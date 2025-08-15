Virgo Horoscope today 16 august 2025 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal janmashtami future prediction कन्या राशिफल 16 अगस्त 2025: कन्या राशि को आज उनका प्यार मिल सकता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today 16 august 2025 Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal janmashtami future prediction

कन्या राशिफल 16 अगस्त 2025: कन्या राशि को आज उनका प्यार मिल सकता है

 Virgo Horoscope today Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज आपके पास पैसा आएगा।  

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 10:29 PM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 16 अगस्त 2025: कन्या राशि को आज उनका प्यार मिल सकता है

Virgo Horoscope Today 16 August 2025 :लाइफ में इस समय बहस करने से बचें। अपने पार्टनर को बहुत प्यार दें, यह आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए। आज समृद्धि रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों को कम करना है। वर्कलाइफ में नए चैलेंज आएंगे। फाइनेंस में आपको अपने अच्छे से आर्थिक प्लान बनाना चाहिए और स्मार्ट निवेशकी तरफ देखना चाहिए। आज छोटे हेल्थ इश्यू आ सकते हैं।

कन्या लव राशिफल

लवलाइफ में आज एक्सप्रेसिव रहें, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जाहिर करें। आप दोनों को एक दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशल लाइफ दोनों में सपोर्ट करना चाहिए। सिंगल कन्या राशि को आज उनका प्यार मिल सकता है। कुछ लोगों सीनियर्स की सपोर्ट की जरूरत होगी। शादीसउदा लाइफ में ईगो के कारण परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपका पुरान प्यार भी लाइफ में वापस आ सकता है। इसकी वजह से दिक्कत होगी, आपको इन्हें सावधानी से हैंडल करना है।

कन्या करियर राशिफल

इस बात का ध्यान रखें कि टीम मीटिंग्स में सावधानी से बात करें। कुछ प्रोजेक्ट के कारण आपको अधिक देर काम करने की जरूरत हो सकती है। आप पुराने प्रडक्टिविटी इश्यू सुलझाने में भी सफल होंगे। कुछ नए काम भी प्रमोशन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। सार्वजनिक मामलों को सावधानी से हैंडल करें, खासकर सरकारी और कानूनी मामलों में इसका खास ध्यान रखें। फैशन, फार्मा और इश्योरेंस बिजनेस वालों को अच्छे नतीजे मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर 18 अगस्त को शनि के नक्षत्र गोचर से क्या होगा असर
ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती राशि वाले और राहु दोष से बचने के लिए जन्माष्टमी पर क्या उपाय करें

कन्या मनी राशिफल

आज आपके पास धन का आगमन होगा, लेकिन आपको जरूरत है कि सबसे पहले आप पैसा सेविंग करें और अपने बुरे दिनों के लिए बचत करें। पैसा होने के बावजूद, आपको शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आज आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। कुछ बुजुर्गों को परिवार में किसी मंगलकार्य में पैसा देना होगा। दोपहर का समय आर्थिक रूप से किसी दोस्त की मदद करने के लिए अच्छा है।

कन्या हेल्थ राशिफल

छाती से संबंधित छोटी-मोटी परेशानी आज आपको आ सकती हैं। डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। महिलाओं को रसोई में काम करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज मामूली कट या जलन भी हो सकती है। जिन लोगों को शुगर या हार्ट की परेशानी है, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। वायरल बुखार, खांसी और छींक आना आज आम रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)