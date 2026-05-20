कन्या राशिफल 20 मई 2026:कन्या राशि वालों की शांति आज वापस आएगी, पैसों के मामले में इमोशंस को बाद में रखें
Aaj Ka Kanya Rashifal Horoscope 20 May 2026, Virgo Horoscope Today: कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। आज 20 मई के दिन कन्या राशि के लिए क्या है भविष्यवाणी, कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope today 20 may 2026, आज का कन्या राशिफल :आज कन्या राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप इतने दिनों से परेशान थे, तो समझ लें, आपकी परेशानी का हल आज मिलेगा। आपकी शांति वापस आ जाएगी,जब पैसा आपके सम्मान की परीक्षा नहीं लेगा। आपको फिगर को पहले लेना है और फीलिंग्स इसके बाद सैटल हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके सामने आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने का दिन है, आपके लिए धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, आज पैसों से जुड़ा कोई फैसला करें तो सोच समझकर करें। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपसे सभी इंप्रेस होंगे। हरी वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
Virgo Love Rashifal, कन्या लव राशिफल
रिश्तों में सहजता बनी रहेगी। आपको रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहें वो फीलिंग्स को लेकर हो या फिर प्यार का पहली बार इजहार करने को लेकर। पहले आप रिश्ते को डिफाइन करें। देखें कि सामने वाला इंसान भी अपना 100 प्रतिशत दे रहा है। प्यार को विनम्र होना चाहिए, यह सभी मानते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी इसमें जरूरी है। लाइफ पार्टनर से आपका कोर्डिनेशन इस तरह और भी बेहतर होगा और परिवार का सहयोग मन को संतोष देगा।
Virgo career Rashifal, कन्या करियर राशिफल
कोर्ट-कचहरी और प्रशासनिक मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। अगर कोई लीगल केस आपको परेशान कर रहाहै, तो उसका हल आज हो सकता है। अगर कन्या राशि के लोग किसी प्रोजेक्ट, डील और एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आपको सभी बातों को अच्छे से समझना है। इसको सिंपल रखें, कॉम्पिलीकेशन ना लाएं। स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होना जरूरी है, जो भी चीजें हैं, उन्हें क्लियर रखें। एक विनम्र बातचीत आपको आने वाले समय में तनाव से बचाएगी, लेकिन एकस्ट्रा विनम्रता भी दिक्कत लाती है। सही शब्दों का इस्तेमाल करें, अगर ये पर्सनल हो जाएंगे तो बाद में आपके लिए दिक्कत लाएंगे।
Virgo Money Rashifal, कन्या मनी राशिफल
आज आर्थिक स्टेट्स से आपका प्रभाव बढ़ेगा। योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, अभी तक जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे, वो अब सच साबित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बना रहेगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तथा वरिष्ठ लोगों की गाइडेंस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, तो लिखित में चीजें रखें, इमोशनली होकर नहीं दिमाग से काम लें। अपनी वैल्यू को ना कम करें। अगर आप किसी की सलाह को फॉलोकर रहे हैं,जिस पर आप अधिक विश्वास करते हैं, तो निवेश कर सकते हैं, आपको खुद को भी अच्छे से काम करना है, रिस्क नहीं लेना है।
Virgo Health Rashifal, कन्या हेल्थ राशिफल
सूर्य और बुध का प्रभाव मानसिक स्थिरता को मजबूत कर रहा है। स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको हेल्थ के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है, सिंपल आदतें अपनाएं, नैचुरल रहें और आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहें, फिटनेस का ध्यान रखें। आपके लिए समय उत्तम है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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