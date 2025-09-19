कन्या राशिफल 19 सितंबर : कन्या राशि वालों के जीवन में उथल-पुथल संभव, वाद-विवाद से रहें दूर

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों को रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपका लवर वाद-विवाद शुरू कर सकता है।

Fri, 19 Sep 2025 06:12 AM

Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 19 सितंबर 2025: लव अफेयर में कंफर्टेबल रहें और सभी समस्याओं को सुलझा लें। प्रोफेशनल जरुरतों को पूरा करें और सुरक्षित निवेश वाले विकल्पों को प्राथमिकता दें। प्यार में ईमानदार रहें, इससे लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएंगी। काम में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए और अवसरों को तलाशें। आर्थिक स्थिति अच्छी है लेकिन कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपका लवर वाद-विवाद शुरू कर सकता है लेकिन आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। सभी तरह के विवादों से बचें। इगो को लव अफेयर से बाहर रखें और भविष्य पर बातचीत करने के लिए तैयार रहें। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल मिलने की उम्मीद है, खासकर दिन के दूसरे भाग में। शादीशुदा पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल हो सकती है।

करियर राशिफल- अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करें, इससे करियर में ग्रोथ मिलेगी। कुछ फीमेल मैनेजर्स को मेल टीम मेंबर्स को हैंडल करने में परेशानियां होंगी लेकिन स्मार्ट तरीके से आप इसे मैनेज कर लेंगी। आप जॉब इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं, आपको अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिल सकती है। बिजनेस में रहने वाले लोगों को आज नए आइडियाज मिलेंगे और वे बिना डर के इन आइडियाज पर काम कर सकते हैं। फंड्स की कमी नहीं होगी क्योंकि क्लाइंट्स और पार्टनर्स धन दे देंगे।

आर्थिक राशिफल- पुराने किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के आइडिया पर आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गाड़ी खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आज का दिन अच्छा रहेगा। आप पुराने कर्ज चुका पाएंगे और वेकेशन में विदेश जाने का प्लान भी बना सकते हैं। होटल बुक करने के पेमेंट्स आज ही कर दें। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए फेड्स जुटाने में सफल होंगे और आप ट्रेड को न्यू टेरिटरीज में एक्सपैंड करने पर भी विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको सांस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जिनको पहले से ही रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं उन्हें दिन के पहले भाग में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बीपी या हाइपरटेंशन रिलेटेड समस्याएं भी आ सकती हैं लेकिन थोड़े समय में सब सही हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो फर्स्ट-एड बॉक्स साथ में रखें।

कन्या राशि के गुण- ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com