कन्या राशिफल 21 जून: आज चंद्रमा आपकी राशि में, सुबह मन उलझा रहेगा, बिना वजह भारी लगेगा
Kanya Rashifal: प्रेम पक्ष में आकर्षण और अपनापन रहेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों की उलझन को रिश्ते पर न उतारें। घर में बना साधारण खाना, थोड़ी सफाई और अपनी चीजें व्यवस्थित करना आज आपको मानसिक पकड़ देगा।
चंद्रमा आज 15:39 के बाद आपकी राशि में आएगा, इसलिए दिन के दूसरे हिस्से में संवेदनशीलता और सतर्कता दोनों बढ़ेंगी। सुबह तक मन थोड़ा उलझा, खर्च को लेकर दबाव वाला या बिना वजह भारी महसूस हो सकता है। यही समय है जब खुद पर सख्ती नहीं, बल्कि व्यवस्था की जरूरत है। दिन की शुरुआत यदि ढीली हुई तो छोटी बातें भी नकारात्मक लग सकती हैं। इसलिए एक सीधा नियम रखें। जो जरूरी है, वही पहले करें। खर्च बढ़ने का योग है और कुछ मामलों में उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिलने से मन खिन्न हो सकता है। फिर भी इसे पूरे दिन का सच न मानें। दोपहर बाद सोच साफ होने लगेगी। यात्रा का विचार हो तो तैयारी पूरी रखें। टिकट, पते, समय और जरूरी सामान चेक करें। यदि मन बहुत भटके तो चंद्र मंत्र का शांत जप कर सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, पर मन को टिकाने का सहारा बन सकता है। राहत की बात यह है कि दिन पूरी तरह खराब नहीं है। उसका दूसरा हिस्सा पहले से बेहतर संभल सकता है।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आज भावना गहरी रहेगी। प्रेम संबंध में नजदीकी बढ़ सकती है और साथ बिताया गया समय अच्छा लग सकता है। जो लोग अपने साथी से खुलकर बात करना चाहते थे, वे आज दिल की बात कह सकते हैं, पर शिकायत की लंबी सूची लेकर न बैठें। आपका मूड बदलता रहेगा, इसलिए सामने वाले को भ्रम न दें। परिवार में लोग आपको थोड़ा चुप या सोच में डूबा देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात साफ कहना ठीक रहेगा कि आपको थोड़ा समय चाहिए। इससे गलतफहमी नहीं होगी। अगर कहीं आना जाना हो तो सूचित करके निकलें। अपनेपन की कमी नहीं है। बस मन का भार रिश्तों की भाषा न बने।
कन्या करियर राशिफल
काम के मामले में आज दबाव साफ दिखता है। हर मोर्चे पर तुरंत परिणाम की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। कुछ प्रयास अपेक्षा के अनुसार न चलें तो निराश होने के बजाय गलती पहचानें। शनि मीन में होकर सामने वालों की अपेक्षाएं बढ़ा रहा है, इसलिए सहयोग के नाम पर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ सकती है। नौकरी करने वालों को कागजी काम, मेल, समय, यात्रा या मीटिंग की तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए। बिजनेस में भुगतान, डिलीवरी या कम्युनिकेशन की चूक परेशानी दे सकती है। छात्रों के लिए सुबह का समय भारी लग सकता है, पर शाम तक समझ बेहतर होगी। आज एक सीधा काम करें। पढ़ाई या काम की टेबल साफ करें और तीन जरूरी काम लिख लें। यही फोकस वापस लाएगा। बचने लायक गलती है। मन खराब होने पर सब कुछ छोड़ देना।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक पक्ष में दबाव महसूस हो सकता है। जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं और कुछ रकम ऐसी जगह जा सकती है जिसे आप टालना चाहते थे। इसलिए कार्ड, यूपीआई, कैश और बकाया सबका छोटा हिसाब साथ रखें। मन गिरा हुआ हो तो ऑनलाइन या अचानक खरीदारी बिल्कुल न करें। यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले से योजना बनाएं। यदि किसी भुगतान की तारीख निकट है, तो उसे आखिरी समय पर न छोड़ें। घर का बना भोजन साथ लेकर निकलना भी एक छोटी बचत साबित हो सकती है। आज पैसा रोकने से ज्यादा उसे सही जगह लगाने की समझ जरूरी है।
कन्या हेल्थ राशिफल
मूड गिरने का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। सिर भारी लगना, आंखों में सुस्ती या भूख का गड़बड़ाना संभव है। घर का ताजा बना साधारण खाना लें। बहुत देर खाली पेट न रहें। कहीं जाना हो तो पानी की बोतल और जरूरी दवा साथ रखें। शाम को नहाकर साफ कपड़े पहनना भी मन हल्का करेगा। यदि मन बेचैन हो तो चंद्र मंत्र का कुछ बार शांत जप कर सकते हैं। इससे ध्यान एक जगह टिकेगा।
आज की सलाह: दिन को खराब घोषित न करें, बस खर्च और प्रतिक्रिया दोनों को थोड़ा धीमा रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र