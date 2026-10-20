आज का कन्या राशिफल (20 अक्टूबर 2026) : आज गुरु परिचित को चुनने का विवेक दे रहा, केवल उत्साह नहीं
Virgo Horoscope in Hindi :परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों की कल्पना सुनें। उनके विचार पर तुरंत व्यावहारिक आपत्ति करने के बजाय पहले पूछें कि उन्हें उसमें क्या पसंद है।
अपनी पसंद के काम में मन लगाने की इच्छा बढ़ सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक कोशिश या बच्चों से जुड़ा कोई छोटा काम दिन को अर्थ दे सकता है। सुबह विचार आए तो उसे केवल मन में घुमाने के बजाय छोटा रूप दें। दोपहर तक एक मसौदा, अभ्यास या नमूना तैयार करना उपयोगी रहेगा। पूर्णता की मांग शुरुआत को रोक सकती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से प्रतिक्रिया लें, लेकिन हर राय के अनुसार अपनी पूरी दिशा न बदलें। सहयोग के मामले में गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए ऐसे परिचित को चुनने का विवेक देता है जो केवल उत्साह नहीं, काम की उपयोगी प्रतिक्रिया भी दे सके। शाम में पसंद की गतिविधि के लिए थोड़ी जगह रखें। बच्चों के साथ समय बिताएं तो उनके तरीके को तुरंत सुधारने की जरूरत न समझें। सहज आनंद भी दिन का अच्छा हिस्सा है। जो कोशिश अभी अधूरी है, उसे बेकार कहने के बजाय अगला छोटा कदम तय करें।
आज का कन्या लव राशिफल
रिश्ते में थोड़ी सहजता और हल्का हास्य अच्छा लग सकता है। साझा जिम्मेदारियों में शनि मीन राशि के सातवें भाव में रहते हुए अच्छे मूड के बीच भी तय काम और समय निभाने की जरूरत याद दिलाता है। साथ का कार्यक्रम बने तो उसमें अपनी वास्तविक उपलब्धता बताएं। साथी के लिए छोटा निजी संदेश महंगे उपहार से ज्यादा अर्थ रख सकता है। नए परिचय में रुचि हो तो बातचीत को परीक्षा न बनाएं। हर उत्तर से भविष्य का निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है।
आज का कन्या करियर राशिफल
पढ़ाई में रुचि को नियमित अभ्यास से जोड़ सकेंगे तो समय उपयोगी रहेगा। किसी विषय का छोटा सार अपनी भाषा में लिखें। फिर किताब बंद करके मुख्य बातें याद करें। रचनात्मक काम करने वालों के लिए पहला मसौदा तैयार करना अंतिम रूप देने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। ऑफिस में सामान्य जिम्मेदारियों के बीच सुधार का कोई विचार आए तो उसका छोटा उदाहरण दिखाएं। केवल लंबी चर्चा से बात स्पष्ट नहीं होगी। कारोबारी फैसला लेते समय अपनी पसंद के साथ ग्राहक की जरूरत भी देखें। नए प्रयोग को सीमित दायरे में जांचना बेहतर रहेगा। शाम तक किए काम पर मिली प्रतिक्रिया अलग लिखें। तारीफ और सुधार की जरूरत दोनों को साथ पढ़ने से अगला प्रयास बेहतर बन सकता है।
आज का कन्या धन राशिफल
शौक, बच्चों या किसी रचनात्मक जरूरत पर खर्च करने का मन हो सकता है। खरीद से पहले देखें कि घर में मौजूद सामान से काम चल सकता है या नहीं। आकर्षक प्रस्ताव को उपयोगी मानने के लिए उसकी शर्तें पढ़ें। निवेश का विचार आए तो उपलब्ध अतिरिक्त रकम और नुकसान सहने की सीमा अलग समझें। जोखिम वाला फैसला केवल अच्छे मूड के आधार पर न लें। किसी दोस्त की योजना में पैसा लगाना हो तो जानकारी लिखित रूप में मांगें। छोटे मनोरंजन का बजट तय रखना आनंद को कम नहीं करता। भुगतान के बाद बची रकम भी देखें।
आज का कन्या हेल्थ राशिफल
पसंद का काम करते हुए समय का अंदाजा छूट सकता है। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में रहते हुए काम में लगे रहने तथा मन को जरूरी विराम देने के बीच चुनाव दिखाते हैं। स्क्रीन या अभ्यास के बीच उठकर थोड़ी हलचल करें। भोजन को काम पूरा होने तक रोकना जरूरी नहीं है। शाम में ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें प्रदर्शन का दबाव न हो। शांत संगीत, हल्की सैर या साधारण बातचीत राहत दे सकती है। रात में आराम को अगली उपलब्धि की तैयारी भर न मानें।
आज की सलाह: पसंद के काम की शुरुआत करें, फिर छोटी प्रतिक्रिया लेकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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