कन्या राशिफल 20 जून 2026: आज नया रिस्क ना लें, शनि अनुशासन मांग रहे
aaj ka kanya rashifal: देर दोपहर में भागदौड़, चूक या गलतफहमी की संभावना बढ़ती है। राहत की बात यह है कि नुकसान टाला जा सकता है, अगर आप आज सतर्क और व्यवस्थित रहें।
मन में हल्की चिंता के साथ दिन शुरू हो सकता है। कुछ बातें एक साथ सिर पर दिखेंगी, जैसे खर्च, कॉल, मीटिंग, आने जाने का समय और घर की छोटी खींचतान। चंद्रमा सिंह में होने से आज कई काम पर्दे के पीछे निपटाने पड़ सकते हैं। इसलिए बाहरी गति से ज्यादा अंदरूनी व्यवस्था जरूरी होगी। शनिवार का असर अनुशासन मांगता है। अगर आप सूची बनाकर चलेंगे तो दिन संभल जाएगा। बिना प्लान के चलेंगे तो थकान ज्यादा होगी। खर्च आय से आगे निकलने का दबाव बना सकता है। इसलिए हर भुगतान पर नजर रखें। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, ऑटो डेबिट, या किसी ऐप पर अनजाने क्लिक जैसी बातें आज खास सावधानी मांगती हैं। रिश्तों में भी शब्दों का चयन जरूरी है, क्योंकि छोटी नाराजगी घर का माहौल बिगाड़ सकती है। भाई बहन या करीबी परिचित के साथ भी मतभेद उभर सकते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। सुबह का शांत समय जरूरी निर्णय, कॉल बैक और भुगतान जांचने के लिए अच्छा है।
कन्या लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ खटास बढ़ने से पहले ही रुक जाना समझदारी होगी। आपके मन में जो जमा है, वह सही हो सकता है, लेकिन उसे कैसे कहा जाए, यही आज अहम रहेगा। घरेलू माहौल छोटी बहस से प्रभावित हो सकता है। खासकर खर्च, समय न देने, या किसी तीसरे व्यक्ति की बात को लेकर असहमति बन सकती है। अपने स्वर को शांत रखें। बात को पुरानी शिकायतों तक न ले जाएं। भाई बहन से भी कुछ उलझन हो सकती है। उनकी बात में छिपी मंशा पर तुरंत शक न करें। पहले पूरा तथ्य समझें। एक छोटा सा नम्र संदेश या चाय पर शांत बातचीत तनाव कम कर सकती है।
कन्या करियर राशिफल
ऑफिस, कॉल, मीटिंग और आने जाने के बीच दिन टाइट रह सकता है। इसलिए कामों की प्राथमिकता तय करना जरूरी है। जो मेल, डॉक्यूमेंट या अपडेट जरूरी हैं, उन्हें सुबह ही निपटाएं। किसी मीटिंग का समय बदल सकता है, इसलिए बैकअप रखें। कम्युट के दौरान देरी या रूट बदलने की स्थिति बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को आज लो प्रोफाइल रहकर काम करना बेहतर रहेगा। अनावश्यक बहस या किसी की बात काटना छवि पर असर डाल सकता है। व्यापारियों के लिए यह विस्तार का नहीं, समीक्षा का दिन है। विद्यार्थी अगर अकेले बैठकर पढ़ें तो बेहतर रहेगा। ग्रुप स्टडी या लगातार चैटिंग पढ़ाई का फ्लो बिगाड़ सकती है। महत्वपूर्ण फाइल या नोट्स का बैकअप रखना न भूलें।
कन्या धन राशिफल
आमदनी के मुकाबले खर्च भारी महसूस हो सकते हैं। यही आज का मुख्य संकेत है। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग करें। बिल, किराया, फीस, रिचार्ज, ऐप पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग में बंटा पैसा मिलाकर देखें, तब असली तस्वीर साफ होगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं माना जाएगा। खासकर भावनाओं, सलाह या लालच में आकर रकम न लगाएं। किसी परिचित के कहने पर तुरंत भुगतान करना या एडवांस भेजना आज की टालने योग्य भूल है। अगर कोई रकम अटकी है तो उसका विनम्र फॉलो अप करें, लेकिन नया जोखिम न लें।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से थोड़ी नरम रह सकती है। पेट, नसों की थकान, या बेचैनी जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। सफर के दौरान पानी साथ रखें और खाली पेट चाय पर दिन न चलाएं। अगर लगातार कॉल और काम से सिर भारी लगे तो पांच मिनट आंखें बंद करके बैठें। बहुत तेज सुगंध, भारी भोजन या अव्यवस्थित नींद आज आपको जल्दी थका सकती है। दवा नियमित लेते हैं तो समय न चूकें।
आज की सलाह: खर्च, शब्द और समय तीनों को संभालकर चलें, दिन अपने आप आसान लगता जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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