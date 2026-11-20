कन्या राशिफल (21 नवंबर 2026): मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा
Virgo Horoscope in Hindi: कन्या राशि वालों पर आज के दिन मार्गी शुक्र, केतु और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। यहां पढ़ें कन्या राशि का विस्तृत राशिफल।
घर में जीवनसाथी का साथ आज आपको भरोसा देगा। जिस मदद की जरूरत महसूस होगी, उसमें उनका सहयोग मिलेगा। मन प्रेम भरा रहेगा और साथ समय बिताने की इच्छा होगी। पढ़ाई के लिए भी दिन अनुकूल है। कारोबारी लोगों को नए साझेदार के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर मिलने की संभावना है। नए प्रस्ताव आने के योग हैं, इसलिए दूसरे लोगों की राय और भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। बचत के लिए समय अच्छा है, हालांकि जोखिम वाले निवेश से दूरी रखना बेहतर होगा। निजी सुख सुविधा पर खर्च करने का मन भी बढ़ेगा। आज आपका ध्यान बार बार अपने साथी या किसी कारोबारी संपर्क की ओर जाएगा। घर की बातचीत से शुरू हुआ दिन साझेदारी के विषयों के आसपास घूमेगा।
कन्या करियर राशिफल
पढ़ने वालों का मन विषय में लगेगा और बैठकर तैयारी करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। साथ पढ़ने या अपनी समझ किसी को बताने में रुचि होगी। कारोबार में नए साझेदार से बढ़त के अवसर मिलने के योग हैं। कोई नया प्रस्ताव सामने आने की संभावना है, जिससे आगे की दिशा पर बातचीत होगी। किसी व्यक्ति के साथ काम करने का विचार आज अधिक आकर्षक लगेगा। अपनी भूमिका और सामने वाले की अपेक्षा समझने में समय जाएगा। कार्यस्थल पर भी दूसरे व्यक्ति का नजरिया ध्यान खींचेगा। केवल अपने तरीके पर टिके रहना कठिन लगेगा, क्योंकि आज सहयोग का महत्व स्पष्ट होगा। नए प्रस्ताव पर बातचीत के लिए शांत समय तय करना उपयोगी रहेगा। पढ़ाई में लगातार बैठने से संतोष मिलेगा।
कन्या आर्थिक राशिफल
आज बचत के लिए दिन अनुकूल है। रकम को संभालकर रखने का विचार व्यावहारिक लगेगा और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा होगी। साथ ही अपनी पसंद पर खर्च करने का मन भी रहेगा। कन्या राशि के पहले भाव में मार्गी शुक्र अपनी नीच राशि में है। इससे स्नेह की चाह और सुख सुविधा पर खर्च की इच्छा बढ़ेगी। अपने शौक को समय या पैसा देने का विचार आएगा। आर्थिक फैसले में यही दो रुझान साथ चलेंगे। बचत की संभावना अच्छी है, लेकिन जोखिम भरे निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। साफ चेतावनी है कि तेज लाभ की उम्मीद आज बचत की योजना को कमजोर कर सकती है। पहले बचत की रकम अलग रखना उपयोगी रहेगा।
कन्या लव राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और उनकी मौजूदगी से आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर की किसी बात पर साथ बैठकर चर्चा होगी। आपका मन रोमानी रहेगा और स्नेह जताने की इच्छा होगी। दिन के व्यापक असर में पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा। इससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क आपके ध्यान के केंद्र में रहेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति की राय आपकी सोच को दिशा देगी। संबंधों में अपनी बात के साथ सामने वाले की जरूरत भी स्पष्ट दिखाई देगी। महिलाओं से बातचीत में शब्दों की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण रहेगी। कोई कठोर टिप्पणी अपनापन कम कर सकती है। साथी के साथ कुछ समय केवल बातचीत के लिए रखना उपयोगी रहेगा। उनका साथ आज भावनात्मक सहारा देगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन कमजोर संकेत दे रहा है। खानपान पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। अनियमित दिनचर्या से असहजता बढ़ने की आशंका है। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु कुछ समय पीछे हटने और बाहरी व्यस्तता से दूरी बनाने की इच्छा देगा। अपने लिए शांत समय चाहेंगे और कुछ गैरजरूरी व्यस्तताएं छोड़ने का मन होगा। आराम की जरूरत समझ में आएगी, हालांकि साथी के साथ समय बिताने का उत्साह भी बना रहेगा। नियमित हल्का व्यायाम आज की दिनचर्या में उपयोगी रहेगा। खाने का समय तय रखना बेहतर होगा। मन प्रेम और सहयोग से प्रसन्न रहेगा, लेकिन इसी अच्छे मूड में शरीर की जरूरतों को पीछे छोड़ना ठीक नहीं होगा।
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शुभ अंक
6
शुभ रंग
नीला
क्या करें
जीवनसाथी को साफ बताएं कि आज किस काम में मदद चाहिए।
क्या न करें
बातचीत में किसी महिला पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें।
कल का राशिफल
कल लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना है। अपेक्षा से कमजोर परिणाम मन खिन्न करेंगे। भावनाओं में फैसला लेने से बचें। संतान का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और उसका सहयोग मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र