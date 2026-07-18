आज का कन्या राशिफल 19 जुलाई: सूर्य-गुरु करियर में ऐसे देंगे लाभ, वक्री बुध की वजह से रहें सतर्क
Virgo Horoscope today 19 July 2026: कन्या राशि वालों को 19 जुलाई के दिन सूर्य और गुरु से खूब लाभ मिलने वाला है जिससे प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ताजगी महसूस होगी। हालांकि वक्री बुध के चलते कुछ मामलों में सतर्क रहना होगा। यहां पढें कन्या राशि के लिए 19 जुलाई का विस्तृत राशिफल।
Virgo Daily Horoscope, कन्या राशि आज का राशिफल 19 जुलाई 2026: यह दिन आपको सामने लाता है। चंद्रमा आपकी राशि के प्रभाव में होने से लोग आपकी उपस्थिति, सोच और काम करने के तरीके पर ध्यान देंगे। मन में एक साथ स्पष्टता और हल्की उलझन दोनों रह सकती हैं। यही वजह है कि आपको अपने निर्णयों में व्यावहारिकता रखनी होगी। लाभ क्षेत्र में सूर्य और गुरु का सहारा मिलने से दोस्तों, नेटवर्क, टीम या समाज में आपकी छवि बेहतर हो सकती है। सराहना, सम्मान या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के योग बन रहे हैं। फिर भी भीतर यह भावना भी रह सकती है कि सब कुछ खुद पर छोड़ना ठीक नहीं। इस समय सलाह लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। व्यवसाय करने वालों को अलग-अलग स्रोतों से काम या पूछताछ बढ़ती दिख सकती है। दिन का अच्छा उपयोग तभी होगा जब आप महत्वपूर्ण और गैरजरूरी बातों में फर्क कर पाएंगे। कुछ खुशी, कुछ भ्रम, दोनों साथ रह सकते हैं। इसलिए मूड के बजाय तथ्य पर भरोसा करें। जो लोग सार्वजनिक काम, सेवा, प्रबंधन, शिक्षण, लेखन या विश्लेषण से जुड़े हैं, वे अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी। आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात समझें, लेकिन कभी-कभी आप खुद अपनी भावना पूरी तरह साफ नहीं कर पाएंगे। साथी के साथ बात करते समय इशारों की जगह सीधे और शांत शब्द बेहतर रहेंगे। शनि का असर रिश्तों में गंभीरता ला रहा है, इसलिए हल्की दूरी या औपचारिकता महसूस हो सकती है। इसे नकारात्मक मानने के बजाय परिपक्व संवाद का समय समझें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे भविष्य, सीमाएं और अपेक्षाएं लेकर बातचीत कर सकते हैं। परिवार के साथ सामान्य सुकून रहेगा, पर अकेले समय की जरूरत भी महसूस हो सकती है।
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन मजबूत है, लेकिन बुध के वक्री असर के कारण निर्णयों की दोबारा जांच बहुत जरूरी होगी। ऑफिस में आपकी समझ, विश्लेषण और काम को व्यवस्थित करने की क्षमता सराही जा सकती है। मीटिंग, रिपोर्ट, योजना, प्रस्तुति या रणनीति जैसे काम अच्छे रहेंगे, बशर्ते आप अंतिम विवरण देखने में ढिलाई न करें। छात्र पढ़ाई में अच्छा फोकस ला सकते हैं। विशेषकर वे विषय जिनमें तर्क, भाषा, विश्लेषण या रिवीजन चाहिए, उनमें बढ़त मिलेगी। व्यवसायियों को नए ऑर्डर, नए पूछताछ या पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने की संभावना है। फिर भी हर प्रस्ताव को तुरंत हां न कहें। शर्तें, समय सीमा और भुगतान की स्पष्टता पहले लें। जोखिम भरे निवेश या केवल चर्चा के आधार पर कदम उठाना सही नहीं होगा।
कन्या धन राशिफल
आय के मौके अच्छे दिख सकते हैं और नेटवर्क से फायदा भी मिल सकता है। फिर भी पूरा ध्यान इस बात पर रखें कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कुछ खर्च दिखेंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे, पर मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। निवेश की बात हो तो केवल जांच-पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। केवल माहौल देखकर पैसा लगाना ठीक नहीं। किसी दोस्त, समूह या ऑनलाइन सुझाव पर आंख बंद करके भरोसा न करें। जो कमाई आए, उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखने की आदत फायदेमंद रहेगी।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक ओवरलोड से थकान आ सकती है। आप दूसरों की अपेक्षाओं को बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे बेचैनी बढ़ सकती है। समय पर भोजन, थोड़ी वॉक और स्क्रीन से छोटे ब्रेक जरूरी हैं। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। खुद को लगातार परफेक्ट साबित करने का दबाव कम करेंगे तो मन भी हल्का रहेगा और शरीर भी सहयोग देगा।
आज की सलाह: हर महत्वपूर्ण फैसला लिखित तथ्यों पर लें, केवल मूड या दबाव पर नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र