कन्या राशिफल 18 मार्च 2026: कन्या राशि वालों का पैसों के मामले में रहेगा अच्छा दिन, आज इन मामलों में रहें अलर्ट
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च का दिन…
Virgo Horoscope Today 18 March 2026, कन्या राशिफल : कन्या राशि के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा। लेकिन आज आपको अपने रिश्तों और काम के मामलों में बेहद ध्यान देने की जरुरत है। तभी दिन अच्छा रहेगा। अगर प्यार या रिश्ते में कोई झगड़ा या मनमुटाव है, तो उसे आज ही शांतिपूर्वक सुलझा लें। ऐसा करने से आप खुश रहेंगे। काम में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी समझदारी से उन्हें हल कर लेंगे। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, यानी आपको आर्थिक चिंता ज्यादा नहीं रहेगी। आज आपको अपने रिश्ते के अच्छे और खुशहाल पल फिर से जीने का मौका मिलेगा, इसलिए उन्हें एंजॉय करें। साथ ही, काम से जुड़ी समस्याओं को भी धैर्य और समझदारी से सुलझाना जरूरी है। कुल मिलाकर, पैसा और सेहत दोनों आपके पक्ष में हैं।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल आज
आज आपको अपने रिश्ते में शांति बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। अपने पार्टनर के साथ झगड़े या बहस से बचें, क्योंकि छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शादी के बारे में सोच सकते हैं। अपने साथी को थोड़ी पर्सनल स्पेस देना जरूरी है, इससे रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। शादीशुदा महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए कि पुराने प्रेमी से ज्यादा संपर्क न रखें, इससे परिवार में तनाव हो सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं (क्रश), तो आज अपने दिल की बात कहने का अच्छा मौका है और जवाब सकारात्मक मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर प्यार में समझदारी और धैर्य रखने से दिन अच्छा रहेगा।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल आज
कामकाज के मामले में आज आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कुछ छोटी-छोटी समस्याएं या परफॉर्मेंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से सुलझा लेंगे। मीटिंग में अपनी बात सोच-समझकर रखें, क्योंकि आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और मैकेनिक जैसे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, खासकर विदेश में पढ़ाई का मौका मिल सकता है। बिजनेस में नए पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या आर्थिक राशिफल आज
पैसे के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पैसा आने की संभावना है। ऐसे में आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे नया घर खरीदना, वाहन लेना। इसके अलावा परिवार के साथ विदेश यात्रा का प्लान भी बन सकता है। बिजनेसमैन और व्यापारियों को अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिससे वे अपना काम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई पुराना पैसों से जुड़ा विवाद है, तो आज उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। कुल मिलाकर आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
Virgo Health Horoscope, कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज
कन्या राशि वालों को सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। अपनी लाइफस्टाइल सुधारें और फिटनेस पर ध्यान दें। जंक फूड और फास्ट फूड से दूरी बनाएं, और हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। आप जिम या योग शुरू कर सकते हैं, इससे फायदा मिलेगा। कुछ लोगों को आंख या कान में इंफेक्शन हो सकता है। फिसलने का खतरा है, इसलिए गीले फर्श पर सावधानी रखें। बच्चों को वायरल बुखार या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे में अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे तो सेहत ठीक बनी रहेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट