Virgo Horoscope in Hindi: कन्या राशि वालों पर आज के दिन मार्गी शुक्र, केतु और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। यहां पढ़ें कन्या राशि का विस्तृत राशिफल।

घर में जीवनसाथी का साथ आज आपको भरोसा देगा। जिस मदद की जरूरत महसूस होगी, उसमें उनका सहयोग मिलेगा। मन प्रेम भरा रहेगा और साथ समय बिताने की इच्छा होगी। पढ़ाई के लिए भी दिन अनुकूल है। कारोबारी लोगों को नए साझेदार के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है। नए प्रस्ताव आने के योग हैं, इसलिए दूसरे लोगों की राय और भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। बचत के लिए समय अच्छा है, हालांकि जोखिम वाले निवेश से दूरी रखना बेहतर होगा। निजी सुख सुविधा पर खर्च करने का मन भी बढ़ेगा। आज आपका ध्यान बार बार अपने साथी या किसी कारोबारी संपर्क की ओर जाएगा। घर की बातचीत से शुरू हुआ दिन साझेदारी के विषयों के आसपास घूमेगा।

कन्या करियर राशिफल पढ़ने वालों का मन विषय में लगेगा और बैठकर तैयारी करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। साथ पढ़ने या अपनी समझ किसी को बताने में रुचि होगी। कारोबार में नए साझेदार से बढ़त के अवसर मिलने के योग हैं। कोई नया प्रस्ताव सामने आने की संभावना है, जिससे आगे की दिशा पर बातचीत होगी। किसी व्यक्ति के साथ काम करने का विचार आज अधिक आकर्षक लगेगा। अपनी भूमिका और सामने वाले की अपेक्षा समझने में समय जाएगा। कार्यस्थल पर भी दूसरे व्यक्ति का नजरिया ध्यान खींचेगा। केवल अपने तरीके पर टिके रहना कठिन लगेगा, क्योंकि आज सहयोग का महत्व स्पष्ट होगा। नए प्रस्ताव पर बातचीत के लिए शांत समय तय करना उपयोगी रहेगा। पढ़ाई में लगातार बैठने से संतोष मिलेगा।

कन्या आर्थिक राशिफल आज बचत के लिए दिन अनुकूल है। रकम को संभालकर रखने का विचार व्यावहारिक लगेगा और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा होगी। साथ ही अपनी पसंद पर खर्च करने का मन भी रहेगा। कन्या राशि के पहले भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह की चाह और सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। अपने शौक को समय या पैसा देने का विचार आएगा। आर्थिक फैसले में यही दो रुझान साथ चलेंगे। बचत की संभावना अच्छी है, लेकिन जोखिम भरे निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। साफ चेतावनी है कि तेज लाभ की उम्मीद आज बचत की योजना को कमजोर कर सकती है। पहले बचत की रकम अलग रखना उपयोगी रहेगा।

कन्या लव राशिफल जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और उनकी मौजूदगी से आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर की किसी बात पर साथ बैठकर चर्चा होगी। आपका मन रोमानी रहेगा और स्नेह जताने की इच्छा होगी। दिन के व्यापक असर में पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क आपके ध्यान के केंद्र में रहेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति की राय आपकी सोच को दिशा देगी। संबंधों में अपनी बात के साथ सामने वाले की जरूरत भी स्पष्ट दिखाई देगी। महिलाओं से बातचीत में शब्दों की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण रहेगी। कोई कठोर टिप्पणी अपनापन कम कर सकती है। साथी के साथ कुछ समय केवल बातचीत के लिए रखना उपयोगी रहेगा। उनका साथ आज भावनात्मक सहारा देगा।

कन्या हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से दिन कमजोर संकेत दे रहा है। खानपान पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। अनियमित दिनचर्या से असहजता बढ़ने की आशंका है। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु कुछ समय पीछे हटने और बाहरी व्यस्तता से दूरी बनाने की इच्छा देगा। अपने लिए शांत समय चाहेंगे और कुछ गैरजरूरी व्यस्तताएं छोड़ने का मन होगा। आराम की जरूरत समझ में आएगी, हालांकि साथी के साथ समय बिताने का उत्साह भी बना रहेगा। नियमित हल्का व्यायाम आज की दिनचर्या में उपयोगी रहेगा। खाने का समय तय रखना बेहतर होगा। मन प्रेम और सहयोग से प्रसन्न रहेगा, लेकिन इसी अच्छे मूड में शरीर की जरूरतों को पीछे छोड़ना ठीक नहीं होगा।

शुभ अंक 6 शुभ रंग नीला

क्या करें जीवनसाथी को साफ बताएं कि आज किस काम में मदद चाहिए।

क्या न करें बातचीत में किसी महिला पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें।