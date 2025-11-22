कन्या राशिफल 22 नवंबर: आज रिस्की ऑफर से बचें, काम के बीच जरूर करें ये काम

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 22 November 2025: राशिचक्र में छठवें नंबर पर कन्या राशि है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानिए आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Virgo Horoscope Today 22 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आपकी प्रैक्टिकल सोच काफी काम आने वाली है। इसकी वजह से आपके काम आसानी से निपट जाएंगे। आज एक आसान सा प्लान बना लें। आज भरोसेमंद दोस्त से अपनी बातें जरूर शेयर करें। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। किसी को आज आपसे मदद चाहिए तो बेहिचक हाथ आगे बढ़ाइए। अगर आपकी मदद के लिए भी कोई आगे आता है तो उसे स्वीकार करें। आज पर्सनल और प्रोफेशनल लािफ में प्रैक्टिकल होकर फैसले लेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज आपका दिन बिना टेंशन के गुजरने वाला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल आज क्लैरिटी से बात करेंगे तो लव लाइफ सही जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपने आसपास के लोगों की मदद करें। साथ ही किसी छोटे ग्रुप से जुड़ जाएं क्योंकि यहां पर आपको कोई केयर करने वाला इंसान मिल सकता है। रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से करेंगे तो सामने वाले को आसानी से समझ पाएंगे। उनके वैल्यूज को जान पाएंगे। वहीं अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर के साथ घर के काम करने की कोशिश करें। इससे उनकी मदद भी हो जाएगी और आप दोनों को साथ में वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। पार्टनर के साथ छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं। अपनी जरूरतों को आज पार्टनर के साथ खुलकर रहें। साथ ही आज पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें।

कन्या करियर राशिफल आज काम में आपका फोकस रहेगा। सब कुछ स्मूदली होगा। चीजों को सिस्मैटिक तरीके से करते रहिए। जो काम जरूरी लग रहे हैं, उन्हें लिस्ट में सबसे पहले रखें। टीम के साथ ग्रोथ के हर स्टेप को शेयर करते रहिए। आपके जो भी आइडिया हैं, वो लोगों को आसान से स्टेप में समझाइए। क्लैरिटी के साथ बात करेंगे तो लोगों में आपका भरोसा बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखें कि परफेक्शन के चक्कर में देर ना हो जाए। पहले सारा काम कर लें और इसके बाद ही सुधार करें। आज लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि लोगों की नजर में आपकी इमेज मजबूत दिखेगी। नई-नई स्किल्स को जरूर सीखें।

कन्या आर्थिक राशिफल आज आर्थिक स्थिति ठीक ही रहेगी। बस आप एक सिंपल सा प्लान बना लें। रिकॉर्ड में क्लैरिटी रहेगी तो आगे कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। अपने खर्चों को जरूर नोट करें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। आज रिस्की ऑफर से बचें। जब तक नियम और शर्तें ना पता चल जाए, तब तक इंतजार करें। पैसों के मामले में कोई बड़ा फैसला लेना है तो परिवार के किसी अनुभवी और भरोसेमंद शख्स की सलाह लें। रोजमर्रा के खर्चों में कटौती जरूर करें।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। आपके रूटीन को फॉलो करने का तरीका सही है और इस वजह से आज का दिन अच्छा जाएगा। घर का शाकाहारी खाना ही खाएं। फल और सब्जियां खाएं। इसके साथ खाने में अनाज को भी शामिल करें। पानी पीते रहें। ध्यान रखें की खाने में लंबा गैप ना हो जाए। आज हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। काम के बीच में आज थोड़ा आराम कर लें। आंखों को आराम दें। नींद पूरी लें और इसका समय निर्धारित कर लें।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com