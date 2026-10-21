आज का कन्या राशिफल 21 अक्टूबर 2026 : पुराने निर्णय दोबारा परखना उपयोगी हो सकता है

Virgo Horoscope in Hindi: अभ्यास का लक्ष्य अपनी समझ सुधारना रखें, दूसरों के परिणाम से बराबरी करना नहीं।

आज अच्छे विचार को छोटे, पूरे किए जा सकने वाले काम में बदलना उपयोगी रहेगा। जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम या अपनी अपेक्षाओं को लेकर ध्यान बंट सकता है, फिर भी तैयारी आगे बढ़ सकती है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में आ जाएगा। इसके बाद नियमित काम और व्यावहारिक समाधान पर ध्यान देना बेहतर होगा। गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उपयोगी संपर्क और लक्ष्य की ओर प्रगति की गुंजाइश है, लेकिन लाभ निश्चित नहीं है। सुखद सूचना की प्रतीक्षा में जरूरी जिम्मेदारियां लंबित न रखें।

आज का कन्या करियर राशिफल नौकरी में आज ऐसी समस्या चुनें जिसका समाधान आपके अधिकार और साधनों के भीतर हो। छोटी बाधा दूर करने से आगे का काम व्यवस्थित हो सकता है। सहयोग मांगते समय सामान्य अनुरोध के बजाय बताएं कि किस हिस्से में मदद चाहिए। कारोबार बढ़ाना चाहें तो संभावित ग्राहक की रुचि और वास्तविक मांग में अंतर समझें। सीमित स्तर पर परख किए बिना स्थायी लागत बढ़ाना उचित नहीं होगा। बुध तुला राशि के दूसरे भाव में है। प्रस्तुति, हिसाब और शब्दों की स्पष्टता पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़े हुए विषय का छोटा परीक्षण लेना चाहिए। केवल किताब के सामने बिताया समय तैयारी का प्रमाण नहीं है। गलत उत्तर के पीछे अवधारणा की कमी है या जल्दबाजी, यह पहचानें।

आज का कन्या धन राशिफल आमदनी बढ़ाने के सुझाव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन रकम मिलने तक उसे बजट का हिस्सा न बनाएं। लाभ की संभावना सुनकर सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाले विकल्प में पैसा लगाने से बचें। पुराने निवेश की समीक्षा करें तो उसका उद्देश्य और अवधि देखें, केवल हालिया उतार चढ़ाव नहीं। शुक्र तुला राशि के दूसरे भाव में स्वराशि में वक्री है। पसंद की चीजों, पारिवारिक खर्च और कीमत को लेकर पुराने निर्णय दोबारा परखना उपयोगी हो सकता है। केवल छूट देखकर गैरजरूरी सामान न खरीदें। किसी साझा खरीद में भुगतान और स्वामित्व की बात स्पष्ट रखें। बड़े खर्च से पहले आवश्यक घरेलू भुगतान के लिए पर्याप्त रकम अलग रखें।

आज का कन्या लव राशिफल वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। साझेदारी और रिश्तों में स्पष्ट जिम्मेदारी, व्यावहारिक सीमाएं और निभाए जा सकने वाले वादे महत्वपूर्ण हैं। संबंध की गंभीरता को केवल साथ बिताए समय से न मापें। साथी के साथ मिलने या बाहर जाने की योजना हो तो दोनों की व्यस्तता देखकर तय करें। अपने उत्साह को सामने वाले की सहमति न समझें। बच्चों से अच्छी सूचना मिले तो उनकी मेहनत को पहचानें, लेकिन अगली उपलब्धि का दबाव तुरंत न जोड़ें। परिवार में आर्थिक बात करनी हो तो आरोप के बजाय साझा जरूरत से शुरुआत करें। कोई पुराना वादा निभाना संभव नहीं लग रहा हो तो स्थिति साफ बताने का अवसर चुनें।

राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में है। यह संयुक्त धुरी अधूरे काम निपटाने की व्यस्तता और निजी विश्राम की जरूरत के बीच संतुलन पर ध्यान दिलाती है। हर खाली जगह को काम से भरना जरूरी नहीं है। नियमित भोजन, सामान्य शारीरिक गतिविधि और नींद की तैयारी के लिए जगह रखें। नई स्वास्थ्य पद्धति अपनाने से पहले उसकी उपयुक्तता समझें। अपनी क्षमता से अधिक अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कोई लक्षण बना हुआ हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। थकान के बावजूद केवल सूची पूरी करने के लिए काम खींचते न रहें।

शुभ अंक

५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त

आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें एक व्यावहारिक बाधा चुनकर उसे दूर करने की कोशिश करें और पूरे हुए काम का विवरण रखें। पढ़ाई में कमजोर विषय पहचानें। किसी रिश्ते में लंबित वादा हो तो उसकी वास्तविक स्थिति आज स्पष्ट बताएं।