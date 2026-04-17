कन्या राशिफल 17 अप्रैल 2026: कन्या राशि को आज क्या चीज करेगी परेशान, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj ka Kanya rashifal 17 april 2026 today virgo horoscope :राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope, 17 April 2026 Daily horoscope prediction : आज एक आधा अधूरा अनक्लियर मैटर आपकी गति को खराब कर सकता है। यह एक अरेंजमेंट, एक वादा, एक जवाब और एक डिटेल हो सकती है, जो फिट नहीं है। क्योंकि ऐसी छोटी चीजों को आप ध्यान से नहीं देख पाते जब तक समझा ना जाए कि क्या मिसिंग है। जो अधूरा है उस पर खास ध्यान देना है। आपको आराम तब मिलेगा, जब आप सभी चीजों को तुरंत सही करने की कोशिश कम कर देंगे। एक सही जवाब आपको तब मिलेगा , जब आप गति को कम कर देंगे। आज आपको क्लिएरिटी सपोर्ट करेगी, स्पीड नहीं।
कन्या लव राशिफल
आज जो बातें कही नहीं गई हैं, उनका असर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो बातचीत के बीच आया छोटा सा ठहराव, बदला हुआ टोन या कोई बात जिसे टाल दिया गया हो, वह देर तक मन में रह सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ी परेशानी है, लेकिन सिर्फ ऊपर-ऊपर सब ठीक दिखाना काफी नहीं होगा। कई बार हल्की-सी सच्ची बात, बिना घुमाए कही गई बात, ज्यादा राहत दे सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आकर्षण दिखावे से कम और सादगी से ज्यादा बनेगा। कोई व्यक्ति अपने शांत स्वभाव, भरोसेमंद अंदाज और छोटी-छोटी बातों में सहज लगने की वजह से आपको अच्छा लग सकता है। यह चीज पहली नजर के आकर्षण से ज्यादा असर डाल सकती है। आज वही कनेक्शन ज्यादा मजबूत लगेगा, जो बिना ज्यादा कोशिश के अपने आप नेचुरल लगे।
कन्या करियर राशिफल
आज एक मिसिंग डिटेल आपके आगे के काम को स्लो कर सकती है। यह किसी निर्देश के तौर पर हो, जो अच्छे से क्वियर ना हो या एक कमजोर प्लान हो। एक छोटी गलती भी आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक लगातार मूवमेंट भी आपकी लगातार मदद नहीं कर सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आप लूज प्वाइंट का पता लगाएं और इससे डील करें, जिससे और अधिक नुकसान ना हो। अगर आपकहीं काम करते हैं, तो आपकी वैल्यू आपको सावधानी वाले रिव्यू में, एडटिंग में और सवाल पूछने में दिख सकती है। अगरआप बिजनेस चलाते हैं तो प्रोसेस बहुत मायने रखती है। स्टूडेंट्स आज रिविजन और नोटमेकिंग में अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ को लेकर ट्राई ना करें।
कन्या मनी राशिफल
आज एक अनक्लियर फिगर आपको खर्चों को आपको फिर से देखना हैष एक शेयर कॉस्ट और एक रिपेमेंट आपको मैनेजेबल लगेंगे। आपको इसको लेकर खास ध्यान देना है। आज इसका इश्यू ब़ड़ा नहीं होगा, लेकिन आपकी शांति इससे अधिक प्रभावित होगी। एक क्लियर लुक आपकी छोटी चिंताओं को कम करेगा। अगर आप निवेश करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में हैं, तो आपको इसके आसान वर्जन पर विश्वास नहीं करना है। आज एक्यूरेसी से आप अपने कॉन्फिडेंस को बचा सकते हैं। एक अच्छा फैसला आपको उन चीजों से बचा सकता है, जो आपको तुरंत प्रोमिसिंग लग रही हैं।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज आपको नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका धैर्य मानसिक परेशानियों को लेकर रिएक्ट कर सकता है, जब कई सारे विचारे आधे अधूरे रह जाते हैं तो आपके लिए टैंशन क्रिएट करते हैं। इससे आप हैवीनेस फील करते हैं और स्टिफनेस फील करते हैं और आपकी आंखे थकी रहती है, आपको थोड़ा कंपोस्ड फील करने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्टडी रुटीन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको समय पर खाना है और टेंशन से दूर रहना है। एक शांत शाम, लाइट पल और एक शार्ट काम की लिस्ट आपके शरीर को सैटल करने में मदद कर सकती है। रिकवरी आपके लिए पीछे के तौर पर टेंशन को कम कर सकती है।
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लकी कलर: पर्पल की सॉफ्ट शेड
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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