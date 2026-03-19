कन्या राशिफल 19 मार्च 2026: कन्या राशि वालों के पास आज पैसा आएगा, पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। आज आपके पास पैसा आएगा, आपको बुरे समय के लिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मार्च का दिन
Virgo Horoscope Today 19 March 2026: कन्या राशि वालों को सेंसिबल रहना होगा, अपने एक्शन में है। आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करनी है, बिना किसी रुकावट के आपको अपने लवर से अपनी बात कह डालनी चाहिए। आपके आर्थिक स्टेट्स में आपकी प्रोफेशनल सक्सेस ही आज दिखेगी। आपतो सेफ निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको घर में तनाव हो रहा है, तो आप शांत रहने की ही कोशिश करनी है। आज सेफ निवेश के बारे में सोचे और प्लान बानएं। आपका कमिटमेंट काम में जरूरी है, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज आपको एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है और भविष्य के बारे में अच्छे से बात करनी है। आपको पार्टनर की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ असहमतियां हो सकती है, लेकिन इसको लेकर बहस करना अकलमंदी नहीं है। इसके जगह आप डिप्लोमेटकली तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें। आपकी कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप को लेकर खुशियां लाएगा। सिंगल लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आप भाग्यशाली हैंकि आपको कोई ना मिल सकता है। आपको क्रश कोलेकर अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी चाहिए, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आपको मिल सकता है।
Virgo Career Horoscope , कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों की लाइफ में छोटे बदलाव आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन बदलावों को हैंडल करें। आपका एटीट्यूड ही आज ऑफिस में आपको सफलता दिलाए। एकेडमिक्स, बॉटनिस्ट, मार्केटिंग पर्सन और एनिमेशन प्रोफेशनल्स का दिन आज प्रॉडक्टिव रहेगा। जो लोग नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आज कॉन्फिडेंट रहेंगे और नई जॉब पा लेंगे। आपको अपना रिजाइन करना चाहिए और अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहिए। अगर आप हायर स्टडीज में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैंतो आज आपके के लिए खुशखबरी इंतजार कर रही है।
Virgo health rashifal, कन्या मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा, आपको बुरे समय के लिए इसे बचाना बहुत जरूरी है। आपको स्टाक मार्केट में ट्रैडिंग में पैसा लगाने के बारे में सोचने पर जोर देना चाहिए। कुछ महिलाएं आज अपना बिजनेस लॉन्च करेंगी। आज आपके पास पैसा प्रमोटर्स के जरिए भी आएगा। आपको प्रोपर्टी से जुड़े इश्यूज को सोल्व करने के लिए भी आज के दिन का चुनाव करना चाहिए।
Virgo health horoscope, कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि के लोगों को खास तौर देखभाल की जरूरत है, आपको किसी भी हालत में भारी चीज को नहीं उठाना है। आपको आंखों और स्किन से जुड़ी दिक्कतें आज हो सकती हैं, इसिलए कोशिश करें कि इससे बचें, लेकिन इससे आपको कोई सीरियस दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप एडवैंचर्स स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हो, तो खास सावधान रहें। माउंटेन बाइकिंग, अंडरवॉटर एक्टिविटीज और हाइकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को अपनी हेल्थ को लेकर खास सावधान रहना है, अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी है, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट