कन्या राशिफल 20 फरवरी 2026:कन्या राशि धन को सावधानी से संभालें, ऑफिस लाइफ में आज संभलकर चलें, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।कन्या राशि धन को सावधानी से संभालें, ऑफिस लाइफ में आज संभलकर चलें, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope Today 20 February 2026 :आज कन्या राशि के लोगों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना होगा। आपको लाइफ स्टाइल पर खास ध्यान देना होगा।इस समय जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, बीमार हो सकते हैं। आज लवर को खुश रखने की कोशिश करेंगे और आपको करियर में भी सभी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। धन को सावधानी से संभाले और आज हेल्थ से जुड़ी कोईदिक्कत आज नहीं दिख रही है। करियर में अपने स्किल्स को फिर से अपडेट करते रहें।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को अपने लवर के इमोशंस को वैल्यू देनी चाहिए, आपको पैरेंट्स से रिलेशनशिप को लेकर मंजूरी मांगनी चाहिए, इससे आप अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल तक ले जा पाएंगे। आज ऐसा भी हो सकता है कि आपका लवर आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करे। इससे कुछ लोगों की लाइफ में खुशियां लौट आएँगी। आपके लिए आज अच्छा है कि लवर की बातों को धैर्य से सुनें। अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर डिस्एग्रीमेंट होता है, तो भी आपको गुस्से पर काबू रखना है, अपना आपा ना खोएं। आपस में अच्छी बॉन्डिंग के लिए आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। इसके अलावा आप आज किसी बाहरी फैक्टर से प्रभावित हो सकते हैं, इससे आपकी लाइफ और भी दिक्कत वाली हो जाएगी।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों को अपनी टेक्निकल नॉलेज को ब्रशअप करना होगा, इससे आप कुछ खास प्रोजेक्ट में या क्लाइंट सेशन में आगे चमक पाएंगे। जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, वो लोग आज पेपर डाल सकते हैं, आपको आज नौकरी का कॉल आ जाएगा। आर्टिस्ट, पेंटर, लेखक, म्युजिशियन और एक्टर्स को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग हाल ही में किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी आज सावधना रहें, ऐसा कोईओपिनियन मीटिंग्स में ना दें, जो सीनियर्स को पसंद ना आए। आपके लिए जरूरी है कि हार्श वर्ड अपने टीम के लोगों के साथ ना बोलें, इससे आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल पर असर पड़ सकता हैं। आज कुछ व्यापारी भी एडिशनल एफर्ट डालेंगे।
कन्या धन राशिफल
आजकन्या राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपके लिए जरूरी है कि इस पैसों को सावधानी से संभालें। आज आप धन से घर के कुछ छोटे-मोटे काम निपटाए जा सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक चीडें भी खरीद सकते हैं। अगर अपना मकान खरीदना चाहते हैं, तो घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। म्यूचुअल फंड या किसी कारोबार में निवेश करने की पहल करें। बिजनेसमैन आज प्रमोटर्स के जरिए सेधन जुटाने में सफलता मिलेगी ।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों को अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कम चीनी, अधिक सब्जियां और ऐसे ड्रिंक्स शामिल ना हो, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएं। आज अगर बाहर वेकेशन पर जा रहे हैं, तो अपने साथ मेडिकल बॉक्स लेकर जाएं, अपनी दवाओं को किसी भी हालत में मिस ना करें। बच्चों में आज ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, इसलिए डेंटिस्ट से सलाह जरूर लें। आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। बुजुर्गों को सीढ़ियों या गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां