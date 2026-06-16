कन्या राशिफल 16 जून 2026: चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आपको अधूरे काम बंद करने की प्रेरणा देगा
Kanya Rashifal: कन्या राशि के लिए आज लवलाइफ में भरोसा रहेगा। हेल्थ को लेकर भी आज आपकी चिंता कम होगी। पढ़ें कैसा रहेगा आपका दिन
आज का कन्या राशिफल 16 जून: सुबह जब आप बाहर निकलने से पहले वाहन के कागज, लाइसेंस या जरूरी फोल्डर देखेंगे, तब लगेगा कि दिन काम से भरा है। अच्छी बात यह है कि कामकाजी स्थिति में सुधार के संकेत हैं। जो चिंता पिछले दिनों मन पर थी, वह कुछ कम हो सकती है। चंद्रमा मेष में होने से भीतर सक्रियता बढ़ेगी और भरणी नक्षत्र आपको अधूरे काम बंद करने की प्रेरणा देगा। पिता की सेहत में राहत मिल सकती है, जिससे मन हल्का होगा। साथ ही मां के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनना करियर के लिए उपयोगी रहेगा। आप व्यस्त रहेंगे, पर यह व्यस्तता फलदायक हो सकती है। सुबह का शांत समय प्लान, कॉल और जरूरी फाइल के लिए ठीक रहेगा। देर दोपहर में अव्यवस्था से बचें। एक सुकून यह भी है कि आज आपका मन चीजों को व्यवस्थित करने की तरफ रहेगा। इसी गुण से कई काम सरल हो जाएंगे।
कन्या लव राशिफल
दांपत्य जीवन में गर्माहट और निकटता रहेगी। साथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है, चाहे वह केवल साथ बैठकर चाय पीना ही क्यों न हो। यदि संपत्ति, घर या किसी संयुक्त जिम्मेदारी पर बात हो, तो सहयोग का भाव रहेगा। रोमांटिक मूड स्वाभाविक रहेगा, मगर इसे दिखावे से नहीं, छोटे व्यवहार से व्यक्त करें। मां की सेहत या घर की जिम्मेदारियों के कारण भावनात्मक ध्यान परिवार की ओर जाएगा। ऐसे में साथी का साथ भरोसा देगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई सम्मानजनक परिचय आगे बढ़ सकता है। राहत की बात यह है कि रिश्तों में भरोसे की जमीन मजबूत दिखती है। बस व्यस्तता के कारण जवाब देना बहुत देर तक न टालें।
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिए दिन उपयोगी है। कार्यस्थल की स्थिति सुधर सकती है। किसी वरिष्ठ, सलाहकार या प्रभावशाली व्यक्ति से ऐसी बात हो सकती है जो आगे का रास्ता साफ करे। नौकरी बदलने, भूमिका सुधारने या जिम्मेदारी बढ़ाने की दिशा में छोटे संकेत मिल सकते हैं। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रहेगी। जो विषय समझ नहीं आ रहा था, उस पर आज बैठकर लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी सुबह कठिन टॉपिक लें। व्यवसाय में लंबित संपर्क फिर सक्रिय हो सकते हैं। कागज, अनुबंध और फाइलें व्यवस्थित रखें। संपत्ति या जीवनसाथी के नाम से जुड़े किसी दस्तावेज पर प्रगति संभव है, पर सब विवरण पढ़कर ही आगे बढ़ें। बचने वाली गलती यह होगी कि आप आत्मविश्वास आने पर छोटी जांच छोड़ दें। सधी चाल ही आपको आगे ले जाएगी।
कन्या मनी राशिफल
धन पक्ष में संतुलित सुधार का संकेत है। करियर से जुड़ा संपर्क भविष्य की आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। संपत्ति या परिवार से जुड़ा कोई लाभ जीवनसाथी के नाम से आने की संभावना बना सकता है, लेकिन इसे तय मानकर खर्च न बढ़ाएं। वाहन, घर या दस्तावेज से जुड़ी फीस आज ध्यान मांग सकती है। अनावश्यक ऑनलाइन खरीद को टालें। थोड़ी राशि अलग रख देना समझदारी होगी। राहत यह है कि स्थिति दबाव वाली नहीं दिखती, यदि कागज और भुगतान साफ रखें।
कन्या हेल्थ राशिफल
चिंता घटने से शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी अधिक काम के कारण पेट, नसों या कंधों में खिंचाव हो सकता है। घर से निकलते समय जरूरी दवा या पानी साथ रखें। मां के स्वास्थ्य को लेकर भागदौड़ हो तो खुद भी थोड़ी देर बैठें। बहुत देर तक झुककर काम करने से कमर भारी हो सकती है। दिन में एक बार सीधा बैठकर पांच मिनट गहरी सांस लेना उपयोगी रहेगा। रात का भोजन सरल रखें।
आज की सलाह: संपर्क बढ़ाइए, कागज संभालिए और मां की सेहत पर अलग से नजर रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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