कन्या राशिफल 20 सितंबर : कन्या राशि वाले निवेश करते समय रहें सावधान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लें सलाह

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज आंख मूंदकर निवेश करने से बचें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की गाइडलाइन लें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:39 AM
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 20 सितंबर 2025: रिश्ते में आज ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत है। डिसिप्लिन से प्रोफेशनल चैलेंजेस को सुलझाएं। फाइनेंशियल समृद्धि भी आज साथ रहेगी। लव अफेयर को प्रोडक्टिव बनाएं। वर्कप्लेस पर इगो छोड़ो ताकि सफलता मिल सके। हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगे।

लव राशिफल: कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर चर्चा करते समय डिप्लोमैटिक बने और लवर के विश्वास या कॉन्सेप्ट को हर्ट न करें। आपको सहनशील होना चाहिए और लवर पर अपना प्यार बरसाना चाहिए। लवर की भावनाओं का ध्यान रखें और महत्वपूर्ण डिसीजन लेते समय उनकी फीलिंग्स को महत्व दें। दिन का दूसरा भाग रिलेशनशिप के भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए अच्छा है। आपका एक्स वापस आ सकता है, जिससे प्यार फिर से जग सकता है। लेकिन शादीशुदा लोगों को अपना मैरिटल रिलेशनशिप टूटने से बचाना चाहिए।

करियर राशिफल : आज आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा और वर्कप्लेस पर नए टास्क लेना जरूरी हैं। जो लोग हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं, उन्हें अपनी कैपैबिलिटी दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आप जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इंटरव्यूज की लाइन लग रही है, आगे बढ़ें। आज वेतन वृद्धि की संभावना भी है। दिन का दूसरा भाग नए बिजनेस डील्स साइन करने और पार्टनरशिप डीड्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे और जॉब सीकर्स इंटरव्यू पास करेंगे।

आर्थिक राशिफल: समृद्धि रहेगी, लेकिन आंख मूंदकर निवेश करने से बचें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की गाइडलाइन लें, जो धन को बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ महिलाएं हाइक पाएंगी, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर भी बदलेगा। जो लोग बिजनेस में अपना लक आजमाना चाहते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दिन का दूसरा भाग गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बढ़िया है। किसी बड़ी बीमारी से रिकवरी होगी। लेकिन कुछ महिलाएं स्किन-रिलेटेड इंफेक्शन की शिकायत कर सकती हैं। बच्चों को ओरल हेल्थ की परेशानी हो सकती है और दिन के दूसरे भाग में छोटी-मोटी चोटें भी लग सकती हैं। गीले फर्श में चलते समय समय सावधान रहें। डाइट में नट्स और फ्रूट्स बढ़ाएं और तेल का सेवन कम करें।

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)