कन्या राशिफल 21 नवंबर: ईमेल भेजते वक्त जरूर करें ये काम, पैसों के मामले में आज रहें सावधान

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 21 November 2025: राशिचक्र की छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज यानी 20 नवंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Fri, 21 Nov 2025 06:53 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 21 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आप सब कुछ सही तरीके से करना चाहेंगे। हर एक छोटी-बड़ी चीज पर आपका ध्यान रहने वाला है। आज प्लानिंग के साथ सब करेंगे तो काम आसानी से होगा। इससे आपकी फालतू की टेंशन भी खत्म होगी। रूटीन में रहेंगे तो ठीक से काम भी कर पाएंगे। ऐसे में आपको नए मौके भी मिलेंगे। आज अपने रूटीन में हल्का सा बदलाव करने की कोशिश करें, इससे आपको अच्छे और अलग रिजल्ट मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक समय में एक ही काम करना है। आज आपको किसी भरोसेमंद दोस्त से मदद भी मिल सकती है।

कन्या लव राशिफल

आज लव लाइफ के लिए सही दिन है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आज पार्टनर को ध्यान से सुनें। कोई गलतफहमी हुई है तो साथ में बैठकर सुलझा लें। पार्टनर के लिए छोटा सा नोट या फिर मैसेज लिखें। आप उनके साथ किसी काम में हाथ भी बटा सकते हैं। इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। आज ज्यादा-विचार ना ही करें। शांत रहिए और भरोसे के साथ आगे बढ़िए। वहीं अगर आप सिंगल हैं तो अपनी बात को सामने वाले से पूरी क्लैरिटी के साथ कहें। जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो उसके साथ प्यार से और मुस्कुरा के बात करें। धैर्य रखेंगे तो आप सही इंसान की पहचान आसानी से कर ले जाएंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: लिविंग एरिया में भूलकर भी ना रखें ये चीज, होता है ये नुकसान

कन्या करियर राशिफल

आज ऑफिस में काम शुरू करने से पहले अपनी एक टू-डू लिस्ट बना लें। जरूरी काम को प्रियॉरिटी दें। साथ ही आसान वाला काम पहले कर लेंगे तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। जब भी किसी को मैसेज या ईमेल भेजें तो क्लैरिटी के साथ भेजें। ये काम आपको जरूर करना है। अगर किसी कलीग को दिक्कत हो रही है तो मदद के लिए हाथ जरूर आगे बढ़ाएं। चीजों को चेक करते रहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अगर कोई आइडिया अचानक से दिमाग में आता है तो उसे अपनी डायरी में नोट कर लें। शांत रहें और प्लानिंग के साथ अपना काम करें।

ये भी पढ़ें:पूर्वजों की तस्वीर को लेकर ना करें ये गलती, लगता है वास्तु दोष

कन्या आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत हैं। आज आप अपना एक बजट बना लें। अपने जो भी खर्चें हैं, उन्हें नोट कर लें। अब जो भी खर्चा ज्यादा जरूरी नहीं है, उसे हटा दीजिए। आज अपने सारे बिल चेक कर लें। अगर कुछ लेना है तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी चीज ही ली जाए जो ज्यादा समय तक काम आएगी। अगर कोई बड़ी खरीददारी करनी है तो किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लेना सही रहेगा। थोड़ी-थोड़ी बचत से आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज सेहत के मामले में दिन सही रहेगा। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग के साथ कर सकते हैं। आज आपका रूटीन बढ़िया होगा। पानी खूब पिएं। आज फल खाएं या फिर हल्का नाश्ता करिए। काम में इतने मगन मत हो जाइए कि खुद को ही भूल जाएं। बीच-बीच में हल्की वॉक कर सकते हैं, इससे आपकी आंखों को भी आराम मिल जाएगा। अपने आसपास हमेशा एक फर्स्ट ऐड किट जरूर रखें। ठंडी महसूस हो तो गर्म कपड़े जरूर पहनें। अगर किसी भी तरह की टेंशन हो तो उसे कहीं लिख लें। इन्हीं छोटी-छोटी आदतों से आपकी चिंता कम होगा।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
