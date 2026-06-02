कन्या राशिफल 2 जून 2026:कन्या राशि के लिए आज का दिन धन लाभ के लिहाज से अच्छा, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। आज से गुरु कर्क राशि में आ गए हैं, ऐसे में कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 2 जून का दिन
Aaj ka kanya rashifal: आपको इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना होगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छे से एक्टिव होना होगा। अधिकारियों से आपको अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। एकदम से ना कोई चीज खरीदें और ना आवेश में आकर कोई फैसला लें। इस समय के फैसले आपके लिए जरूरी है, इसलिए अच्छे फैसले और सोच समझकर लेंगे तो आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा, गलत से पछताना भी पड़ सकता है। इस समय किसी भी बहस में ना पड़ें। आपके लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन इन सभी चीजों को दिमाग में लेकर चलेंगे, तभी लाभ होगा। आपको इमोशंस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा।
कन्या करियर राशिफल
कन्या वाले के लिए आज से गुरु अच्छे लाभ लेकर आ रहे हैं। आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए कुछ अलर्टनेस भी जरूरी है। कन्या राशि के लिए चीजें इस समय अच्छी है। आपको जिम्मेदारियां का साथ तो मिलेगा ही साथ ही इस समय आप काम पर फोकस करेंगे, आपकी मेहनत रंग ला सकती हैं। ऑफिस में बिजनेस में थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, क्योंकि आपके दुश्मन आपके लिए खड़े हैं, जो चाहते हैं कि आप नीचे गिरें, वे पूरी तरह से एक्टिव हैं, इसलिए आपको भी सतर्कता से काम लेना होगा। नौकरी से जुड़ा या बिजनेस से जुड़ा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको फैसले लेते समय सावधान रहना होगा। इस समय जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कोई और जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
कन्या लव राशिफल
कन्या राशि वालों को एक दूसरे पर विश्वास किसी भी हालत में कमजोर नहीं करना है। आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना है और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का गोचर आपके लिए लवलाइफ में कुछ दिक्कतें लाएगा, लेकिन आपके प्यार के सामने सब फीकी रहेंगी। सिंगल लोग जो आज नएपार्टनर के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है।आपको नए इंसान को परखना होगा, तभी आगे बढ़ने का फैसला ले सकतेहैं।
कन्या धन राशिफल
आज निवेश करने जा रहे हैं, तो किसी को फॉलो करने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपको इस समय धन लाभ के योग है, लेकिन बिजनेस और निवेश किससे होंगे, ये आप पर है। किसी भी एक्सपर्ट से पर्सनली सलाह लें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहेहैं, तो मार्केट रिसरच करें। इस तरह आप चीजों को समझ जाएंगे। अगर पार्टनरशिप का काम है आपका तो आपके लिए चीजें अच्छी होगी। आपको प्रमोटर्स के जरिए पैसा मिलेगा।आपके सामने जो परेशानियां आ रही थीं, वो दूर होगीं। लेनदेन किसी से कर रहे हैं तो जोश से नहीं होश से काम लें।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वाले हेल्थ को इग्नोर ना करें, आपकी हेल्थ इस समय जरूरी है। बिजनेस और करियर में बिजी होने के कारण आप हेल्थ को हल्के में ले रहे हैं। इस कारण आपको थकान और चिड़चिड़ापन हो रहा है। आराम और सुकून आपको लेना है, तो टेंशन दिमाग से निकालें। एक्सरसाइज करें और अपने लिए समय निकालें, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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