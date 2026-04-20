कन्या राशिफल 20 अप्रैल 2026: कन्या राशि वालों के लिए छोटी गलती बढ़ा सकती है परेशानी, सही तरीका अपनाएंगे तो होगा फायदा
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल का दिन…
Virgo Horoscope Today 20 April 2026, कन्या राशिफल : आज कोई छोटी सी चीज पूरे दिन को बिगाड़ सकती है। यह कोई अधूरा प्लान, सही जवाब न मिलना, कोई छोटी गलती या ऐसा तरीका हो सकता है जो अब काम नहीं कर रहा। बात बड़ी नहीं है, लेकिन इसका असर पूरे दिन पर पड़ सकता है। इसी वजह से छोटी बातें भी ज्यादा चिड़चिड़ी लग सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। आपको परफेक्ट हल नहीं चाहिए, बस सही जगह पर एक सही सुधार करना है। जब आप बार-बार एडजस्ट करने के बजाय सीधे समस्या को ठीक करेंगे, तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाएंगे।
आगे पढ़ें कन्या राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
कन्या राशि का लव राशिफल- आज छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। देर से आया जवाब, आधी-अधूरी बात या थोड़ा कम ध्यान- ये सब आपको ज्यादा महसूस हो सकता है। दिक्कत प्यार की नहीं, बल्कि समझ की है। एक व्यक्ति साफ बात चाहता है, जबकि दूसरा सोचता है कि सब अपने आप समझ आ जाएगा। सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा जो सादा और सच्चा लगे। रिलेशनशिप में हैं तो एक सीधी बात दूरी कम कर सकती है। आज साफ शब्द ज्यादा काम आएंगे।
कन्या राशि का करियर राशिफल- आज काम से ज्यादा दिक्कत तरीके में हो सकती है। कोई छोटी गलती, अधूरी जानकारी या गलत तरीका बार-बार काम रोक सकता है। नौकरी में हैं तो एक बार काम को अच्छे से चेक करें। बिजनेस में हैं तो सिस्टम बेहतर बनाएं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक टॉपिक को अच्छे से समझना ज्यादा जरूरी है। आज सही तरीका अपनाने से ही काम आगे बढ़ेगा।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल- आज कोई छोटा खर्च ध्यान खींच सकता है। कोई जरूरी पेमेंट, रिपेयर या रोज का खर्च- छोटा लग सकता है, लेकिन बार-बार हो रहा है। आज जरूरी है कि आप अपने खर्चों को ध्यान से देखें। जल्दबाजी में खर्च न करें। अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो पूरी जानकारी के बाद ही फैसला लें। छोटा लेकिन सही फैसला बेहतर रहेगा।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज मानसिक दबाव शरीर पर असर डाल सकता है। हल्का दर्द, नींद में कमी, पेट की दिक्कत या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। आज जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा आराम दें। समय पर खाना खाएं, स्क्रीन टाइम कम करें और शाम को शांत रखें। इससे आप जल्दी बेहतर महसूस करेंगे।
सलाह- एक ही गलती को बार-बार नजरअंदाज न करें। एक सही सुधार पूरे दिन को आसान बना सकता है।
लकी नंबर: 3
लकी रंग: भूरा
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें