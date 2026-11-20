कन्या राशिफल (20 नवंबर 2026): घूमने और आराम से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च के योग हैं
Virgo horoscope: मित्र या जीवनसाथी को उसकी पसंद का छोटा उपहार दें। रिश्तों में आज साथ बिताए समय की खुशी मुख्य रहेगी।
काम की बातचीत में आज सामने वाले की राय अहम होगी, जबकि मन परिवार के साथ घूमने में रमेगा। घरवालों के साथ पिकनिक पर जाएंगे और रोज की भागदौड़ से अलग समय बिताने की खुशी होगी। आराम और सुख-सुविधाओं का आनंद दिन का खास हिस्सा रहेगा। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु काम पूरा करने की तेज इच्छा के साथ बेचैनी और किसी विषय में अचानक रुचि देगा। इसलिए छुट्टी के माहौल में भी दफ्तर की कोई बात मन में लौटेगी। अपनों के बीच बैठकर बातचीत होगी तो ध्यान फिर उनके साथ जुड़ जाएगा। आज दूसरे लोगों की मौजूदगी आपके अनुभव को खास बनाएगी और रिश्तों के लिए समय निकालना अच्छा लगेगा।
करियर आज का कन्या राशिफल
दफ्तर में साथी से चर्चा और कारोबार में संपर्क से होने वाली बातचीत अहम रहेगी। अपनी बात किस तरह रखी जाए, इस पर आपका ध्यान होगा। तुला राशि के दूसरे भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों में स्पष्टता देगा तथा सौदों और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाएगा। किसी विषय को बोलकर समझने या समझाने के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थी पढ़ी हुई बात पर चर्चा में रुचि लेंगे। काम के दौरान मन जल्दी अगला पड़ाव पकड़ना चाहेगा, खासकर जब परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम होगा। किसी जरूरी बातचीत के लिए अपनी मुख्य बात पहले तय कर लें। आज कामकाज का जोर संवाद पर रहेगा।
आज का कन्या पैसा कैसा रहेगा
घूमने और आराम से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च के योग हैं। आज पैसे के इस्तेमाल में अपने लोगों के साथ अच्छा समय बिताने की इच्छा प्रमुख होगी। मित्र या जीवनसाथी के लिए उपहार लेने का विचार भी आएगा। किसी पसंद की वस्तु को देखकर उसे अपने रिश्ते से जोड़कर सोचेंगे। खरीदारी के लिए मन उत्साहित रहेगा, हालांकि बड़ी खरीद का फैसला करने लायक खास संकेत नहीं है। घर में घूमने के खर्च को लेकर बातचीत होगी और आप अपनी पसंद साफ रखेंगे। बाहर जाने और उपहार के लिए कुल रकम पहले तय कर लें। दिन का आर्थिक ध्यान आनंद की व्यवस्था पर रहेगा।
आज का कन्या लवलाइफ कैसी रहेगी
परिवार के साथ पिकनिक में खुलकर बातें होंगी और साझा समय सुखद रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क आपकी प्राथमिकता बनेंगे। साथी की मौजूदगी का महत्व अधिक महसूस होगा। अविवाहित लोगों के लिए दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है। किसी मित्र के प्रति प्रेम है तो अपनी भावना कहने के लिए दिन अनुकूल है। बातचीत में अपनापन रहेगा और मन की बात शब्दों में रखना सहज लगेगा।
आज का कन्या हेल्थ कैसी रहेगी
आज सेहत के मामले में सजग रहने की जरूरत होगी। घूमने का उत्साह रहेगा, फिर भी शरीर को आराम देने की जरूरत पर ध्यान जाएगा। कार्यक्रम के बीच ठहरने की गुंजाइश रखने से दिन सहज रहने की संभावना है। सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हुए अपनी सहज गति बनाए रखना उपयोगी रहेगा। चेतावनी साफ है, किसी बनी हुई तकलीफ को केवल व्यस्तता मानकर टालना ठीक नहीं होगा। परेशानी महसूस हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें। दिन का उत्साह बना रहेगा, साथ ही अपने आराम और देखभाल की अहमियत भी महसूस होगी।
क्या करें
परिवार के साथ बाहर जाने के कार्यक्रम में आराम से बैठकर बातचीत करने का समय रखें।
क्या न करें
प्रेम की बात कहने के बाद सामने वाले पर तुरंत जवाब देने का दबाव न डालें।
कल का राशिफल
कल जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, मन प्रेमपूर्ण रहेगा। पढ़ाई अनुकूल रहेगी। नए कारोबारी प्रस्ताव और साझेदारी से विस्तार के योग हैं। बचत अनुकूल रहेगी, जोखिमभरे निवेश से बचें। खानपान में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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