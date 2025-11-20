Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo horoscope today 20 november 2025 aaj ka kanya rashi ka rashifal daily future predictions
कन्या राशिफल 20 नवंबर: आज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को होगी दिक्कत, महिलाओं को होगी ये दिक्कत

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 20 November 2025: राशिचक्र की छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज यानी 20 नवंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Thu, 20 Nov 2025 06:47 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 20 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आपका दिन कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला है। बस कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। आज आप अपने पार्टनर से खुलकर अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर करें। इससे आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने वाला है। ऑफिस में आज फोकस के साथ काम करें। अगर नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे जरूर स्वीकार करें। यही से आपको अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। मैनेजमेंट के आगे आपकी क्षमता साबित होगी। आज पैसों का इस्तेमाल आप समझदारी के साथ करें। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच-समझकर ही फैसले लें।

कन्या लव राशिफल

आज प्यार के मामले में नरम रहने का दिन है। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी समय बिताइए। आप ध्यान देंगे तो पार्टनर आपका साथ पाकर बहुत खुश होगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आज उन्हें कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन-मैसेज के जरिए कनेक्ट रहने की कोशिश करें। आज आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, इससे आपका दिन रोमांटिक बन जाएगा। अगर रिश्ते में कोई दिक्कत चल रही है तो आज पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात जरूर करें। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, वो आज परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगी।

कन्या करियर राशिफल

आज काम में आपका दिल लगेगा। ऐसे में रिजल्ट भी अच्छा निकलकर आएगा। मैनेजमेंट आपकी मेहनत को करीब से देखेगा और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। जो लोग आर्ट, म्यूजिक और पेंटिंग से जुड़े हैं, उन लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलने वाला है। जिन लोगों की सरकारी नौकरी है, आज उनका ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स आज सफल होने वाले हैं। कुछ महिला जातकों को आज अपनी जॉब लोकेशन को बदलने का मौका मिलेगा। ट्रे़डर्स को आज फंड से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। ऐसे में आप आर्थिक फैसलों को आसानी से ले पाएंगे। आज आपका मन करेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आज कुछ महिला जातकों को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए शुभ योग है। अगर टैक्स से जुड़ा कोई मामला है तो आज सुलझ जाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को फंड से जुड़ी जो समस्या थी, उसे सुलझाने की जरूरत है। आज कुछ बुजुर्ग लोग बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करने की सोच सकते हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज अपनी सेहत का पूरा-पूरा ध्यान रखें। आज प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाना जरूर लें। इससे आपका मन और सेहत दोनों सही रहेगा। आज महिलाओं को गाइनी से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। जो टीनएजर्स हैं, उन्हें आज स्किन इन्फेक्शंस का खतरा रहेगा। बच्चों में आज दांत दर्द की समस्या होगी। अगर आज ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त ध्यान रखें। बुजुर्ग लोगों में आज दांत से जुड़ी दिक्कत होगी। अगर जरूरत लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आज कुछ लोगों को डाइजेशन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
