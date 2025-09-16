कन्या राशिफल 16 सितंबर 2025: किसी तरह के टकराव से बचें, अपने पार्टनर के इमोशंस की कद्र करें

Virgo Horoscope today 16 September 2025 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।किसी तरह के टकराव से बचें, अपने पार्टनर के इमोशंस की कद्र करें

Virgo Horoscope Today 16 September 2025: आज प्यार को जाहिर करें। दिन को और अच्छा बनाने के लिए प्रोफेशनल मौके का इस्तेमाल करें। आज आपके पास पैसा आएगा। आज आपके पास छाती से जुड़े मामले आ सकते हैं। ऑफिस में आप अच्छे से काम करेंगे। आपकी वेल्थ भी आज पॉजिटिव है।

कन्या लव राशिफल आपका लवर किसी बात पर बहस शुरू कर सकता है, लेकिन आपको बहस करने की जरूरत नहीं है।कोशिश करें कि किसी तरह के टकराव से बचें। अपने पार्टनर के इमोशंस की कद्र करें। ऐसी किसी भी बात में शामिल न हों जिससे कोई अनहोनी हो सकती है। एक रोमांटिक डिनर प्लान करना भी अच्छा रहेगा जहां आप सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकें। वेकेशन पर एक साथ होने से रिश्ता मजबूत हो सकता है। सिंगल लोगों को शाम से पहले ही प्यार मिल सकता है। कुछ शादी शुदा लोग एकस्ट्रा अफेयर में फंस सकते हैं, जिससे पारिवारिक लाइफ खराब हो सकती है।

कन्या करियर राशिफल

काम में अनुशासन को जारी रखें। इससे आपको बदले में पॉजिटिविटी मिलेगी। जो लोग ऑटोमोबाइल, आईटी,मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर में हैं, उन्हें आज टफ डेडलाइन वाले काम मिल सकते हैं। अपने एफिशिएंसी के कारण आप सभी को आसानीी से सोल्व कर लेंगे। लीगल प्रोफेशनल को आज क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड मिल जाएगा।. बिजनेसमैन नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करके खुश हो जाएंगे।

कन्या धन राशिफल पैसों से जुड़ा मैनेजमेंट आज महत्वपूर्ण है। आप कोई संपत्ति बेच या खरीद सकते हैं, साथ ही पिछले निवेशों से भी अच्छा रिटर्नआपको आज मिल सकता है। आप शेयर मार्केट में आत्मविश्वास से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति भी विरासत में मिलेगी, जिससे इनकम बढ़ जाएगी। बच्चों की एजुकेन के लिए पैसों की जरूरत हो सकती है। सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करना भी अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप पर साइन करेंगे जिससे व्यापार बढ़ेगा और आपके पास पैसा आएगा।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल आपको छाती से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और डॉक्टर से सलाह लेने की भी जरूरत हो सकती है। शाम का समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएं हैं। जंक फ़ूड से परहेज करना अच्छा है। आज आपको भारी सामान उठाते समय भी सावधान रहना चाहिए। बाहर खेल रहे बच्चों को छोटी-मोटी चोटों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ महिलाओं को आज रसोई में काम करते समय मामूली कट और जलन हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com