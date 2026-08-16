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कन्या राशिफल 16 अगस्त 2026: कन्या राशि वालों का आज चमकेगा भाग्य, धन और करियर में मिलेंगे नए मौके

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, धन और सामाजिक मान-सम्मान के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। नए ऑर्डर, ग्राहक, काम या संपर्क से आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आय बढ़ाने के रास्ते बनेंगे, लेकिन किसी भी जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।

Kanya Rashifal 13 August
कन्या राशिफल 13 अगस्त

Virgo Horoscope Today 16 August 2026: यह दिन आपके लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें। चंद्रमा आपकी ही राशि के प्रभाव में मन को सतर्क, व्यवस्थित और परिणाम केंद्रित रखेगा। लोग आपकी बात और काम दोनों को गंभीरता से लेंगे। सामाजिक दायरे में सम्मान, अच्छी प्रतिक्रिया या आपकी समझदारी की तारीफ मिल सकती है। शुक्र आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रस्तुति में निखार आएगा। वहीं सूर्य, बुध और गुरु लाभ क्षेत्र से संकेत दे रहे हैं कि दोस्तों, संपर्कों, टीम या बड़े लक्ष्य से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए नए ऑर्डर, पूछताछ, प्रस्ताव या अलग-अलग जगहों से काम मिलने की संभावना है। फिर भी एक हल्की उलझन भीतर चल सकती है। कभी लगेगा कि सब सही है, तो कभी अपने ही निर्णय पर संदेह होगा। यही कारण है कि जो भी बड़ा कदम लें, उसके पहले तथ्य, समय और संसाधन तीनों को देख लें। खुशी और भ्रम दोनों साथ चलेंगे, इसलिए संतुलन ही आपकी ताकत बनेगा।

कन्या राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आपका आकर्षण और प्रभाव बढ़ा रहेगा, लेकिन पूर्णता की उम्मीद तनाव दे सकती है। साथी से ज्यादा उम्मीद रखने के बजाय सहयोग का भाव रखें। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपने स्वभाव की सादगी से अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे। शनि साझेदारी के क्षेत्र में होने से संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव बना रह सकता है। इसलिए आधी-अधूरी बातें उलझन पैदा करेंगी। जो कहना है, स्पष्ट और नरमी से कहें। दोस्तों के माध्यम से किसी नए परिचय का योग बन सकता है। परिवार में आपकी राय सुनी जाएगी, पर हर बात को सुधारने की आदत से बचें। अपनापन आलोचना से नहीं, समझ से बढ़ता है।

कन्या राशि का करियर राशिफल

कामकाज के लिए यह दिन काफी अनुकूल है। नौकरी में आपकी मेहनत दिखेगी और लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे। मीटिंग, योजना, विश्लेषण, लेखन, हिसाब, प्रबंधन और टीम समन्वय वाले काम अच्छे से संभलेंगे। मंगल करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए गति तेज रहेगी और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। व्यवसायियों को कई जगहों से काम, नए ग्राहक या आगे की चर्चा मिल सकती है। लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत हां कहना जरूरी नहीं। पहले क्षमता और समय देखें। छात्रों के लिए भी दिन उपयोगी है। पढ़ाई में ध्यान, पुनरावृत्ति और व्यवस्थित नोट्स लाभ देंगे। अगर किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट की तैयारी है, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। केवल आत्मसंशय को अपने ऊपर हावी न होने दें।

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कन्या राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में अवसर मौजूद हैं। आय बढ़ाने वाले संकेत बन रहे हैं, खासकर नेटवर्क, टीम, व्यापार या अतिरिक्त काम से। फिर भी लाभ देखकर बहुत जल्दी जोखिम लेना उचित नहीं होगा। कुछ लोग सट्टा या तेज लाभ वाले विकल्पों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन सीमित सोच और पूरी जांच जरूरी है। जरूरत, बचत और आपात खर्च तीनों का संतुलन रखें। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो लागत और समय का लिखित हिसाब साथ रखें। यही आगे लाभ को स्थिर बनाएगा।

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कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर और मन दोनों संवेदनशील रहेंगे। बाहर से आप सक्रिय दिखेंगे, पर भीतर हल्की घबराहट या ओवरथिंकिंग चल सकती है। आराम, पानी और सही समय पर भोजन बहुत जरूरी है। त्वचा, नींद या पाचन जैसी छोटी असुविधाएं केवल दिनचर्या बिगड़ने से बढ़ सकती हैं, इसलिए नियमितता रखें। थोड़ी वॉक, साफ कामकाजी जगह और स्क्रीन से ब्रेक लेने से मन भी शांत रहेगा। खुद की आलोचना कम करें।

आज की सलाह

फैसले दिलचस्प लगें तो भी पहले तथ्य, समय और खर्च का मिलान जरूर करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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