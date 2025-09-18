कन्या राशिफल 18 सितंबर 2025: आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं

Virgo Horoscope today , Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैं

Virgo Horoscope Today 18 September 2025: आज आपको कोई रिस्क परेशान नहीं करेगा। रोमांस के मामले तो आराम से सुलझाएं। ऑफिस में अपनी तरफ से बेस्ट करें। समृद्धि आज महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने की अनुमति दे रही है। आज अपने लवर के साथ अधिक समय बिताएं।

कन्या लव राशिफल एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं।लवलाइफ दोपहर का समय आपके लिए सरप्राइज लाएगा। आप दोनों को एक दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सपोर्ट करना चाहिए। आज कुछ महिलाएं पार्टी अटेंड करेंगी, जहां वो सेंटर ऑफ अट्रेक्शन होंगी। जो लोग रिलेशनशिप के इश्यू सोलव करना चाहते हैं, वो शाम का समय आजमा सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

कन्या करियर राशिफल आपका काम के प्रति कमिटमेंट आज परखा जाएगा। आज ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मामले आपको परेशान कर सकते हैंआपको एडिशनल घंटों के लिए काम करने को तैयार रहना चाहिए। आज ऑफिस में महिलाओं से डील करते समय सावधान रहें, आप पर आरोप लग सकते हैं। आज कुछ बिजनेसमैन को पार्टनर से दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा विदेश से फंड एकत्र करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या मनी राशिफल आज कोई गंभीर आर्थिक समस्या नहीं आएगी। आपको अपने खर्चों में देखना चाहिए कि आप कहां इसे कमकर सकते हैं। आपको किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वापस पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए दोपहर का समय अच्छा है। सेविंग्स को कभी ना छोड़ें, मुश्किल समय के लिए बचत कर रखी है। बिजनेसमैन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड एकत्र करेंगे, लेकिन आपके सामने सरकार की टैक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल पेट में तकलीफ हो सकती है, शायद इसकी वजह हो सकती है कि आप बाहर का बना खाना खाते हैं। शराब के नशे में गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने में रिस्क है। वरिष्ठ नागरिकों को नींद संबंधी समस्याओं की भी शिकायत हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को बेबी बंप को लेकर सावधान रहने की जरूरत है , क्योंकि गर्भावस्था संबंधी

समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com