Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo horoscope today 19 november 2025 aaj ka kanya rashi ka rashifal daily future predictions
कन्या राशिफल 19 नवंबर: लड़कियों को आज मिलेगा प्रपोजल, ऑफिस पॉलिटिक्स से होगी दिक्कत

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 19  November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में छठी राशि कन्या की है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है।

Wed, 19 Nov 2025 06:59 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 19 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज सोच-समझकर फैसला लेने का दिन है। लव लाइफ आज सही चलने वाली है। हालांकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनें, जहां बहसबाजी होने वाली हो तो वहां खुद को रोक लें। काम के मामले में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। हर काम में आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। बिना सोचे-समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पैसों को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन सब स्मूदली होगा। अपनी सेहत पर इस वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।

कन्या लव राशिफल

आज आपका रिश्ता काफी मजबूत होगा। अपने पार्टनर को प्रियॉरिटी दें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर पैरेंट्स से अपने रिश्ते की बात करना चाहते हैं, जो आज का दिन बहुत सही रहने वाला है। कुछ लोग आज प्यार में भी पड़ेंगे। लड़कियों को आज प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों को शादी तय करनी है, उनके लिए आज का दिन बेहद ही खास है। शादीशुदा महिलाएं इस बात से परेशान होंगी कि उनके रिश्ते में किसी तीसरे की दखलअंदाजी हो रही है।

कन्या करियर राशिफल

काम के प्रति आपकी मेहनत देखते ही बनेगी। मेहनत के चलते ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स के चलते आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सीनियर्स को आपसे नए और क्रिएटिव आइडिया चाहिए होंगे। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करिए। अगर लंबे समय से किसी सीनियर के साथ कोई मतभेद चल रहा है तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका मिल जाएगा। मीटिंग के दौरान अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। आपको हिचकिचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट आपकी बात को आज आसानी से मानेगा। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटेंसिल्स के बिजनेस से जुड़े लोगों की आज अच्छी कमाई होगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज कन्या राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। ऐसे में आपका लाइफस्टाइल भी सही रहने वाला है। पुराने निवेश अगर हैं तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। हालांकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लंबे समय से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था तो आज ले सकते हैं। पैसों या प्रॉपर्टी के मामले में सुबह-सुबह कोई चर्चा ना करें। खासकर भाई और बहन से तो बिल्कुल भी ना करें। अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेनदेन करना है तो सोच-समझकर करें। बिजनेस से जुड़े लोग टैक्स के मामले को सुलझा लेंगे।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको सिरदर्द की दिक्कत होगी। पैरों में भी दर्द की समस्या हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोग पहाड़ी इलाके में जाते वक्त थोड़ा ज्यादा सावधान रहें। अपने साथ मेडिकल किट साथ में रखिए। आज के दिन आप लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस जरूर बनाकर चलिए। महिलाएं थोड़ा ज्यादा सावधान रहें क्योंकि स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को गले में दर्द की शिकायत होगी। साथ ही वायरल बुखार भी हो सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को भी चोट लगने की संभावना है।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
