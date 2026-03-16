कन्या राशिफल 16 मार्च: आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?, पढ़ें आज का कन्या राशि का विस्तृत राशिफल
Virgo Horoscope 16 March 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope Today 16 March 2026 :आज तुला राशि वालों को ईगो को छोड़ देना चाहिए, यह आपके सारे काम खराब कर देगा, इससे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कई तरह की परेशानियां सिर्फ ईगो के कारण होती हैं। आपको अपनी लवलाइफ को और भी मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए ईमानदारी से अप्रोच करें। आज ऑफिस में नया रोल लें। आर्थिक तौर पर आप समृद्ध रहेंगे। ऑफिस में नया रोल निभाएं। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आपको काम में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस दिखाने की कोशिश करनी चाहिे। आपकी लवलाइफ में आपकी ईमानदारी ही इसे और भी पहले से मजबूत बनाएगी। आज आर्थिक समृद्धि आपको स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी।
Virgo love Horoscope , कन्या लव राशिफल आज का
आज लवलाइफ में क्रिएटिव पलों को लाने की कोशिश करें। आप चाहते हैं कि आपकी लवलाइफ अच्छी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों में खुलकर हर विषय में बात हो, इससे आप अपने मन की बात भी एक दूसरे से कह पाएंगे और देख पाएंगे की आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। आज रिलेशनशिप में मल्टीपल ट्विस्ट आ सकते हैं, लेकिन इससे घबराएं नहीं, ये अधिकतर पॉजिटिव रहेंगे। कुछ लंबी दूरी वाले रिलेशनशिप के लिए आज अच्छी खबर नहीं है, लोग ब्रैकअप की कगार तक पहुंच सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार क्रश से करना जरूरी है, इस पर सोचें। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से बचकर रहना चाहिए, इससे आपकी दोनों लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल खराब हो सकती हैं।
Virgo career Horoscope , कन्या करियर राशिफल आज का
आज कन्या राशि वाले प्रोफेशनली अच्छे रहेंगे। आपको नई जिम्मेदारियां लेते समय भी सावधान रहना चाहिए। आपको कमिटमेंट, डेडिकेशन और अनुशासन से अपना काम करना चाहिए। आपका मैनेजमेंट आपके काम को नोटिस करेगा। आपको अलग पहचना मिलेगी। आपको ऑफिस में हो रही राजनीति से किसी भी हालत में भाग नहीं लेना है, मीटिंग में अपने आपको एक्सप्रेसिव रखें। आप कुछ काम भी हैंडल कर सकते हैं। दोपहर का समय क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए अ्चचा है। आपको आज नई जॉब कॉल भी आ सकती है।
Virgo money Horoscope कन्या मनी राशिफल आज का
आज बड़ा आर्थिक इश्यू सामने नहीं आएंगे। इससे आपको बड़े फैसले लेते समय खास ध्यान देना होगा। पर्सनल और प्रोफेशन लाइप में आपको बड़े फैसले लेने होंगे। आप प्रोपर्टी, स्टॉक और बिजनेस में पैसा निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपको ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है।बिजनेसमैन को बड़े फैसले लेते समय सावधान रहना चाहिए, खासकर अगर आप डील को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए।
Virgo health Horoscope कन्या हेल्थ राशिफल आज का
आज कन्या राशि वालों को आज शाम के समय टूव्हीलर चलाते समय सावधान रहना चाहिए। आपको ओरल हेल्थ के इश्यूज भी इस समय हो सकते हैं। महिलाओं में डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती हैं? आपके लिए जरूरी है कि आप हैवी चीजें आज ना उठाएं। आज आपको कान में दर्द और वायरल फीवर हो सकता है। आज हेल्थ से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। आज बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। महिलाओं में भी थोड़ी स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती हैं?
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट