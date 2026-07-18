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कन्या राशिफल 18 जुलाई 2026: सुबह न लें कोई बड़ा फैसला, दोपहर के बाद बदलेंगे हालात, शाम का समय वरदान समान

By Anita Baranwal
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कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद हालात बेहतर होने की उम्मीद है। करियर में पुराने काम दोबारा सामने आ सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें। पैसों के मामले में खर्च पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा

कन्या राशिफल 18 जुलाई 2026: सुबह न लें कोई बड़ा फैसला, दोपहर के बाद बदलेंगे हालात, शाम का समय वरदान समान

Virgo Horoscope Today 18 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। किसी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है या उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से हल्की निराशा महसूस हो सकती है। पुराने काम, खर्च या अधूरी जिम्मेदारियां भी दिमाग में चलती रहेंगी। अगर कहीं बाहर जाना है तो समय का ध्यान रखें और जल्दबाजी से बचें। दोपहर के बाद माहौल आपके पक्ष में होता दिखेगा। मन पहले से हल्का रहेगा और काम में भी ध्यान लगेगा। किसी करीबी या अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदा पहुंचा सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई पुराना मामला फिर सामने आ सकता है, इसलिए बिना पूरी बात जाने कोई फैसला न लें। धैर्य रखेंगे तो दिन ठीक रहेगा।

कन्या राशि का लव राशिफल

रिश्तों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। सुबह आपका मूड थोड़ा शांत या चुप रहने वाला हो सकता है। ऐसे में साथी आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी बात साफ शब्दों में कहें। प्रेम संबंधों में अपनापन बना रहेगा और शाम के समय बातचीत का अच्छा मौका मिलेगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उन्हें किसी पुराने जानने वाले की याद आ सकती है या दोबारा बात शुरू हो सकती है।

कन्या राशि का करियर राशिफल

काम की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। मन इधर-उधर भटकेगा, इसलिए जरूरी काम पहले निपटाने की कोशिश करें। नौकरी करने वालों के सामने कोई पुराना प्रोजेक्ट, फाइल या बातचीत फिर आ सकती है। कोई भी कागज या ईमेल भेजने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें। दोपहर के बाद काम में रफ्तार आएगी और फैसले लेना आसान होगा। छात्रों के लिए सुबह पुराने विषय दोहराना और शाम को नया पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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कन्या राशि का आर्थिक राशिफल

आज खर्च सोच-समझकर करें। कुछ जरूरी भुगतान करने पड़ सकते हैं। वहीं कुछ खर्च ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें टाला जा सकता है। अगर बजट बनाकर चलेंगे तो परेशानी नहीं होगी। किसी भी लेनदेन में जल्दबाजी न करें। छोटी-सी बचत भी आगे चलकर काम आएगी।

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कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह थोड़ी थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होने का असर भी दिख सकता है। दिन चढ़ने के साथ तबीयत में सुधार होगा। हल्का खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरत हो तो थोड़ा आराम भी करें। अगर यात्रा करनी है तो लापरवाही न करें।

आज की सलाह: सुबह किसी बात को लेकर ज्यादा तनाव न लें। धैर्य रखें, शाम तक हालात आपके पक्ष में होते नजर आएंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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