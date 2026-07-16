आज का कन्या राशिफल 16 जुलाई:चंद्रमा का बदलता असर देगा लाभ, सूर्य,बुध करियर में एक्टिव
Aaj ka kanya rashifal: दिन के पहले हिस्से में काम निकालने की क्षमता मजबूत रहेगी। बाद का हिस्सा थोड़ा शांत और अंदर की ओर ले जाने वाला हो सकता है।
Virgo Horoscope today, Kanya rashifal 16 july: यह दिन उपलब्धियों, संपर्कों और उपयोगी योजनाओं के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। सुबह का समय मित्रों, टीम, नेटवर्क, आय, लक्ष्य और आगे की योजना पर केंद्रित रह सकता है। जिन लोगों से आपको सहयोग मिलना चाहिए, उनसे बात आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने संपर्क से भी लाभदायक सूचना मिल सकती है। आपकी बात में मिठास रहेगी और लोग उसे सहजता से सुनेंगे। अगर घर पर मेहमान आएं या अचानक किसी से मिलना हो, तो उससे अच्छा माहौल बन सकता है। शाम के बाद अकेले रहकर सोचना, खर्च देखना, अगले कदम तय करना या बस थोड़ा आराम करना ज्यादा अच्छा लगेगा। चंद्रमा का यही बदलता असर बताता है कि पहले हिस्से में बाहरी सक्रियता और लाभ है, जबकि बाद में ऊर्जा को समेटने की जरूरत होगी। सूर्य और बुध करियर क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए काम की दिशा सही है, बस जल्दबाजी में शब्द या वादा न बढ़ाएं।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में सहज आकर्षण बना रहेगा। आपकी बोलचाल का असर अच्छा होगा और लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो सुबह या दोपहर तक बातचीत शुरू करना आसान रहेगा। मित्रता से आगे बढ़ने वाले रिश्तों में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन बात को हल्का और स्वाभाविक रखें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे भविष्य की छोटी योजनाओं पर बात कर सकते हैं। शाम के बाद मूड थोड़ा शांत या निजी हो सकता है। ऐसे में सामने वाला अगर तुरंत प्रतिक्रिया न दे, तो उसे गलत न समझें। शादीशुदा लोग दिन के पहले हिस्से में साथ मिलकर काम निपटाएं और बाद में आराम का समय निकालें। अधिक अपेक्षा के बजाय नरमी बेहतर रहेगी। पडितजी से करें चैट
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन उपयोगी है। वरिष्ठों की नजर आपके काम पर रह सकती है, इसलिए जो भी करें, साफ और व्यवस्थित करें। सुबह टीम वर्क, लक्ष्य, क्लाइंट, समूह चर्चा, प्रस्तुति या नेटवर्किंग में लाभ मिल सकता है। यदि किसी प्रस्ताव, आवेदन या योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा है। बुध की वक्री चाल के कारण शब्दों और विवरण में सावधानी जरूरी रहेगी। विद्यार्थियों को भी समूह अध्ययन, चर्चा और पुराने प्रश्नपत्र देखने से लाभ मिलेगा। दिन ढलने पर मन थोड़ा भीतर जाएगा, इसलिए शाम को रिवीजन, शांत पढ़ाई, रिसर्च या अगले दिन की तैयारी बेहतर रहेगी। बहुत ज्यादा काम एक साथ लेने से गुणवत्ता गिर सकती है। कम काम लें, पर ठीक करें। मेष से मीन तक का राशिफल
कन्या धन राशिफल
धन के मामले में यह दिन संतुलित रूप से अच्छा कहा जा सकता है। आय, लाभ, बोनस जैसी बड़ी उम्मीदों से ज्यादा व्यावहारिक लाभ, बचत या सही निवेश योजना पर ध्यान दें। अगर आप किसी निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो शर्तें पढ़कर और समय सीमा समझकर ही कदम बढ़ाएं। दिन के पहले हिस्से में लाभ की संभावना बेहतर है। बाद के हिस्से में खर्च भी निकल सकते हैं, खासकर सुविधा, आराम, यात्रा या निजी जरूरतों पर। इसलिए जो पैसा आए, उसका एक हिस्सा अलग रखना समझदारी होगी।
कन्या हेल्थ राशिफल
सुबह ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन उत्साह में खुद को ज्यादा थकाना ठीक नहीं होगा। लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। शाम तक शरीर आराम मांग सकता है और नींद भी जल्दी आ सकती है। बाहर का भारी खाना कम लें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी शांत दिनचर्या आपको संतुलित रखेगी। मानसिक शोर कम करने के लिए रात में स्क्रीन टाइम सीमित रखें।
आज की सलाह: दिन में मौके पकड़ें, शाम को गति धीमी करके खुद को आराम जरूर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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