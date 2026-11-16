आज का कन्या राशिफल 16 नवंबर : राहु रोज के काम को लेकर तेज रुचि तथा बेचैनी जगाएगा
Virgo Horoscope Today : विस्तार से जुड़ी आर्थिक योजना को सोचने का समय दें।
पढ़ाई में मिली सफलता आज मन को हल्का करेगी। सीखने में लगाया प्रयास संतोष देने के योग बनाता है और किसी विषय को समझ लेने की खुशी रहेगी। नौकरी करने वाले अपनी जिम्मेदारी भरोसे से निभाएंगे। दिन में उत्साह रहेगा और परिवार या समाज के किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है। रचनात्मक काम की ओर मन जाएगा। बच्चों के लिए समय निकलेगा या किसी सुखद सैर का अवसर बनेगा। कारोबार बढ़ाने के लिए यात्रा के योग हैं। आज अपने काम के साथ जीवन के आनंद वाले हिस्से की अहमियत भी महसूस होगी। हर समय परिणाम की चर्चा करने का मन नहीं होगा। कुछ समय मनपसंद काम में बीतेगा और अपने विचार को नए रूप में रखने की इच्छा होगी।
करियर कैसा रहेगा कन्या राशि का
विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है और विषय की समझ से भरोसा बढ़ेगा। रचनात्मक उत्तर या प्रस्तुति के बारे में नया विचार आएगा। नौकरी करने वाले काम संभालते समय आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु रोज के काम और प्रतियोगिता को लेकर तेज रुचि तथा बेचैनी जगाएगा। किसी काम को जल्दी पकड़ लेने की इच्छा होगी, फिर अगली चुनौती आकर्षित करेगी। कारोबारियों के लिए विस्तार के उद्देश्य से यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को पदक या पहचान मिलने के योग हैं। सूर्य दिन के दौरान तुला राशि के दूसरे भाव की नीच स्थिति से वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में जाएगा। इससे पारिवारिक वाणी और अपने प्रयासों में अधिकार तथा आत्मसम्मान का विषय महत्वपूर्ण होगा। अपनी जिम्मेदारी पर टिककर काम करें।
आर्थिक स्थिति कन्या राशि की कैसी?
धन से जुड़ी सोच में कारोबार के विस्तार का विषय रहेगा। यात्रा की संभावना उसी उद्देश्य से बन रही है। आज आत्मविश्वास अधिक होने से आगे बढ़ने की इच्छा होगी, लेकिन विस्तार की संभावना को तत्काल लाभ की तय खबर समझना सही नहीं होगा। नौकरी करने वालों के लिए संकेत अच्छा काम करने के हैं, किसी खास आर्थिक बढ़ोतरी का दावा नहीं करते। परिवार की बातचीत में अपने निर्णय की अहमियत महसूस होगी। धन के विषय पर कौन कितना प्रभाव रखता है, यह बात भी मन में आएगी। सुखद सैर या कार्यक्रम की संभावना दिन को आनंद देगी, पर संकेत किसी खास खरीद का नाम नहीं लेते।
कन्या राशिफल लवलाइफ
परिवार या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। अपने लोगों के बीच मन प्रसन्न रहेगा और बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे मन हल्का और रचनात्मक होगा, साथ ही संतान या सुखद सैर के लिए समय निकलेगा। रोज के कामों से अलग साझा खुशी की जगह बनेगी। घर में अपनी बात कहते समय आत्मसम्मान का भाव मजबूत रहेगा। साफ चेतावनी है कि अपनी राय को अंतिम मानकर दूसरों की बात छोटी न करें। पढ़ाई में सफलता की खुशी हो या कोई नया विचार, उसे साझा करना अच्छा लगेगा। परिवार के बीच सहज बातचीत दिन का सुख बढ़ाएगी। बच्चों की बात सुनने के लिए अलग से समय दें।
कन्या राशिफल हेल्थ
स्वास्थ्य अच्छा रहने और प्रसन्नता महसूस होने के संकेत हैं। दिन में सक्रियता रहेगी और काम करने का उत्साह मिलेगा। मन हल्का होने से अपने शौक के लिए समय निकालने की इच्छा होगी। रोज के कामों में अचानक बढ़ी रुचि बेचैनी भी लाएगी। एक काम पूरा होने से पहले दूसरे पर जाने का मन होगा। अच्छी ऊर्जा के बावजूद मानसिक गति तेज महसूस होगी। सुखद सैर का अवसर मिला तो उससे दिन की खुशी बढ़ेगी। संकेत किसी बीमारी या खास शारीरिक परेशानी की बात नहीं करते। काम के बीच थोड़ा समय अपने आराम के लिए रखें।
क्या करें
अपने किसी रचनात्मक विचार को आज लिखकर या बनाकर पूरा रूप दें।
क्या न करें
नए काम के उत्साह में चल रहा काम बीच में न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। प्रेम के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। कारोबारी बड़ा निर्णय ले पाएंगे और नौकरी का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा सक्रियता बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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