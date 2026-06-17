कन्या राशिफल 17 जून 2026: शनि आपको लंबी दूरी की स्थिर सोच दे रहा है, अच्छी कमाई के योग हैं
Aaj ka kanya rashifal: अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट, आवेदन या कोर्स फीस जमा करनी है, तो सुबह का शांत समय बेहतर रहेगा। करियर, पढ़ाई और आर्थिक योजना एक साथ चल सकती है। बस हर खुशी में जरूरत से ज्यादा वादा न करें।
मन में कई दिनों से जो इच्छा अटकी हुई थी, उसके पूरे होने की आहट आज मिल सकती है। यह दिन उम्मीद देता है, लेकिन जमीन से जुड़े रहने की भी याद दिलाता है। काम बनेगा, पर तरीका संतुलित होना चाहिए। अच्छी कमाई के संकेत हैं और समाज में सम्मान भी मिल सकता है। बड़े भाई बहन या किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। बुधवार का दिन योजनाएं साफ करने के लिए अच्छा है। चंद्रमा मेष में होने से भीतर हल्की बेचैनी हो सकती है, पर यह बेचैनी आपको कार्रवाई की ओर भी धकेलेगी। शनि का गोचर आपको लंबी दूरी की स्थिर सोच दे रहा है। इसलिए आज मिलने वाली प्रगति को आगे की नींव मानें, आखिरी मंजिल नहीं। यह समझ बनी रही तो दिन बहुत संतुलित रहेगा।
कन्या लव राशिफल
दांपत्य जीवन में मधुरता का अच्छा संकेत है। जीवनसाथी के साथ एक सहज और निकटता भरा दिन बीत सकता है। कोई छोटा सा साथ बैठना, साथ चाय पीना या शाम की सामान्य बातचीत भी मन को अच्छा करेगी। यदि लंबे समय से व्यस्तता के कारण दूरी महसूस हो रही थी तो आज वह कम हो सकती है। बड़े भाई बहन या परिवार के किसी वरिष्ठ का समर्थन भी रिश्तों में स्थिरता देगा। प्रेम संबंधों में भावनाएं साफ रहेंगी, लेकिन बहुत जल्द भविष्य की बड़ी बातें न करें। पहले वर्तमान की सहजता को महसूस करें। बचने लायक गलती यह होगी कि किसी तीसरे की राय को अपने निजी रिश्ते पर हावी होने दें। आपका अनुभव आज ज्यादा सही दिशा देगा।
कन्या करियर राशिफल
करियर और पढ़ाई दोनों क्षेत्रों में दिन अच्छा है। जिन लोगों को अपने काम की पहचान या सम्मान की प्रतीक्षा थी, उन्हें कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। ऑफिस में आपकी व्यवस्थित शैली ध्यान खींचेगी। अगर कोई रिपोर्ट, डेटा या प्रस्तुति बनानी है तो आज आप उसे साफ तरीके से पूरा कर पाएंगे। विद्यार्थी फोकस के साथ पढ़ेंगे, खासकर यदि उन्होंने पहले से योजना बनाई हो। किसी कोर्स, ट्रेनिंग या आगे की पढ़ाई के लिए भी सोच बन सकती है। ऑनलाइन पेमेंट या रजिस्ट्रेशन करते समय विवरण एक बार जांच लें। यही छोटी सावधानी जरूरी है। व्यवसायियों के लिए यह दिन संपर्क मजबूत करने और भरोसेमंद निवेश सोचने का है। अपनी क्षमता को कम न आंकें। फिर भी हवा में प्लान बनाने के बजाय कागज पर लिखकर चलें।
कन्या धन राशिफल
धन की स्थिति उत्साह देने वाली है। अच्छी कमाई के योग हैं और बचत को स्थिर साधनों में लगाने की सोच बन सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या सुरक्षित निवेश जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते आप शर्तें समझ लें। किसी इच्छा के पूरे होने पर उत्साह में अनावश्यक खर्च करना टालें। आय के साथ सम्मान भी बढ़े तो खर्च बढ़ाने की जल्दी न करें। अगर किसी ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा काम है, तो लिंक और रकम जरूर जांचें। व्यवस्थित वित्तीय कदम आज आगे राहत देगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर मन में छिपी हल्की चिंता शरीर को थका सकती है। पाचन पर ध्यान रखें। बहुत देर खाली पेट रहकर फिर भारी भोजन लेना सही नहीं। काम के बीच थोड़ी देर खड़े होकर शरीर ढीला करें। अगर पढ़ाई या कंप्यूटर पर ज्यादा समय है, तो आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज आपके लिए सबसे अच्छा स्वास्थ्य उपाय है नियमितता। अनियमितता थकान बढ़ाएगी।
आज की सलाह: खुशी के बीच भी योजना लिखकर चलें, तभी कमाई और प्रगति दोनों टिकेंगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र