आज का कन्या राशिफल (18 अक्टूबर 2026) :खरीदारी टालकर जानकारी जुटाने में कोई नुकसान नहीं
Virgo Horoscope in Hindi: परिवार की पसंद और साथी की सुविधा अलग हों तो किसी एक को गलत ठहराए बिना बीच का व्यावहारिक रास्ता खोजें।
घर की सुविधा और अपने मन के आराम की ओर ध्यान जा सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के चौथे भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के पांचवें भाव में जाएगा। पहले हिस्से में घरेलू व्यवस्था, परिवार या किसी जरूरी सामान पर बात हो सकती है। शाम को रुचि के काम, बच्चों या हल्के मनोरंजन के लिए जगह निकालना अच्छा लगेगा। घर को बेहतर बनाने का अर्थ हर बार नई चीज खरीदना नहीं है। जगह बदलने या अनुपयोगी सामान हटाने से भी फर्क महसूस हो सकता है। परिचितों के सहयोग के मामले में गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए उपयोगी सलाह और केवल उत्साह बढ़ाने वाली राय का अंतर समझने का संकेत देता है। किसी चीज की जरूरत हो तो उसके इस्तेमाल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति से पूछें। परिवार में मां या किसी करीबी की बात मन को सहारा दे सकती है। उनकी सुविधा का भी ध्यान रखें। पूरे घर को एक दिन में बदलने के बजाय एक कोना व्यवस्थित करना पर्याप्त रहेगा।
कन्या लव राशिफल
साथी के साथ घर के किसी छोटे काम में शामिल होना अपनापन बढ़ा सकता है। संबंधों में शनि मीन राशि के सातवें भाव में रहते हुए आपसी सहमति से किए वादे निभाने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। मिलने या साथ बैठने की बात कही है तो दूसरी व्यस्तता के कारण उसे चुपचाप न टालें। बदलाव जरूरी हो तो पहले बताएं। शाम को हल्की सैर, फिल्म या साझा रुचि पर बातचीत अच्छी लग सकती है। नए परिचय में अपनी सामान्य दिनचर्या बताना बनावटी प्रभाव से बेहतर रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
पढ़ने या काम करने की जगह थोड़ी व्यवस्थित करने से ध्यान लगाना आसान हो सकता है। जरूरी सामग्री पास रखें और बाकी चीजें हटा दें। दिनचर्या में राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में रहते हुए हर काम जांचते रहने और कुछ काम पूरा मानकर छोड़ देने के बीच चुनाव की जरूरत दिखाते हैं। मामूली सुधार के पीछे इतना समय न लगाएं कि जरूरी काम छूट जाए। छात्रों को शाम को रचनात्मक विषय या लिखने के अभ्यास में रुचि हो सकती है। ऑफिस के काम में नया विचार आए तो उसका संक्षिप्त नमूना तैयार करें। कारोबार में परिचित की राय सुनें, लेकिन अपनी जरूरत और उपलब्ध साधन देखकर ही अगला कदम रखें।
आज का कन्या राशिफल धन
घर के लिए बड़ा सामान खरीदने का मन हो तो कीमत के साथ जगह, बिजली के खर्च और सेवा की शर्तें भी देखें। केवल छूट देखकर फैसला न करें। पुराने सामान की मरम्मत और नई खरीद का अंतर लिखकर तुलना करें। परिवार की जरूरत में सबकी राय उपयोगी है, लेकिन भुगतान की सीमा पहले तय होनी चाहिए। बाहर घूमने या मनोरंजन का खर्च भी उसी बजट में जोड़ें। किसी परिचित की सुझाई योजना में लाभ की बात से पहले जोखिम पूछें। खरीदारी टालकर जानकारी जुटाने में कोई नुकसान नहीं है। जरूरत स्पष्ट होगी तो चुनाव आसान लगेगा।
आज का कन्या राशिफल हेल्थ
घर का काम करते हुए अपनी ऊर्जा का अंदाजा बनाए रखें। लगातार सफाई या व्यवस्था करने के बजाय बीच में बैठकर आराम लें। काम अधूरा दिखने पर भी भोजन और पानी न टालें। शाम को पसंद की गतिविधि मन को हल्का कर सकती है। बच्चों या परिवार के साथ समय बिताएं तो हर पल को उपयोगी बनाने की कोशिश छोड़ दें। बस साथ होना भी अच्छा अनुभव है। सोने की जगह शांत और सुविधाजनक रखें। देर तक खरीदारी की चीजें देखते रहने से आराम का समय न घटाएं।
आज की सलाह: सुविधा का चुनाव जरूरत देखकर करें, अपने आराम के लिए जगह बचाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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