आज का कन्या राशिफल (17 अक्टूबर 2026) :किसी दोस्त के कहने पर खरीदने से पहले अपना बजट देखें
Virgo Horoscope in Hindi: किसी दोस्त का संदेश देर से आए तो नाराजगी मानकर दूरी न बनाएं। सीधी बातचीत से छोटी गलतफहमी दूर हो सकती है।
घर का माहौल और मन की सहजता आपकी प्राथमिकता बन सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के चौथे भाव में रहेगा। इससे घरेलू व्यवस्था, परिवार की जरूरत और अपने लिए आरामदायक जगह बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। सुबह किसी पुरानी अव्यवस्था को हटाने का मन होगा। बाद में घर से जुड़ा नया विचार अच्छा लग सकता है। फिर भी एक दिन में सब बदलने की योजना न बनाएं। छोटी जगह व्यवस्थित करना या जरूरी बातचीत पूरी करना पर्याप्त रहेगा। परिचितों के सहयोग में गुरु कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए सही व्यक्ति से व्यावहारिक सलाह लेने और उम्मीदों को वास्तविक रखने की दिशा देता है। दोस्तों या परिवार के साथ मिलने का कार्यक्रम मन हल्का कर सकता है। माता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सुविधा पूछना उपयोगी रहेगा। सहायता मिले तो उसे सहजता से स्वीकार करें। किसी खरीद का विचार आए तो पहले देखें कि मौजूदा चीज से काम चल सकता है या नहीं। दिन का सुकून छोटी जरूरतों को समझने में मिल सकता है।
कन्या लव राशिफल
परिवार के साथ समय मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन सबकी पसंद एक जैसी होने की उम्मीद न रखें। मिलने या बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं तो दूसरों की सुविधा भी पूछें। साझेदारी में शनि मीन राशि के सातवें भाव में रहते हुए तय जिम्मेदारी निभाने और सीमाएं साफ रखने की जरूरत याद दिलाता है। साथी से केवल यह न कहें कि मदद चाहिए। बताएं कि कौन सा काम बांटना है। पुराने मतभेद पर चर्चा के लिए शांत समय चुनें। नए परिचय में निजी जानकारी साझा करने की अपनी गति रखें।
कन्या करियर राशिफल
काम या पढ़ाई के लिए शांत कोना तैयार करना उपयोगी रहेगा। आसपास की छोटी अव्यवस्था बार बार ध्यान तोड़ सकती है। दिनचर्या के मामले में राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में रहते हुए काम निपटाने की लगन के साथ आराम को टालते न रहने का संकेत देते हैं। इसलिए काम का अंत भी तय करें। छात्र एक अध्याय पढ़कर छोटा अभ्यास करें, फिर आगे बढ़ें। घर से काम करने वाले अपनी उपलब्धता स्पष्ट बताएं। ऑफिस में घरेलू चिंता के कारण ध्यान भटके तो जरूरी काम लिखकर रखें। सहकर्मी से जानकारी मांगते समय पूरा संदर्भ दें। कारोबार में पुराने ग्राहक की जरूरत समझना बिना तैयारी नया प्रस्ताव भेजने से बेहतर रहेगा।
कन्या धन राशिफल आज का
घरेलू खरीद की सूची बनाते समय जरूरत और सुविधा को अलग रखें। वाहन या किसी बड़ी चीज में दिलचस्पी हो तो फिलहाल कीमत, रखरखाव और भुगतान की जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा। फैसला जल्दी करना जरूरी नहीं है। परिवार से आर्थिक मदद की चर्चा हो तो उसे मानकर अगला खर्च तय न करें। पहले स्थिति स्पष्ट होने दें। बचत बढ़ाने के लिए छोटी रकम अलग रखना शुरू कर सकते हैं। पुराने बिल और नियमित भुगतान जांचें। किसी दोस्त के कहने पर खरीदने से पहले अपना बजट देखें। आपकी सुविधा का सही अंदाजा आपको ही रहेगा।
आज का कन्या राशिफल हेल्थ
सुकून के लिए घर में थोड़ा खाली समय रखना मददगार रहेगा। हर खाली पल में सफाई या कोई नया काम जोड़ना जरूरी नहीं है। बैठने की जगह आरामदायक रखें और बीच में उठकर चलें। भोजन का समय बहुत न खिसकाएं। परिवार के साथ रहते हुए भी कुछ देर अपने मन की पसंद का शांत काम करें। देर रात तक बातचीत अच्छी लग सकती है, लेकिन नींद की जरूरत का ध्यान रखें। अगले दिन की छोटी तैयारी करके रुक जाएं। पूरी व्यवस्था एक साथ ठीक करने का दबाव न लें।
आज की सलाह: घर की एक जरूरत सुलझाएं और बाकी कामों के लिए जगह छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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