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कन्या राशिफल 18 जून 2026: शनि का शांत असर आपको संभालेगा, कोई यात्रा टल सकती है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj Ka kanya rashifal:आज कन्या राशि का मन बैचेन रह सकता है। किसी काम में देरी हो सकती है, इसे अपने लिए हानि ना मानें, कई बार रुकना भी सही होता है। 

कन्या राशिफल 18 जून 2026: शनि का शांत असर आपको संभालेगा, कोई यात्रा टल सकती है

शनि का शांत असर आपको स्थिर सोच दे रहा है, इसलिए दिन संभालना आपके हाथ में रहेगा। आमदनी और खर्च लगभग संतुलित रह सकते हैं। दिन बहुत चमकीला नहीं, पर उपयोगी रहेगा। मेष का चंद्रमा भीतर हल्की बेचैनी जगा सकता है, लेकिन घर का माहौल अच्छा रखने पर यह कम होगी। कोई तय यात्रा टल सकती है या घर से जुड़ी योजना आगे खिसक सकती है। इसे सीधा नुकसान न मानें। कई बार रुकना भी सही समय का इंतजार होता है। परिवार के साथ बैठना, सादा भोजन और रोज की दिनचर्या बनाए रखना आज सहारा देगा। अगर मकान, शिफ्टिंग या बड़ी खरीद को लेकर सोच रहे हैं तो फिलहाल जानकारी जुटाएं। सुबह का शांत समय बैंक, फीस, कागजी काम या पारिवारिक चर्चा के लिए अच्छा है।

कन्या लव राशिफल

प्रेम जीवन में नरमी आ सकती है। जो संकोच या दूरी थी, उसमें कमी दिखेगी। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ छोटी पर सच्ची बातचीत असर डालेगी। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का मौका बने तो उसे हल्के में न लें। ऐसे साधारण पल ही संबंध मजबूत करते हैं। घर के किसी सदस्य की नाराजगी हो तो तर्क से ज्यादा अपनापन काम करेगा।

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काम में स्थिति सामान्य रहेगी। व्यापार में बहुत तेज उछाल नहीं, पर स्थिरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत है। किसी सहपाठी, शिक्षक या नोट्स से पढ़ाई आसान हो सकती है। नौकरी करने वालों को एक काम पूरा करके ही दूसरा शुरू करना चाहिए। जो लोग घर, जमीन या नया ठिकाना लेने की सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें। फाइल, लोन या दस्तावेज पर अभी जांच पड़ताल बेहतर रहेगी। रुकावट स्थायी नहीं है।

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कमाई और खर्च का संतुलन बना रहना ही आज की उपलब्धि है। पैसा आएगा और काम में भी लगेगा, इसलिए बेवजह निराश न हों। छोटे अनावश्यक खर्च रोकेंगे तो थोड़ी बचत हो सकती है। मकान या बड़ी संपत्ति से जुड़ा भुगतान अभी रोकना समझदारी होगी। किसी घरेलू जरूरत के लिए रकम अलग रख दें। इससे बाकी खर्च स्पष्ट रहेंगे।

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पाचन और नसों की थकान पर ध्यान दें। घर का ताजा और हल्का भोजन आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत देर तक एक ही जगह बैठकर काम न करें। हर दो घंटे में थोड़ा चलें। रात में मन भारी लगे तो गुनगुने पानी से पैर धोकर आराम करें।

आज की सलाह: रुकना हार नहीं है, पहले जांच लें, बड़ा फैसला बाद में करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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