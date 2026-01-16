Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 16 जनवरी 2026 : कन्या राशि वाले आज काम पर दें पूरा ध्यान, रिश्तों में नोकझोंक के संकेत

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। प्यार से जुड़े पुराने विवाद सुलझाने से रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा।

Jan 16, 2026 06:29 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 16 जनवरी 2026: प्यार से जुड़े पुराने विवाद सुलझाने से रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। कामकाज में फोकस बनाए रखें, मेहनत का असर करियर में दिखेगा। पैसों की स्थिति ठीक है, लेकिन निवेश सोच-समझकर और सुरक्षित विकल्पों में करें। प्यार और नौकरी- दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कत संभव है।

कन्या लव राशिफल: दिन की शुरुआत में रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्यार बना रहेगा और बाद में अच्छे पल भी आएंगे। अपने जज्बात खुलकर जाहिर करें और भविष्य को लेकर फैसला लेने से न हिचकें। पार्टनर के लिए समय निकालें और निजी व प्रोफेशनल मामलों में उनका साथ दें। शादीशुदा महिलाओं को किसी रिश्तेदार की दखलअंदाजी परेशान कर सकती है, ऐसे में आज अपने जीवनसाथी से खुलकर बात करना जरूरी है।

कन्या करियर राशिफल: आज काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ मौकों पर आप सही रास्ते से भटक सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ईमानदारी बनी रहे और ऑफिस की सभी जिम्मेदारियां पूरी हों। आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा नए प्रयोग करने के लिए अच्छा है। टीम लीडर और मैनेजर नए आइडिया लागू करने से न डरें, नतीजे सकारात्मक रहेंगे। विदेश में पढ़ाई का सोच रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

कन्या आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी खरीदने के योग हैं। रियल एस्टेट से जुड़ा फैसला खुशी दे सकता है। कुछ महिलाओं को संपत्ति से जुड़े विवाद में उलझना पड़ सकता है और भाई-बहनों से मतभेद भी हो सकते हैं। दिन के दूसरे हिस्से में घर की मरम्मत या बदलाव का काम शुरू कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत पर लगातार नजर बनाए रखें। छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज न करें। दिन का दूसरा हिस्सा जिम जॉइन करने या योग शुरू करने के लिए अच्छा है। महिलाओं को किचन में सब्जी काटते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, हल्की चोट लग सकती है। सिरदर्द, दांत दर्द और एलर्जी जैसी हल्की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
