कन्या राशिफल 15 मई 2026:कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
virgo horoscope, kanya rashifal: राशि चक्र की यह 7वीं राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के लिए आज करियर, लव, मनी को लेकर क्या है ज्योतिर्विद की सलाह यहां पढ़ें राशिफल
Virgo Horoscope today, कन्या राशिफल 15 मई 2026: कन्या राशि के लिए समय अच्छा है। लवलाइफ में दूरियां कम होंगी और आप पास आएंगे। पैसों के मामले में भी आज कोई दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सम्मान मिल सकता है। आर्थिक लाइफ में आपको सरकारी सहयोग मिलेगा, इससे आपकी कई समस्याएं हल होंगी। हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपके लिए समय अच्छा नहीं है, इसलिए खास ध्यान रखें। वाहन आदि चलाते समय सतर्क रहें। आइए पढ़ें करियर से लेकर लवलाइफ, मनी और हेल्थ को लेकर ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय की क्या सलाह है।
Virgo Love Horoscope today, कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को लवलाइफ में नया उत्साह और मधुरता आने वाली है। रिश्तों में नयापन महसूस होगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। आपकी पार्टनर से काफी समय से अनबन थी, अब वो प्यार की जगह ले लेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके लिए समय बहुत स्पेशल है। संतान पक्ष से भी सुख और संतोष मिलेगा। परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा और भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। आपको भी लवर को खुश रखना है और एक साथ अच्छे पलों को समेटना है।
Virgo Money Horoscope today, कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वालों को पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र और गुरु का साथ आपको मिल रहा है। आपके लिए एक के बाद एक अच्छे मौके आ रहे हैं। आर्थिक मामलों में समय सामान्य से अच्छा दिखाई दे रहा है। दशम भाव में शुक्र और गुरु की युति लाभ और उन्नति के अवसर प्रदान करेगी। नए कार्यों और योजनाओं से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। बड़े लोगों या सरकारी संपर्कों से भी सहयोग मिल सकता है। इससे आप बिजनेस में अच्छे से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं।
Virgo career Horoscope today, कन्या करियर राशिफल
व्यापार और करियर के लिए यह समय अत्यंत शुभकारी साबित हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत या नए अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सरकार, प्रशासन या वरिष्ठ लोगों से संबंध मजबूत होंगे। आपके करियर में इस तरह परेशानियां कम होंगी और आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। आपको किसी कार्य के लिए कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए प्रोफेशनल लाइफ आपकी आज खास रहेगी।
Virgo health Horoscope today, कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में मंगल और चंद्रमा की युति चोट-चपेट की स्थिति बन रही है। आपके लिए अचानक परेशानी या तनाव की स्थिति बना सकती है। इसलिए खास तौर पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय आपके लिए खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यात्रा करने या किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए। नियमित दिनचर्या और सतर्कता से स्थिति नियंत्रित रहेगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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