कन्या राशिफल (22 नवंबर): दिन रहेगा उतार-चढ़ाव भरा, अटका धन मिलने से मिलेगी राहत, काम के नतीजे कर सकते हैं निराश
22 नवंबर को कन्या राशि वालों का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। काम में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से मन निराश होगा। हालांकि लंबे समय से अटका धन मिलने की संभावना राहत दे सकती है। संतान की ओर से अच्छा प्रदर्शन और सहयोग मिलेगा।
Virgo Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Kanya Rashifal: किसी काम का नतीजा उम्मीद से कम रहने पर आज मन खिन्न होगा। जिस मेहनत से अधिक आस थी, उसका फल अधूरा लगने से निराशा होगी। इसी बीच लंबे समय से रुका धन मिलने की संभावना राहत का आधार बनेगी। संतान बेहतर करेगी और उसका सहयोग मिलेगा। घर में उससे हुई बातचीत आपके मन को सहारा देगी। दिन में असंतोष और अपनापन दोनों महसूस होंगे। काम की कमी बार बार ध्यान खींचेगी, जबकि परिवार का साथ आपको रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जोड़े रखेगा। किसी भावुक पल में बड़ा निर्णय लेने की इच्छा होगी। सावधान रहें, उस समय की उदासी को स्थायी फैसले का आधार न बनाएं। आज परिचित कामों का क्रम अधिक सहज रहेगा। हर बात का निष्कर्ष तुरंत निकालने की बेचैनी भी होगी। किसी अधूरे परिणाम को लेकर खुद से नाराजगी रहेगी, पर बच्चे का साथ मिलने पर मन का बोझ कुछ हल्का होगा।
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कन्या राशि का करियर राशिफल
काम के परिणाम आपकी अपेक्षा से कम रहने की संभावना है। दफ्तर में अपने किए काम को देखते हुए ध्यान छूटे हुए हिस्से पर अधिक रहेगा। सहकर्मी से बातचीत में भी इसी असंतोष का असर होगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के आठवें भाव में रहेगा। इससे चंद्राष्टम लागू होगा और मन उदास या बेचैन रहेगा। नियमित काम दिन के अधिक अनुकूल होंगे। नई बड़ी जिम्मेदारी पर फैसला भारी लगेगा। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी का आकलन करते समय उत्साह में उतार चढ़ाव महसूस होगा। जो विषय परिचित हैं, उनमें बैठना अपेक्षाकृत सहज रहेगा। आज पहले से तय काम का एक हिस्सा पूरा करें। परिणाम को लेकर मन की कसक बीच बीच में लौटेगी।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना है। जिस रकम की प्रतीक्षा खिंच गई थी, उसे लेकर उम्मीद फिर मजबूत होगी। फिर भी आर्थिक स्थिति पर विचार करते समय मन पूरी तरह निश्चिंत नहीं रहेगा। काम के किसी असंतोषजनक परिणाम का असर पैसे से जुड़े विचारों पर भी होगा। सोच समझकर काम में सीमित आर्थिक जोखिम लेने के लिए दिन अनुकूल है। निवेश का विचार आएगा तो राहत की उम्मीद और भावनात्मक जल्दबाजी साथ महसूस होंगी। अभी संभावित रकम को उपलब्ध धन मानकर खर्च न बढ़ाएं। रुकी रकम की संभावना आपके लिए आज का महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष रहेगी। इससे आगे की जरूरतों के बारे में सोचने का मन होगा।
कन्या राशि का लव राशिफल
संतान बेहतर करेगी और उसका सहयोग मिलेगा। उसकी किसी बात में आपके लिए अपनापन होगा, जिससे दिन की खिन्नता के बीच खुशी महसूस होगी। मीन राशि के सातवें भाव में वक्री शनि साझेदारी की बातचीत को गंभीर और औपचारिक बनाएगा। आज किए गए वादे टिकेंगे और उनके शब्दों का सीधा अर्थ लिया जाएगा। जीवनसाथी के साथ भविष्य की जिम्मेदारी पर बात होगी तो उसका वजन महसूस होगा। आपकी अपनी चिंता बातचीत में लौटेगी, फिर भी परिवार से जुड़ाव बना रहेगा। किसी वादे पर सहमति देते समय अपनी क्षमता साफ कहें। घर में बच्चे का साथ आपके लिए सबसे आत्मीय अनुभव रहेगा। उसके सहयोग से अकेले सब संभालने का भाव कम होगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सिंह राशि के बारहवें भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ भीतर गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा। आराम के समय भी अधीरता महसूस होगी। काम के नतीजे को बार बार सोचने से मन का तनाव बना रहेगा। दिनचर्या की परिचित लय कुछ सहज लगेगी, हालांकि मन जल्दी दूसरी बात में उलझेगा। बाहर आते जाते समय ध्यान भटकने की आशंका रहेगी। सड़क पर वाहन चलाते समय गति संयमित रखें। शाम की भीड़ में अधीरता अधिक महसूस होगी। दिन भर की बेचैनी के बाद शांत वातावरण की इच्छा रहेगी। गतिविधियां कम होने पर आराम की जरूरत अधिक स्पष्ट महसूस होगी।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:24 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के भीतर उपयोगी सहायता दें।
क्या न करें- वाहन चलाते समय फोन पर बात न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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