफल संतान बेहतर करेगी और उसका सहयोग मिलेगा। उसकी किसी बात में आपके लिए अपनापन होगा, जिससे दिन की खिन्नता के बीच खुशी महसूस होगी। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि साझेदारी की बातचीत को गंभीर और औपचारिक बनाएगा। आज किए गए वादे टिकेंगे और उनके शब्दों का सीधा अर्थ लिया जाएगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की जिम्मेदारी पर बात होगी तो उसका वजन महसूस होगा। आपकी अपनी चिंता बातचीत में लौटेगी, फिर भी परिवार से जुड़ाव बना रहेगा। किसी वादे पर सहमति देते समय अपनी क्षमता साफ कहें। घर में बच्चे का साथ आपके लिए सबसे आत्मीय अनुभव रहेगा। उसके सहयोग से अकेले सब संभालने का भाव कम होगा।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ भीतर गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। आराम के समय भी अधीरता महसूस होगी। काम के नतीजे को बार बार सोचने से मन का तनाव बना रहेगा। दिनचर्या की परिचित लय कुछ सहज लगेगी, हालांकि मन जल्दी दूसरी बात में उलझेगा। बाहर आते जाते समय ध्यान भटकने की आशंका रहेगी। सड़क पर वाहन चलाते समय गति संयमित रखें। शाम की भीड़ में अधीरता अधिक महसूस होगी। दिन भर की बेचैनी के बाद शांत वातावरण की इच्छा रहेगी। गतिविधियां कम होने पर आराम की जरूरत अधिक स्पष्ट महसूस होगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:24 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के भीतर उपयोगी सहायता दें।