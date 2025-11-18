Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 18 नवंबर: आज सुलझाएंगे एक्स से जुड़ी कोई दिक्कत, कर सकते हैं विदेश जाने की प्लानिंग

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 18 November 2025: राशिचक्र में छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है।

Tue, 18 Nov 2025 06:40 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 18 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बातचीत के जरिए चीजों को सही कर सकते हैं। आज रिश्ते में कोई दिक्कत आए तो बात करें। लव लाइफ में धैर्य की जरूरत होगी। समझदारी दिखाएंगे तो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ऑफिस में कोई दिक्कत आए तो सोच-समझकर ही फैसले लें। पैसों के मामले में आज का दिन सही जाने वाला है। सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

कन्या लव राशिफल

आज आपकी लव लाइफ सही जाने वाली है, सिर्फ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। आज आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताइए। उनकी तारीफ करिए। आज पार्टनर के साथ आपका ईगो भी क्लैश हो सकता है लेकिन बातचीत करके चीजों को सुलझा लें। सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। कुछ लोगों को आज अपने रिश्ते के लिए पैरेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ महिला जातक आज अपने एक्स से जुड़ी कोई दिक्कत सुलझा लेंगी। कुछ लोगों का पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। शादीशुदा लोग इस चीज से दूर रहें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।

कन्या करियर राशिफल

आज ऑफिस में थोड़ी गड़बड़ी होगी। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। आज का दिन काफी अहम है। ऐसे में आपको अपना ईगो थोड़ा साइड में रखना होगा। आज आपको अपना टेक्निकल स्किल बढ़ाने की जरूरत महसूस होने वाली है। नए टीम प्रोजेक्ट के लिए आपको डबल मेहनत करनी होगी। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें ऑफर लेटर मिल सकता है। आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। आज आपका कोई एग्जाम क्लियर होगा।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आज पैसों से संबंधित कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट और ट्रेड में इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन सही है। जो लोग कई दिन से विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, वो आज अपना टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स और कंप्यूटर एक्सेसरीज के बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब फायदा होने वाला है। आज महिला जातक अपने ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए पैसे दे सकती हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज कन्या राशि वालों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों में आज घुटनों और जोड़ों की दिक्कत होगी। कुछ लोगों को मुंह से जुड़ी कोई दिक्कत होगी जोकि बहुत परेशान करेगी। कुछ लोगों को आज वायरल फीवर भी हो सकता है। ऐसे में मेडिकल ध्यान की जरूरत पड़ेगी। कुछ महिला जातकों को आज स्किन एलर्जी की दिक्कत होगी। वहीं बच्चों को आज बाहर खाने से मना करें। इससे उनके पेट में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी तरह का नशा छोड़ना है तो आज का दिन इस काम के लिए सही है।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
