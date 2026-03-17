कन्या राशिफल 17 मार्च: आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?, पढ़ें आज का कन्या राशि का विस्तृत राशिफल
Virgo Horoscope 17 March 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति कन्या राशि में होती है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है, पढ़ें आपका दिन कैसा है।
Virgo Horoscope Today 17 March 2026 : कन्या राशि वालों को अपने लक्ष्यों से भटकना नहीं है। आपको आज के दिन गहराई से प्यार और जॉब में सफलता मिल सकती है, आज के दिन ये खास चीजें रहेंगी। आपको प्रोफेशनल इश्यूज को सोल्व करने को लेकर सोचना चाहिए। निवेश को लेकर भी सेफ रहने पर विचार करें। हेल्थ आपकी आज पॉजिटिव रहेगी। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए प्रोफेशनल लाइफ में नए काम लें। लवलाइफ में किसी तीसरे के कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज लवलाइप में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सुबह के समय ही इन्हें सुलझा लें और कदम उठाएं। अपने लवर के साथ समय बिता रहे हैं, तो जेंटल रहें। आपको इस समय बहस से भी बचना है। आपका लवर चाहता है कि आप उसके आसपास रहें। आपको अपने लवर के लिए एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कुछ लव अफेयर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, किसी तीसरे के आपकी लाइफ में आने के बाद महिलाओं को अपने एक्स लवर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। आज महिलाएं किसी तीसरे इंसान का दखल अपनी लाइफ में देख सकती है, आपको इससे बचना है, इससे चीजें खराब हो सकती हैं।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल लाइफ में ईगो से जुड़ी दिक्कत रहेगी। आपका सीनियर्स और कोवर्कर आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, इससे आपकी इमेज खराब हो सकती हैं। आपको इसके लिए अपनी पर्फोर्मेंस से जवाब देना है, आपके क्लाइंट्स भी इसकी तारीफ कर सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल लाइप में खासतौर पर आईटी मीडिया और हेल्थ केयर के लोग, फाइनेंस सर्विस और एकेडमिक्स के लिए सुबह का समय थोड़ा टफ रह सकता है। आपको किसी भी हाल में अपना धैर्य नहीं खोना है, शांत रहें। और मौके का इंतजार करें, मौका आने पर आप अपनी काबिलियत साबित करें।
Virgo Money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज का दिन आर्थिक विवादों को सुलझाने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कोशिश करें कि अगर किसी भाई या बहन के साथ आर्थिक तौर पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो उसे सोल्व कर लें। कुछ लोग अपना लक ट्रेडिंग में लगाकर भी खुश रहेंगे। आप अपना पैसा प्रोपर्टी में लगा सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर प्रोपर्टी में लगाएं।आज कुछ महिलाओं को ऑफिस में सेलिब्रेशन के लिए भी पैसा देना पड़ सकता है। आज कन्या राशि के लोग सभी बकाए का भुगतान कर देंगे? अगर पत्नी या पति को पैसों की जरूरत हो तो उन्हें दें।
Virgo Health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज आपको अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना है। आपको नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ बुजुर्गों को सांसों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। आपको स्पेशल देखभाल की इस समय जरूरत होगी। जिन लोगों की कार्डिएक अरेस्ट की हिस्ट्री है, उन लोगों को इस समय भारी चीजों को उठाने से बचना चाहिएष अपने आपका ध्यान रखें।आपको नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए इसका भी खास ध्यान रखें। आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो या फिर योग क्लास लेना चाहते हो, तो आपके लिए दोपहर का समय अच्छा है
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट