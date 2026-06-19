कन्या राशिफल 19 जून 2026: आज छोटी लापरवाही भी भारी लग सकती है, मन में रहेगी बैचेनी
aaj ka kanya rashi ka rashifal: शनि मीन में होने से रिश्तों और जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा, पर यही दबाव आपको परिपक्व भी बना रहा है। खर्च भी बढ़ सकते हैं।
सुबह से एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। मन भले पूरी तरह हल्का न हो, फिर भी चीजें संभालने की इच्छा बनी रहेगी। यही आज की ताकत है। भीतर थोड़ी बेचैनी और बाहरी परिस्थितियों में तेजी रहेगी। ऐसे में आपका स्वभाविक विश्लेषण काम आएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना थका भी सकता है। खर्च आय से आगे जाने का संकेत है, इसलिए हर कदम पर समझदारी रखनी होगी। अगर बस या ट्रेन से आना जाना है, तो समय थोड़ा पहले रखें। हड़बड़ी में निकलने से कोई जरूरी चीज छूट सकती है। भोजन के मामले में ढिलाई न करें। आज छोटी लापरवाही भी भारी लग सकती है। जीवनसाथी का मूड संवेदनशील रह सकता है। इसलिए बात कम और समझ ज्यादा रखें। कारोबारियों के लिए दूर जाकर किया गया काम उम्मीद से कम दे सकता है, इसलिए हर यात्रा जरूरी नहीं होती।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आज सहारा चाहिए और देना भी पड़ेगा। आपको लग सकता है कि लोग आपकी स्थिति पूरी तरह नहीं समझ रहे, पर यह भावना हमेशा सच नहीं होती। जीवनसाथी नाराज हो सकते हैं, खासकर यदि आप अपने तनाव में उनकी बात अनसुनी कर दें। परिवार के साथ शांत ढंग से रहना ही बेहतर रहेगा। शिकायत तुरंत जवाब मांगती है, पर समाधान धैर्य मांगता है। प्रेम संबंधों में भी ज्यादा उम्मीद या कसौटी लगाने से बात बिगड़ सकती है। अगर घर में कोई संवेदनशील मुद्दा है, तो उसी समय फैसला करने के बजाय शाम को शांत होकर बात करें। एक सामान्य बात, जैसे लौटते समय किसी अपने के लिए पसंद की छोटी चीज ले आना या समय पर सूचना देना, भी दूरी कम कर सकती है।
कन्या करियर राशिफल
कामकाज में आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, पर यही समय है जब छोटे और स्पष्ट कदम काम आते हैं। ऑफिस में बिना तैयारी की चर्चा से बचें। पहले फाइल, डेटा या मेल देख लें। यात्रा पर आधारित व्यापार या बाहर जाकर किए जाने वाले सौदे उम्मीद से कम परिणाम दे सकते हैं। इसलिए खर्च और लाभ का हिसाब पहले करें। छात्रों का मन इधर उधर भटक सकता है। पढ़ाई छोड़कर बेकार कामों में समय निकलने का योग है। इसे रोकने के लिए विषयवार समय तय करें। छोटे नोट्स बनाना, पुराना पाठ दोहराना और किसी एक कठिन अध्याय पर फोकस करना उपयोगी रहेगा। एक बड़ी गलती होगी कि अपनी क्षमता पर ही शक करते रहें। काम शुरू करेंगे, तभी आत्मविश्वास लौटेगा।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक पक्ष पर आज खास ध्यान चाहिए। आमदनी के मुकाबले खर्च ज्यादा रह सकते हैं। जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग कीजिए। यात्रा, खानपान, छोटी खरीद और घर की जरूरतें मिलकर राशि बढ़ा सकती हैं। यदि किसी भुगतान की अंतिम तारीख पास है, तो उसे प्राथमिकता दें। नुकसान की संभावना लापरवाही से बनती है, किस्मत से नहीं। इसलिए पर्स, दस्तावेज, टिकट और डिजिटल भुगतान सभी जांच लें। किसी बड़े वित्तीय फैसले को एक दिन रोकना पड़े, तो भी ठीक है।
कन्या हेल्थ राशिफल
पेट और पाचन पर सबसे अधिक ध्यान रखें। बाहर का खाना, बासी चीज या अनियमित समय आपको सूट नहीं करेगा। चलते फिरते कुछ भी खा लेने की आदत आज परेशानी दे सकती है। सफर हो तो पानी और हल्का स्नैक साथ रखें। मन में कमजोरी लगे तो खुद को दोष न दें। थोड़ी देर शांत बैठना, पैर ऊपर करके आराम करना और भोजन को सादा रखना राहत देगा।
आज की सलाह: हर काम में कम बोलें, पहले देखें, फिर तय करें, यही आपको संभाले रखेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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